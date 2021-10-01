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"Россия – страна возможностей" запустит экологический конкурс
"Россия – страна возможностей" запустит экологический конкурс - РИА Новости, 01.10.2021
"Россия – страна возможностей" запустит экологический конкурс
Президентская платформа "Россия – страна возможностей" запустит всероссийский экологический конкурс, сообщил в ходе Алтайского экологического форума "Умный... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:51
2021-10-01T13:51
общество
экология
технологии
алексей комиссаров
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президентская платформа "Россия – страна возможностей" запустит всероссийский экологический конкурс, сообщил в ходе Алтайского экологического форума "Умный Алтай: экология как новая экономика" генеральный директор АНО "РСВ" Алексей Комиссаров.Принять участие в конкурсе смогут не только профессионалы и экоэксперты, но и те, кому интересны экология и осознанное потребление.Участники будут решать кейсы, направленные на преобразование пространства городов и особо охраняемых природных зон, на рациональное потребление ресурсов. Кейсы будут разработаны с учетом предложений партнеров конкурса, а интересные решения будут применены на практике."Одной из важных составляющих конкурса станет система непрерывного просвещения участников, включая формирование навыков рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды", - добавил Комиссаров.Очные отборочные испытания планируется провести, в том числе, и в ООПТ, что позволит конкурсантам проявить себя в области охраны окружающей среды непосредственно в ходе испытаний.Очные модули пройдут по трекам внутри конкурса, среди которых "Водные ресурсы", "Арктика", "Экотранспорт", "Городская среда" и другие. Победители конкурса получат возможность принять участие в экоэкспедиции, посетить уникальные природные объекты.
https://ria.ru/20210930/forum-1752557493.html
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общество, экология, технологии, алексей комиссаров, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
13:51 01.10.2021
 

"Россия – страна возможностей" запустит экологический конкурс

© Фото : пресс-служба АНО "Россия-страна возможностей"Участники проектов платформы "Россия- страна возможностей"
Участники проектов платформы Россия- страна возможностей - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : пресс-служба АНО "Россия-страна возможностей"
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президентская платформа "Россия – страна возможностей" запустит всероссийский экологический конкурс, сообщил в ходе Алтайского экологического форума "Умный Алтай: экология как новая экономика" генеральный директор АНО "РСВ" Алексей Комиссаров.
"Мы понимаем, насколько важна тема экологии в современном мире. Поэтому приняли решение о запуске нового всероссийского экологического конкурса на платформе "Россия – страна возможностей". Мы расширяем подходы к поиску целевой аудитории: от профессиональной деятельности участников переходим к ответу на их запрос – реализацию своей активной гражданской позиции. Так, конкурсанты смогут совместными усилиями улучшать мир вокруг себя и реализовываться за рамками своей профессиональной деятельности. Кроме того, участие в конкурсе позволит повысить уровень вовлеченности граждан в реализацию экопроектов органов власти, будет содействовать развитию навыков и компетенций людей в сфере экологической грамотности", - приводит пресс-служба АНО "РСВ" слова Комиссарова.
Принять участие в конкурсе смогут не только профессионалы и экоэксперты, но и те, кому интересны экология и осознанное потребление.
Участники будут решать кейсы, направленные на преобразование пространства городов и особо охраняемых природных зон, на рациональное потребление ресурсов. Кейсы будут разработаны с учетом предложений партнеров конкурса, а интересные решения будут применены на практике.
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"Одной из важных составляющих конкурса станет система непрерывного просвещения участников, включая формирование навыков рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды", - добавил Комиссаров.
Очные отборочные испытания планируется провести, в том числе, и в ООПТ, что позволит конкурсантам проявить себя в области охраны окружающей среды непосредственно в ходе испытаний.
Очные модули пройдут по трекам внутри конкурса, среди которых "Водные ресурсы", "Арктика", "Экотранспорт", "Городская среда" и другие. Победители конкурса получат возможность принять участие в экоэкспедиции, посетить уникальные природные объекты.
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