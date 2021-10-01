https://ria.ru/20211001/kosmos-1752626377.html

Эксперт прокомментировал приказ ФСБ с перечнем сведений по космосу

Эксперт прокомментировал приказ ФСБ с перечнем сведений по космосу - РИА Новости, 01.10.2021

Эксперт прокомментировал приказ ФСБ с перечнем сведений по космосу

Приказ ФСБ с перечнем сведений по космической деятельности России, за передачу которых другим государствам могут признать иностранным агентом, осложнит работу... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T11:18

2021-10-01T11:18

2021-10-01T11:18

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

космос - риа наука

институт космической политики

иван моисеев

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Приказ ФСБ с перечнем сведений по космической деятельности России, за передачу которых другим государствам могут признать иностранным агентом, осложнит работу журналистов, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.Накануне был опубликован приказ ФСБ с перечнем сведений по космической деятельности России, не относящихся к гостайне, которые будучи переданы другим государствам или иностранцам могут использоваться против безопасности РФ, а лица, целенаправленно собирающие такие данные для зарубежного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами.По его словам, данный приказ осложнит работу журналистов."Кто-то, кто занимается космонавтикой, будет меньше писать, а кто-то вообще махнет рукой и скажет, а чего я буду этим заниматься, если могу заниматься другим совершенно спокойно. Любой, кто заинтересуется этим вопросом, а не могут ли его зачислить в иностранные агенты - перед ним встанет тормоз", - пояснил эксперт.Моисеев считает, что этот перечень также ставит барьер на притоке новых участников в российскую космонавтику."Любая информация может быть использована зарубежными государствами. Любой космический аппарат может быть двойного назначения, даже научный", - добавил он.

https://ria.ru/20210719/fsb-1741951461.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), космос - риа наука, институт космической политики, иван моисеев