https://ria.ru/20211001/kuzbass-1752668136.html

В Кузбассе предложили создать два города-миллионника

В Кузбассе предложили создать два города-миллионника - РИА Новости, 01.10.2021

В Кузбассе предложили создать два города-миллионника

На базе Кемерово и Новокузнецка к 2030 году могут создать два города-миллионника. С таким предложением выступил глава Кузбасса Сергей Цивилев на встрече с... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T14:26

2021-10-01T14:26

2021-10-01T17:02

новокузнецк

кемерово

общество

кемеровская область

владимир путин

сергей цивилев

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. На базе Кемерово и Новокузнецка к 2030 году могут создать два города-миллионника. С таким предложением выступил глава Кузбасса Сергей Цивилев на встрече с Владимиром Путиным.По его словам, регион покидает молодежь и нет притока нового населения, потому что никто не хочет ехать в малые города, а укрупнение решит эту проблему."Сейчас там 550-560 тысяч в каждом городе. Уже построена вся инфраструктура, есть аэропорты. Один терминал мы построили в Кемерово, теперь строим новый терминал в Новокузнецке", — рассказал губернатор.Планируется соединить два центра скоростной магистралью, на отдельных участках которой можно будет ехать со скоростью 130 километров в час, а также провести комплексное развитие территорий."Будем сносить кварталами частный сектор, на месте частного сектора строить современные дома", — добавил Цивилев.Путин обратил внимание губернатора на необходимость в первую очередь учитывать интересы жителей."Чтобы сносить кварталы, нужно понять, как обеспечить интересы людей, которые там живут. <...> Нужно работать с каждой семьей", — подчеркнул глава государства. Цивилев заверил, что такая работа уже ведется. По его мнению, при поддержке федерального центра осуществить намеченное реально уже к 2030 году.Ранее на ВЭФ озвучили идею о создании другого города-миллионника в Приморье. Речь идет о возможном объединении Владивостока, Артема и еще не построенного города Спутник.

https://ria.ru/20210927/sibir-1751925032.html

https://ria.ru/20211001/sputnik-1752608720.html

новокузнецк

кемерово

кемеровская область

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новокузнецк, кемерово, общество, кемеровская область, владимир путин, сергей цивилев