https://ria.ru/20211001/kosmos-1752757668.html

Путин наградил космонавтов орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил космонавтов орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 01.10.2021

Путин наградил космонавтов орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил космонавтов Александра Скворцова и Олега Скрипочку орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за вклад в... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T23:29

2021-10-01T23:29

2021-10-01T23:29

владимир путин

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил космонавтов Александра Скворцова и Олега Скрипочку орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за вклад в развитие пилотируемой космонавтики, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Скворцова Александра Александровича - инструктора-космонавта-испытателя... Скрипочку Олега Ивановича - инструктора-космонавта-испытателя", - говорится в документе.Отмечается, что Скворцов - инструктор-космонавт-испытатель, начальник группы отряда космонавтов ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина". Скрипочка - инструктор-космонавт-испытатель отряда космонавтов.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия