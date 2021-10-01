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Поклонская прокомментировала отставки в правительстве Крыма
Поклонская прокомментировала отставки в правительстве Крыма - РИА Новости, 01.10.2021
Поклонская прокомментировала отставки в правительстве Крыма
Зампред комитета по международным делам Госдумы седьмого созыва Наталья Поклонская предложила изменить подход при выборе кандидатов на руководящие должности в... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T09:06
2021-10-01T09:07
политика
республика крым
сергей аксенов (политик)
наталья поклонская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Зампред комитета по международным делам Госдумы седьмого созыва Наталья Поклонская предложила изменить подход при выборе кандидатов на руководящие должности в крымском правительстве и пожелала главе Крыма Сергею Аксенову сформировать сильную и надежную команду, которой можно будет гордиться.На прошедшей неделе в отставку ушли вице-премьер правительства Крыма, курирующий работу ФЦП Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Позже оба экс-чиновника были задержаны и арестованы судом по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве. Затем в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.По мнению Поклонской, в Крыму часто повторяется одна и та же история, когда каждый год выясняется, что высокопоставленные чиновники, проработав какой-то период времени, являются причиной громких коррупционных скандалов и направляются в тюрьму."Думаю, что на этапе выбора кандидатов на министерские кресла в Крыму происходит какой-то сбой. Поэтому нужно менять подход", - отметила она.В качестве наглядного примера депутат рассказала один произошедший с ней в этом году случай, когда, приехав в Крым, она не могла попасть к себе домой из-за прорыва дамбы в поселке в Симферопольском районе."К удивлению, сотрудники МЧС отказались выдавать резиновую лодку, чтобы добраться домой, пришлось звонить ночью Аксенову, чтобы разобраться с такой проблемой и руководство разрешило бы выдать лодку. С одной стороны - это абсурдно, с другой – беда. Уверена, что главе Крыма будет намного легче работать, если сформируется вокруг него сильная и надежная команда профессионалов. Я рада за тех людей в правительстве Крыма, которыми глава может гордиться, и желаю побольше таких вокруг него", - подчеркнула Поклонская.
https://ria.ru/20210929/krym-1752294241.html
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политика, республика крым, сергей аксенов (политик), наталья поклонская
09:06 01.10.2021 (обновлено: 09:07 01.10.2021)
 
Поклонская прокомментировала отставки в правительстве Крыма

Депутат Госдумы Поклонская предложила изменить подход при формировании власти в Крыму

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Наталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Зампред комитета по международным делам Госдумы седьмого созыва Наталья Поклонская предложила изменить подход при выборе кандидатов на руководящие должности в крымском правительстве и пожелала главе Крыма Сергею Аксенову сформировать сильную и надежную команду, которой можно будет гордиться.
На прошедшей неделе в отставку ушли вице-премьер правительства Крыма, курирующий работу ФЦП Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Позже оба экс-чиновника были задержаны и арестованы судом по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве. Затем в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.
По мнению Поклонской, в Крыму часто повторяется одна и та же история, когда каждый год выясняется, что высокопоставленные чиновники, проработав какой-то период времени, являются причиной громких коррупционных скандалов и направляются в тюрьму.
"Пока мы видим кадровую чехарду и аресты. Конечно, было бы лучше, наоборот. Понятно, что глава Крыма - единственный человек, который работает, и сложно находиться в окружении, где без него никто ничего не делает", - сказала Поклонская РИА Новости.
"Думаю, что на этапе выбора кандидатов на министерские кресла в Крыму происходит какой-то сбой. Поэтому нужно менять подход", - отметила она.
В качестве наглядного примера депутат рассказала один произошедший с ней в этом году случай, когда, приехав в Крым, она не могла попасть к себе домой из-за прорыва дамбы в поселке в Симферопольском районе.
"К удивлению, сотрудники МЧС отказались выдавать резиновую лодку, чтобы добраться домой, пришлось звонить ночью Аксенову, чтобы разобраться с такой проблемой и руководство разрешило бы выдать лодку. С одной стороны - это абсурдно, с другой – беда. Уверена, что главе Крыма будет намного легче работать, если сформируется вокруг него сильная и надежная команда профессионалов. Я рада за тех людей в правительстве Крыма, которыми глава может гордиться, и желаю побольше таких вокруг него", - подчеркнула Поклонская.
Здание Совета министров Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
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ПолитикаРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Наталья Поклонская
 
 
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