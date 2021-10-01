https://ria.ru/20211001/kontrabanda-1752704103.html

В Ростовской области задержали партию контрабандных бронетранспортеров

В Ростовской области задержали партию контрабандных бронетранспортеров - РИА Новости, 01.10.2021

В Ростовской области задержали партию контрабандных бронетранспортеров

Силовики арестовали в порту Азова партию из восьми советских гусеничных бронетранспортеров, которые компания пыталась провезти транзитом из Болгарии в... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T16:45

2021-10-01T16:45

2021-10-01T16:51

происшествия

болгария

ростовская область

белоруссия

азов

мтлб

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики арестовали в порту Азова партию из восьми советских гусеничных бронетранспортеров, которые компания пыталась провезти транзитом из Болгарии в Белоруссию с ложными актами о демилитаризации, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области."В Азове сотрудники правоохранительных органов арестовали крупную партию военных гусеничных бронетранспортеров марки "МТ-ЛБ" (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный)", - сказал собеседник агентства."Всего в партии было 20 гусеничных бронетранспортеров общей стоимостью 5 миллионов рублей. Из них на границе были задержаны 8 единиц военной техники, остальные 12 были пропущены Ростовской таможней", - уточнил он.По его словам, технику и запчасти, которые ранее принадлежали болгарской армии, планировали вывезти в Белоруссию, чтобы там сменить ее назначение с военного на гражданское, а затем бронетранспортеры должны были продать в России, где на нее высокий спрос."Согласно представленным в таможенные органы документам, указанная военная техника прошла на территории Болгарии процедуру демилитаризации с целью дальнейшего использования для гражданских нужд в РФ. В действительности техника эту процедуру не проходила, в акты демилитаризации болгарской компанией были внесены ложные данные о якобы выполненных работах", - отметил источник.Впоследствии компания-перевозчик, владелец которой находится в США, представила эти данные в таможенные органы России, чтобы подтвердить законность перемещения военной техники через госграницу, добавил он.Уголовное дело возбуждено по статье "Контрабанда вооружения и иной военной техники".

https://ria.ru/20210115/liviya-1593072156.html

https://ria.ru/20210722/belorussiya-1742321329.html

https://ria.ru/20200505/1570976775.html

болгария

ростовская область

белоруссия

азов

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, болгария, ростовская область, белоруссия, азов, мтлб, россия