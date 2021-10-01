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Эксперт прокомментировал приказ ФСБ с перечнем сведений по космосу
Эксперт прокомментировал приказ ФСБ с перечнем сведений по космосу - РИА Новости, 01.10.2021
Эксперт прокомментировал приказ ФСБ с перечнем сведений по космосу
Приказ ФСБ с перечнем сведений по космической деятельности России, за передачу которых другим государствам могут признать иностранным агентом, осложнит работу... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T11:18
2021-10-01T11:18
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
космос - риа наука
институт космической политики
иван моисеев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Приказ ФСБ с перечнем сведений по космической деятельности России, за передачу которых другим государствам могут признать иностранным агентом, осложнит работу журналистов, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.Накануне был опубликован приказ ФСБ с перечнем сведений по космической деятельности России, не относящихся к гостайне, которые будучи переданы другим государствам или иностранцам могут использоваться против безопасности РФ, а лица, целенаправленно собирающие такие данные для зарубежного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами.По его словам, данный приказ осложнит работу журналистов."Кто-то, кто занимается космонавтикой, будет меньше писать, а кто-то вообще махнет рукой и скажет, а чего я буду этим заниматься, если могу заниматься другим совершенно спокойно. Любой, кто заинтересуется этим вопросом, а не могут ли его зачислить в иностранные агенты - перед ним встанет тормоз", - пояснил эксперт.Моисеев считает, что этот перечень также ставит барьер на притоке новых участников в российскую космонавтику."Любая информация может быть использована зарубежными государствами. Любой космический аппарат может быть двойного назначения, даже научный", - добавил он.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), космос - риа наука, институт космической политики, иван моисеев
11:18 01.10.2021
 
Эксперт прокомментировал приказ ФСБ с перечнем сведений по космосу

Эксперт Моисеев: приказ ФСБ с перечнем сведений по космосу осложнит работу журналистов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСборка ракеты космического назначения "Союз-2.1а" на Байконуре
Сборка ракеты космического назначения Союз-2.1а на Байконуре - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Приказ ФСБ с перечнем сведений по космической деятельности России, за передачу которых другим государствам могут признать иностранным агентом, осложнит работу журналистов, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Накануне был опубликован приказ ФСБ с перечнем сведений по космической деятельности России, не относящихся к гостайне, которые будучи переданы другим государствам или иностранцам могут использоваться против безопасности РФ, а лица, целенаправленно собирающие такие данные для зарубежного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами.
"Этот перечень касается всех, кто занимается космосом. Если читать внимательно, то любая информация, которая появляется в СМИ, отчетах и докладах, под этот перечень подпадает", - сказал Моисеев РИА Новости.
По его словам, данный приказ осложнит работу журналистов.
"Кто-то, кто занимается космонавтикой, будет меньше писать, а кто-то вообще махнет рукой и скажет, а чего я буду этим заниматься, если могу заниматься другим совершенно спокойно. Любой, кто заинтересуется этим вопросом, а не могут ли его зачислить в иностранные агенты - перед ним встанет тормоз", - пояснил эксперт.
Моисеев считает, что этот перечень также ставит барьер на притоке новых участников в российскую космонавтику.
"Любая информация может быть использована зарубежными государствами. Любой космический аппарат может быть двойного назначения, даже научный", - добавил он.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Космос - РИА НаукаИнститут космической политикиИван Моисеев
 
 
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