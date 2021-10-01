https://ria.ru/20211001/koronavirus-1752626950.html

В Москве выявили 3993 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 3993 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 01.10.2021

В Москве выявили 3993 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки в субъектах РФ отмечено в Москве (3993), Санкт-Петербурге (2281) и Подмосковье (1339), сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T11:20

2021-10-01T11:20

2021-10-01T11:20

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки в субъектах РФ отмечено в Москве (3993), Санкт-Петербурге (2281) и Подмосковье (1339), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3993, 2. Санкт-Петербург - 2281, 3. Московская область - 1339", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 21, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 14.

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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