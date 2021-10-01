https://ria.ru/20211001/konkurs-1752662183.html

"Россия – страна возможностей" запустит экологический конкурс

"Россия – страна возможностей" запустит экологический конкурс - РИА Новости, 01.10.2021

"Россия – страна возможностей" запустит экологический конкурс

Президентская платформа "Россия – страна возможностей" запустит всероссийский экологический конкурс, сообщил в ходе Алтайского экологического форума "Умный... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T13:51

2021-10-01T13:51

2021-10-01T13:51

общество

экология

технологии

алексей комиссаров

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президентская платформа "Россия – страна возможностей" запустит всероссийский экологический конкурс, сообщил в ходе Алтайского экологического форума "Умный Алтай: экология как новая экономика" генеральный директор АНО "РСВ" Алексей Комиссаров.Принять участие в конкурсе смогут не только профессионалы и экоэксперты, но и те, кому интересны экология и осознанное потребление.Участники будут решать кейсы, направленные на преобразование пространства городов и особо охраняемых природных зон, на рациональное потребление ресурсов. Кейсы будут разработаны с учетом предложений партнеров конкурса, а интересные решения будут применены на практике."Одной из важных составляющих конкурса станет система непрерывного просвещения участников, включая формирование навыков рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды", - добавил Комиссаров.Очные отборочные испытания планируется провести, в том числе, и в ООПТ, что позволит конкурсантам проявить себя в области охраны окружающей среды непосредственно в ходе испытаний.Очные модули пройдут по трекам внутри конкурса, среди которых "Водные ресурсы", "Арктика", "Экотранспорт", "Городская среда" и другие. Победители конкурса получат возможность принять участие в экоэкспедиции, посетить уникальные природные объекты.

https://ria.ru/20210930/forum-1752557493.html

https://ria.ru/20210904/konkurs-1748701675.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экология, технологии, алексей комиссаров, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")