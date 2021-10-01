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В Москве выявили 3993 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 3993 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 01.10.2021
В Москве выявили 3993 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки в субъектах РФ отмечено в Москве (3993), Санкт-Петербурге (2281) и Подмосковье (1339), сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T11:20
2021-10-01T11:20
2021-10-01T11:20
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москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки в субъектах РФ отмечено в Москве (3993), Санкт-Петербурге (2281) и Подмосковье (1339), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3993, 2. Санкт-Петербург - 2281, 3. Московская область - 1339", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 21, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 14.
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В Москве выявили 3993 новых случая заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 3993 новых случая заражения коронавирусом