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В Крыму призвали спецдокладчика ООН дать оценку блокаде полуострова
В Крыму призвали спецдокладчика ООН дать оценку блокаде полуострова - РИА Новости, 01.10.2021
В Крыму призвали спецдокладчика ООН дать оценку блокаде полуострова
Член Общественной палаты РФ и Крыма Иван Абажер призвал специального докладчика ООН по вопросу о праве на развитие Саада Альфарарги дать оценку блокаде... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:36
2021-10-01T18:36
в мире
оон
республика крым
иван абажер
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Член Общественной палаты РФ и Крыма Иван Абажер призвал специального докладчика ООН по вопросу о праве на развитие Саада Альфарарги дать оценку блокаде полуострова, устроенной Украиной.Абажер участвовал в 48-й сессии Совета по правам человека ООН. Сессия проходила в режиме видео-конференц-связи."В качестве представителя гражданского общества Крыма я попросил специального докладчика ООН по вопросу о праве на развитие Саада Альфарарги обратить внимание на факты и дать должную политическую, правовую оценку блокадам полуострова", - сказал РИА Новости Абажер.По его словам, различные государства создают целенаправленные препятствия устойчивому развитию Крыма."Украиной введены транспортная, продовольственная, водная, энергетическая блокада Крыма и его населения. Со стороны стран Европейского союза и Соединенных Штатов Америки установлены санкционные ограничения, прямо нарушающие нормы международного права и нормы Устава ООН", - отметил Абажер.
https://ria.ru/20210827/blokada-1747445425.html
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в мире, оон, республика крым, иван абажер, россия
18:36 01.10.2021
 
В Крыму призвали спецдокладчика ООН дать оценку блокаде полуострова

В Общественной палате призвали спецдокладчика ООН Альфарарги дать оценку блокаде Крыма

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Член Общественной палаты РФ и Крыма Иван Абажер призвал специального докладчика ООН по вопросу о праве на развитие Саада Альфарарги дать оценку блокаде полуострова, устроенной Украиной.
Абажер участвовал в 48-й сессии Совета по правам человека ООН. Сессия проходила в режиме видео-конференц-связи.
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"В качестве представителя гражданского общества Крыма я попросил специального докладчика ООН по вопросу о праве на развитие Саада Альфарарги обратить внимание на факты и дать должную политическую, правовую оценку блокадам полуострова", - сказал РИА Новости Абажер.
По его словам, различные государства создают целенаправленные препятствия устойчивому развитию Крыма.
"Украиной введены транспортная, продовольственная, водная, энергетическая блокада Крыма и его населения. Со стороны стран Европейского союза и Соединенных Штатов Америки установлены санкционные ограничения, прямо нарушающие нормы международного права и нормы Устава ООН", - отметил Абажер.
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В миреООНРеспублика КрымИван АбажерРоссия
 
 
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