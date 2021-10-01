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В России изменились правила использования иностранных электронных кошельков
В России изменились правила использования иностранных электронных кошельков - РИА Новости, 01.10.2021
В России изменились правила использования иностранных электронных кошельков
Россияне с середины этого года должны отчитываться о движении средств по иностранным электронным кошелькам, а с 1 октября вводятся штрафы за непредоставление... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T01:55
2021-10-01T01:55
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россияне с середины этого года должны отчитываться о движении средств по иностранным электронным кошелькам, а с 1 октября вводятся штрафы за непредоставление этой информации в налоговую. Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях.С 1 июля вступила в силу обязанность отчитываться о движении средств по иностранным электронным кошелькам, если в течение года они пополняются более чем на 600 тысяч рублей (или эквивалент в валюте). Если потребитель использует иностранный кошелек для небольших покупок, никаких специальных действий предпринимать не нужно.Перечень сведений, которые надо будет подать в ФНС, аналогичен тому, что сейчас подается для иностранных банковских счетов. Отчет передается в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика, лично или почте, добавил эксперт."Мы не ожидаем, что изменения затронут большое число потребителей – вероятно, речь идет об ограниченном круге клиентов. Вероятно, наиболее внимательно к новации следует отнестись фрилансерам или предпринимателям, которые принимают оплату за свои услуги через зарубежные системы электронных денег", - отметил Шуст.Поскольку выплаты могут быть структурированы по-разному, нужно будет внимательно ознакомиться с договором на оказание услуг, чтобы понять, открывается ли вам электронный кошелек или просто осуществляется перевод на российский банковский счет, посоветовал он.
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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии)
01:55 01.10.2021
 
В России изменились правила использования иностранных электронных кошельков

В России ввели штрафы за непредоставление о средствах на иностранных электронных кошельках

© Depositphotos / AndrewLozovyiДевушка делает онлайн-покупки
Девушка делает онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Depositphotos / AndrewLozovyi
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россияне с середины этого года должны отчитываться о движении средств по иностранным электронным кошелькам, а с 1 октября вводятся штрафы за непредоставление этой информации в налоговую. Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях.
С 1 июля вступила в силу обязанность отчитываться о движении средств по иностранным электронным кошелькам, если в течение года они пополняются более чем на 600 тысяч рублей (или эквивалент в валюте). Если потребитель использует иностранный кошелек для небольших покупок, никаких специальных действий предпринимать не нужно.
"Отчетность подается за календарный год, до 1 июня года, следующего за отчетным. То есть подать отчет за 2021 год надо будет не позднее 1 июня 2022 года. И хотя штрафы формально вводятся с 1 октября, применяться они будут после 1 июня 2022 года, когда появятся первые факты непредставления отчетов", - пояснил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Перечень сведений, которые надо будет подать в ФНС, аналогичен тому, что сейчас подается для иностранных банковских счетов. Отчет передается в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика, лично или почте, добавил эксперт.
"Мы не ожидаем, что изменения затронут большое число потребителей – вероятно, речь идет об ограниченном круге клиентов. Вероятно, наиболее внимательно к новации следует отнестись фрилансерам или предпринимателям, которые принимают оплату за свои услуги через зарубежные системы электронных денег", - отметил Шуст.
Поскольку выплаты могут быть структурированы по-разному, нужно будет внимательно ознакомиться с договором на оказание услуг, чтобы понять, открывается ли вам электронный кошелек или просто осуществляется перевод на российский банковский счет, посоветовал он.
Электронный терминал оплаты - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 19:18
ФНС разъяснила, кто должен отчитываться о переводах с иностранных кошельков
 
ЭкономикаФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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