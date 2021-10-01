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Путин наградил космонавтов орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил космонавтов орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 01.10.2021
Путин наградил космонавтов орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил космонавтов Александра Скворцова и Олега Скрипочку орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за вклад в... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T23:29
2021-10-01T23:29
2021-10-01T23:29
владимир путин
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил космонавтов Александра Скворцова и Олега Скрипочку орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за вклад в развитие пилотируемой космонавтики, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Скворцова Александра Александровича - инструктора-космонавта-испытателя... Скрипочку Олега Ивановича - инструктора-космонавта-испытателя", - говорится в документе.Отмечается, что Скворцов - инструктор-космонавт-испытатель, начальник группы отряда космонавтов ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина". Скрипочка - инструктор-космонавт-испытатель отряда космонавтов.
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владимир путин, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
Путин наградил космонавтов орденом "За заслуги перед Отечеством"
Космонавты Скворцов и Скрипочка награждены орденом "За заслуги перед Отечеством"