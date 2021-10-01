Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211001/krizis-1752716547.html
"Нефть пробьет отметку в 100 долларов"
Bank of America спрогнозировал цену на нефть выше ста долларов за баррель - РИА Новости, 01.10.2021
"Нефть пробьет отметку в 100 долларов"
Углубляющийся энергетический кризис может спровоцировать рост цен на нефть до ста долларов за баррель впервые с 2014 года, что приведет к глобальным проблемам в РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T17:39
2021-10-01T18:31
экономика
bank of america
азия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_0:299:2001:1424_1920x0_80_0_0_5dd17b0625edd42896b7d3ec5b6ce9c1.jpg
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Углубляющийся энергетический кризис может спровоцировать рост цен на нефть до ста долларов за баррель впервые с 2014 года, что приведет к глобальным проблемам в мировой экономике. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America.Отмечается, что стоимость природного газа в Европе и Азии уже достигла уровня, эквивалентного цене нефти примерно в 190 долларов за баррель.Такая ситуация происходит на фоне восстановления мировых экономик после пандемии, тогда как поставки топлива отстают, отмечает издание.При этом истощенные после прошлой зимы хранилища, сокращение инвестиций в месторождения и трудности с техобслуживанием, отсроченном из-за ограничений по коронавирусу, способствуют глобальному кризису.Bank of America прогнозирует скачок спроса на дизельное топливо, что может подтолкнуть цены на нефть, а в условиях, когда денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика доведены до предела, это вызовет макрокризис.
https://ria.ru/20210930/krizis-1752463495.html
азия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_21:0:1920:1424_1920x0_80_0_0_632f45c857d55dcbdb49a295ef7b28f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, bank of america, азия, европа
17:39 01.10.2021 (обновлено: 18:31 01.10.2021)
 
Bank of America спрогнозировал цену на нефть выше ста долларов за баррель

Bank of America спрогнозировал цену на нефть выше ста долларов за баррель и приход кризиса

© Depositphotos / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Depositphotos / Makhnach
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Углубляющийся энергетический кризис может спровоцировать рост цен на нефть до ста долларов за баррель впервые с 2014 года, что приведет к глобальным проблемам в мировой экономике. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America.
Отмечается, что стоимость природного газа в Европе и Азии уже достигла уровня, эквивалентного цене нефти примерно в 190 долларов за баррель.
Такая ситуация происходит на фоне восстановления мировых экономик после пандемии, тогда как поставки топлива отстают, отмечает издание.
При этом истощенные после прошлой зимы хранилища, сокращение инвестиций в месторождения и трудности с техобслуживанием, отсроченном из-за ограничений по коронавирусу, способствуют глобальному кризису.
Bank of America прогнозирует скачок спроса на дизельное топливо, что может подтолкнуть цены на нефть, а в условиях, когда денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика доведены до предела, это вызовет макрокризис.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 12:21
США предрекли экономический кризис хуже Великой депрессии
 
ЭкономикаBank of AmericaАзияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17В Дрездене открылась выставка России и Германии "Мечты о свободе"
04:05"Ужасный конец": на Украине заявили о плане раздела страны
04:02Число жертв COVID-19 в США превысило 700 тысяч человек
03:43На Украине поблагодарили Венгрию за урок газовому "наркоману"
03:35Источник рассказал о новом покрытии российских боевых машин
03:15Юрист объяснил, что делать, если во время проверки нет прав с собой
03:00Юристы рассказали о росте налога на землю в некоторых регионах
02:25Лукашенко оценил заявления, что спецслужбы "организовали" посадку Ryanair
02:16Лукашенко рассказал, кто передал Минску данные о 33 россиянах в 2020 году
02:15Финансист рассказал, почему не надо инвестировать в валюту
02:15Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии
02:02В Италии заявили о возможности ввести получившим "Спутник" другую вакцину
01:38Объявлен победитель шоу "Голос 60+"
01:31В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19
01:15Гражданам рассказали, когда придет кризис
01:06Лукашенко рассказал, что будет в случае внешней агрессии на Белоруссию
00:59Пушков заявил о планах Саакашвили "взорвать" Грузию
00:45Закон о гидах в России усовершенствуют до конца года
00:30Калмыкские буддисты начнут один из самых важных в году ритуалов
00:00В Абхазии депутат открыл стрельбу из автомата у здания МВД
Лента новостейМолния