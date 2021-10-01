https://ria.ru/20211001/kosmos-1752626377.html
Эксперт прокомментировал приказ ФСБ с перечнем сведений по космосу
Эксперт прокомментировал приказ ФСБ с перечнем сведений по космосу - РИА Новости, 01.10.2021
Эксперт прокомментировал приказ ФСБ с перечнем сведений по космосу
Приказ ФСБ с перечнем сведений по космической деятельности России, за передачу которых другим государствам могут признать иностранным агентом, осложнит работу... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T11:18
2021-10-01T11:18
2021-10-01T11:18
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
космос - риа наука
институт космической политики
иван моисеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752511388_0:127:3022:1826_1920x0_80_0_0_3a73d545e73990cc922c55e600bcc062.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Приказ ФСБ с перечнем сведений по космической деятельности России, за передачу которых другим государствам могут признать иностранным агентом, осложнит работу журналистов, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.Накануне был опубликован приказ ФСБ с перечнем сведений по космической деятельности России, не относящихся к гостайне, которые будучи переданы другим государствам или иностранцам могут использоваться против безопасности РФ, а лица, целенаправленно собирающие такие данные для зарубежного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами.По его словам, данный приказ осложнит работу журналистов."Кто-то, кто занимается космонавтикой, будет меньше писать, а кто-то вообще махнет рукой и скажет, а чего я буду этим заниматься, если могу заниматься другим совершенно спокойно. Любой, кто заинтересуется этим вопросом, а не могут ли его зачислить в иностранные агенты - перед ним встанет тормоз", - пояснил эксперт.Моисеев считает, что этот перечень также ставит барьер на притоке новых участников в российскую космонавтику."Любая информация может быть использована зарубежными государствами. Любой космический аппарат может быть двойного назначения, даже научный", - добавил он.
https://ria.ru/20210719/fsb-1741951461.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752511388_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_7e99f78c5cf50edf2a342f0dbcd0bf3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), космос - риа наука, институт космической политики, иван моисеев
Эксперт прокомментировал приказ ФСБ с перечнем сведений по космосу
Эксперт Моисеев: приказ ФСБ с перечнем сведений по космосу осложнит работу журналистов
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Приказ ФСБ
с перечнем сведений по космической деятельности России, за передачу которых другим государствам могут признать иностранным агентом, осложнит работу журналистов, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев
.
Накануне был опубликован приказ ФСБ с перечнем сведений по космической деятельности России, не относящихся к гостайне, которые будучи переданы другим государствам или иностранцам могут использоваться против безопасности РФ, а лица, целенаправленно собирающие такие данные для зарубежного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами.
"Этот перечень касается всех, кто занимается космосом. Если читать внимательно, то любая информация, которая появляется в СМИ, отчетах и докладах, под этот перечень подпадает", - сказал Моисеев РИА Новости.
По его словам, данный приказ осложнит работу журналистов.
"Кто-то, кто занимается космонавтикой, будет меньше писать, а кто-то вообще махнет рукой и скажет, а чего я буду этим заниматься, если могу заниматься другим совершенно спокойно. Любой, кто заинтересуется этим вопросом, а не могут ли его зачислить в иностранные агенты - перед ним встанет тормоз", - пояснил эксперт.
Моисеев считает, что этот перечень также ставит барьер на притоке новых участников в российскую космонавтику.
"Любая информация может быть использована зарубежными государствами. Любой космический аппарат может быть двойного назначения, даже научный", - добавил он.