https://ria.ru/20211001/krizis-1752716547.html
"Нефть пробьет отметку в 100 долларов"
Bank of America спрогнозировал цену на нефть выше ста долларов за баррель - РИА Новости, 01.10.2021
"Нефть пробьет отметку в 100 долларов"
Углубляющийся энергетический кризис может спровоцировать рост цен на нефть до ста долларов за баррель впервые с 2014 года, что приведет к глобальным проблемам в РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T17:39
2021-10-01T17:39
2021-10-01T18:31
экономика
bank of america
азия
европа
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Углубляющийся энергетический кризис может спровоцировать рост цен на нефть до ста долларов за баррель впервые с 2014 года, что приведет к глобальным проблемам в мировой экономике. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America.Отмечается, что стоимость природного газа в Европе и Азии уже достигла уровня, эквивалентного цене нефти примерно в 190 долларов за баррель.Такая ситуация происходит на фоне восстановления мировых экономик после пандемии, тогда как поставки топлива отстают, отмечает издание.При этом истощенные после прошлой зимы хранилища, сокращение инвестиций в месторождения и трудности с техобслуживанием, отсроченном из-за ограничений по коронавирусу, способствуют глобальному кризису.Bank of America прогнозирует скачок спроса на дизельное топливо, что может подтолкнуть цены на нефть, а в условиях, когда денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика доведены до предела, это вызовет макрокризис.
https://ria.ru/20210930/krizis-1752463495.html
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экономика, bank of america, азия, европа
17:39 01.10.2021 (обновлено: 18:31 01.10.2021)
Bank of America спрогнозировал цену на нефть выше ста долларов за баррель
Bank of America спрогнозировал цену на нефть выше ста долларов за баррель и приход кризиса
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.
Углубляющийся энергетический кризис может спровоцировать рост цен на нефть до ста долларов за баррель впервые с 2014 года, что приведет к глобальным проблемам в мировой экономике. Об этом сообщает Bloomberg
со ссылкой на данные Bank of America
.
Отмечается, что стоимость природного газа в Европе
и Азии
уже достигла уровня, эквивалентного цене нефти примерно в 190 долларов за баррель.
Такая ситуация происходит на фоне восстановления мировых экономик после пандемии, тогда как поставки топлива отстают, отмечает издание.
При этом истощенные после прошлой зимы хранилища, сокращение инвестиций в месторождения и трудности с техобслуживанием, отсроченном из-за ограничений по коронавирусу, способствуют глобальному кризису.
Bank of America прогнозирует скачок спроса на дизельное топливо, что может подтолкнуть цены на нефть, а в условиях, когда денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика доведены до предела, это вызовет макрокризис.