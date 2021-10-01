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Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена
Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена - РИА Новости, 01.10.2021
Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена
Президент России Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием депутатом Госдумы, соответствующий указ... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T14:20
2021-10-01T14:20
2021-10-01T14:24
политика
владимир путин
госдума рф
анна кузнецова
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием депутатом Госдумы, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва", - говорится в документе.
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политика, владимир путин, госдума рф, анна кузнецова
14:20 01.10.2021 (обновлено: 14:24 01.10.2021)
Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена
Путин освободил от должности детского омбудсмена Кузнецову из-за ее избрания в Госдуму