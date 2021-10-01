16:45 01.10.2021 (обновлено: 16:51 01.10.2021)
В Ростовской области задержали партию контрабандных бронетранспортеров
В порту Азова задержали партию бронетранспортеров, которые везли из Болгарии в Белоруссию
© Фото : пресс-служба АО "Ремдизель"Военный тягач МТ-ЛБ
© Фото : пресс-служба АО "Ремдизель"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики арестовали в порту Азова партию из восьми советских гусеничных бронетранспортеров, которые компания пыталась провезти транзитом из Болгарии в Белоруссию с ложными актами о демилитаризации, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области.
"В Азове сотрудники правоохранительных органов арестовали крупную партию военных гусеничных бронетранспортеров марки "МТ-ЛБ" (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный)", - сказал собеседник агентства.
"Всего в партии было 20 гусеничных бронетранспортеров общей стоимостью 5 миллионов рублей. Из них на границе были задержаны 8 единиц военной техники, остальные 12 были пропущены Ростовской таможней", - уточнил он.
По его словам, технику и запчасти, которые ранее принадлежали болгарской армии, планировали вывезти в Белоруссию, чтобы там сменить ее назначение с военного на гражданское, а затем бронетранспортеры должны были продать в России, где на нее высокий спрос.
"Согласно представленным в таможенные органы документам, указанная военная техника прошла на территории Болгарии процедуру демилитаризации с целью дальнейшего использования для гражданских нужд в РФ. В действительности техника эту процедуру не проходила, в акты демилитаризации болгарской компанией были внесены ложные данные о якобы выполненных работах", - отметил источник.
Впоследствии компания-перевозчик, владелец которой находится в США, представила эти данные в таможенные органы России, чтобы подтвердить законность перемещения военной техники через госграницу, добавил он.
Уголовное дело возбуждено по статье "Контрабанда вооружения и иной военной техники".