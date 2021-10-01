https://ria.ru/20211001/koshelek-1752594684.html

В России изменились правила использования иностранных электронных кошельков

В России изменились правила использования иностранных электронных кошельков - РИА Новости, 01.10.2021

В России изменились правила использования иностранных электронных кошельков

Россияне с середины этого года должны отчитываться о движении средств по иностранным электронным кошелькам, а с 1 октября вводятся штрафы за непредоставление... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T01:55

2021-10-01T01:55

2021-10-01T01:55

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578668417_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_c84aefd9abfc1b99ea98351feccdd85b.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россияне с середины этого года должны отчитываться о движении средств по иностранным электронным кошелькам, а с 1 октября вводятся штрафы за непредоставление этой информации в налоговую. Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях.С 1 июля вступила в силу обязанность отчитываться о движении средств по иностранным электронным кошелькам, если в течение года они пополняются более чем на 600 тысяч рублей (или эквивалент в валюте). Если потребитель использует иностранный кошелек для небольших покупок, никаких специальных действий предпринимать не нужно.Перечень сведений, которые надо будет подать в ФНС, аналогичен тому, что сейчас подается для иностранных банковских счетов. Отчет передается в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика, лично или почте, добавил эксперт."Мы не ожидаем, что изменения затронут большое число потребителей – вероятно, речь идет об ограниченном круге клиентов. Вероятно, наиболее внимательно к новации следует отнестись фрилансерам или предпринимателям, которые принимают оплату за свои услуги через зарубежные системы электронных денег", - отметил Шуст.Поскольку выплаты могут быть структурированы по-разному, нужно будет внимательно ознакомиться с договором на оказание услуг, чтобы понять, открывается ли вам электронный кошелек или просто осуществляется перевод на российский банковский счет, посоветовал он.

https://ria.ru/20210929/fns-1752385326.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии)