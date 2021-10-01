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В Ростовской области задержали партию контрабандных бронетранспортеров
В Ростовской области задержали партию контрабандных бронетранспортеров - РИА Новости, 01.10.2021
В Ростовской области задержали партию контрабандных бронетранспортеров
Силовики арестовали в порту Азова партию из восьми советских гусеничных бронетранспортеров, которые компания пыталась провезти транзитом из Болгарии в... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:45
2021-10-01T16:51
происшествия
болгария
ростовская область
белоруссия
азов
мтлб
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики арестовали в порту Азова партию из восьми советских гусеничных бронетранспортеров, которые компания пыталась провезти транзитом из Болгарии в Белоруссию с ложными актами о демилитаризации, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области."В Азове сотрудники правоохранительных органов арестовали крупную партию военных гусеничных бронетранспортеров марки "МТ-ЛБ" (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный)", - сказал собеседник агентства."Всего в партии было 20 гусеничных бронетранспортеров общей стоимостью 5 миллионов рублей. Из них на границе были задержаны 8 единиц военной техники, остальные 12 были пропущены Ростовской таможней", - уточнил он.По его словам, технику и запчасти, которые ранее принадлежали болгарской армии, планировали вывезти в Белоруссию, чтобы там сменить ее назначение с военного на гражданское, а затем бронетранспортеры должны были продать в России, где на нее высокий спрос."Согласно представленным в таможенные органы документам, указанная военная техника прошла на территории Болгарии процедуру демилитаризации с целью дальнейшего использования для гражданских нужд в РФ. В действительности техника эту процедуру не проходила, в акты демилитаризации болгарской компанией были внесены ложные данные о якобы выполненных работах", - отметил источник.Впоследствии компания-перевозчик, владелец которой находится в США, представила эти данные в таможенные органы России, чтобы подтвердить законность перемещения военной техники через госграницу, добавил он.Уголовное дело возбуждено по статье "Контрабанда вооружения и иной военной техники".
https://ria.ru/20210115/liviya-1593072156.html
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происшествия, болгария, ростовская область, белоруссия, азов, мтлб, россия
16:45 01.10.2021 (обновлено: 16:51 01.10.2021)
 
В Ростовской области задержали партию контрабандных бронетранспортеров

В порту Азова задержали партию бронетранспортеров, которые везли из Болгарии в Белоруссию

© Фото : пресс-служба АО "Ремдизель"Военный тягач МТ-ЛБ
Военный тягач МТ-ЛБ - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : пресс-служба АО "Ремдизель"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики арестовали в порту Азова партию из восьми советских гусеничных бронетранспортеров, которые компания пыталась провезти транзитом из Болгарии в Белоруссию с ложными актами о демилитаризации, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области.
"В Азове сотрудники правоохранительных органов арестовали крупную партию военных гусеничных бронетранспортеров марки "МТ-ЛБ" (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный)", - сказал собеседник агентства.
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"Всего в партии было 20 гусеничных бронетранспортеров общей стоимостью 5 миллионов рублей. Из них на границе были задержаны 8 единиц военной техники, остальные 12 были пропущены Ростовской таможней", - уточнил он.
По его словам, технику и запчасти, которые ранее принадлежали болгарской армии, планировали вывезти в Белоруссию, чтобы там сменить ее назначение с военного на гражданское, а затем бронетранспортеры должны были продать в России, где на нее высокий спрос.
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"Согласно представленным в таможенные органы документам, указанная военная техника прошла на территории Болгарии процедуру демилитаризации с целью дальнейшего использования для гражданских нужд в РФ. В действительности техника эту процедуру не проходила, в акты демилитаризации болгарской компанией были внесены ложные данные о якобы выполненных работах", - отметил источник.
Впоследствии компания-перевозчик, владелец которой находится в США, представила эти данные в таможенные органы России, чтобы подтвердить законность перемещения военной техники через госграницу, добавил он.
Уголовное дело возбуждено по статье "Контрабанда вооружения и иной военной техники".
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ПроисшествияБолгарияРостовская областьБелоруссияАзовМТЛБРоссия
 
 
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