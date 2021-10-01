https://ria.ru/20211001/kuznetsova-1752667319.html

Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена

Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена - РИА Новости, 01.10.2021

Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена

Президент России Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием депутатом Госдумы, соответствующий указ... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T14:20

2021-10-01T14:20

2021-10-01T14:24

политика

владимир путин

госдума рф

анна кузнецова

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием депутатом Госдумы, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210914/deti-1750026539.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, госдума рф, анна кузнецова