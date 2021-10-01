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В Кузбассе предложили создать два города-миллионника
В Кузбассе предложили создать два города-миллионника - РИА Новости, 01.10.2021
В Кузбассе предложили создать два города-миллионника
На базе Кемерово и Новокузнецка к 2030 году могут создать два города-миллионника. С таким предложением выступил глава Кузбасса Сергей Цивилев на встрече с... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T14:26
2021-10-01T17:02
новокузнецк
кемерово
общество
кемеровская область
владимир путин
сергей цивилев
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. На базе Кемерово и Новокузнецка к 2030 году могут создать два города-миллионника. С таким предложением выступил глава Кузбасса Сергей Цивилев на встрече с Владимиром Путиным.По его словам, регион покидает молодежь и нет притока нового населения, потому что никто не хочет ехать в малые города, а укрупнение решит эту проблему."Сейчас там 550-560 тысяч в каждом городе. Уже построена вся инфраструктура, есть аэропорты. Один терминал мы построили в Кемерово, теперь строим новый терминал в Новокузнецке", — рассказал губернатор.Планируется соединить два центра скоростной магистралью, на отдельных участках которой можно будет ехать со скоростью 130 километров в час, а также провести комплексное развитие территорий."Будем сносить кварталами частный сектор, на месте частного сектора строить современные дома", — добавил Цивилев.Путин обратил внимание губернатора на необходимость в первую очередь учитывать интересы жителей."Чтобы сносить кварталы, нужно понять, как обеспечить интересы людей, которые там живут. &lt;...&gt; Нужно работать с каждой семьей", — подчеркнул глава государства. Цивилев заверил, что такая работа уже ведется. По его мнению, при поддержке федерального центра осуществить намеченное реально уже к 2030 году.Ранее на ВЭФ озвучили идею о создании другого города-миллионника в Приморье. Речь идет о возможном объединении Владивостока, Артема и еще не построенного города Спутник.
https://ria.ru/20210927/sibir-1751925032.html
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новокузнецк
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новокузнецк, кемерово, общество, кемеровская область, владимир путин, сергей цивилев
14:26 01.10.2021 (обновлено: 17:02 01.10.2021)
 
В Кузбассе предложили создать два города-миллионника

Губернатор Кузбасса Цивилев предложил превратить Кемерово и Новокузнецк в миллионники

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПлощадь Советов в Кемерово
Площадь Советов в Кемерово - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. На базе Кемерово и Новокузнецка к 2030 году могут создать два города-миллионника. С таким предложением выступил глава Кузбасса Сергей Цивилев на встрече с Владимиром Путиным.
По его словам, регион покидает молодежь и нет притока нового населения, потому что никто не хочет ехать в малые города, а укрупнение решит эту проблему.
"Сейчас там 550-560 тысяч в каждом городе. Уже построена вся инфраструктура, есть аэропорты. Один терминал мы построили в Кемерово, теперь строим новый терминал в Новокузнецке", — рассказал губернатор.
Планируется соединить два центра скоростной магистралью, на отдельных участках которой можно будет ехать со скоростью 130 километров в час, а также провести комплексное развитие территорий.
"Будем сносить кварталами частный сектор, на месте частного сектора строить современные дома", — добавил Цивилев.
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Путин обратил внимание губернатора на необходимость в первую очередь учитывать интересы жителей.
"Чтобы сносить кварталы, нужно понять, как обеспечить интересы людей, которые там живут. <...> Нужно работать с каждой семьей", — подчеркнул глава государства.
Цивилев заверил, что такая работа уже ведется. По его мнению, при поддержке федерального центра осуществить намеченное реально уже к 2030 году.
"В конечном итоге это все равно рабочие места, потому что чтобы молодые люди не уезжали, они должны иметь хорошую работу, хорошо оплачиваемую, перспективы развития", — согласился президент.
Ранее на ВЭФ озвучили идею о создании другого города-миллионника в Приморье. Речь идет о возможном объединении Владивостока, Артема и еще не построенного города Спутник.
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НовокузнецкКемеровоОбществоКемеровская областьВладимир ПутинСергей Цивилев
 
 
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