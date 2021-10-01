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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211001/klip-1752520505.html
Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз - РИА Новости, 01.10.2021
Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
Coldplay и BTS представили клип на совместную песню "My Universe". Ролик, опубликованный на YouTube-канале британской рок-группы, за первые часы набрал более... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T03:50
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культура
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новости культуры
музыка
bts
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Coldplay и BTS представили клип на совместную песню "My Universe". Ролик, опубликованный на YouTube-канале британской рок-группы, за первые часы набрал более десяти миллионов просмотров и несколько миллионов лайков. События в клипе разворачиваются в далеком будущем. Музыка во вселенной находится под запретом. Однако участники трех групп с разных планет объединяются и при помощи голографических технологий устраивают совместный концерт. Герои видео — BTS, Coldplay и команда разномастных пришельцев Supernova 7. Трек войдет в новый альбом рокеров с туманного Альбиона. Его релиз состоится 15 октября.Фанаты от космического клипа в восторге. "Как же красиво", "Распространенное мнение: все согласны с тем, что это лучшая коллаборация", "Я ожидал увидеть звезд, но они подарили нам целую вселенную", — пишут в комментариях к видео пользователи.
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youtube, coldplay, новости культуры, музыка, bts
03:50 01.10.2021 (обновлено: 04:17 01.10.2021)
 
Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз

Клип на песню Coldplay и BTS за первые часы набрал более десяти миллионов просмотров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Coldplay и BTS представили клип на совместную песню "My Universe". Ролик, опубликованный на YouTube-канале британской рок-группы, за первые часы набрал более десяти миллионов просмотров и несколько миллионов лайков.
События в клипе разворачиваются в далеком будущем. Музыка во вселенной находится под запретом. Однако участники трех групп с разных планет объединяются и при помощи голографических технологий устраивают совместный концерт. Герои видео — BTS, Coldplay и команда разномастных пришельцев Supernova 7.
Трек войдет в новый альбом рокеров с туманного Альбиона. Его релиз состоится 15 октября.
Фанаты от космического клипа в восторге. "Как же красиво", "Распространенное мнение: все согласны с тем, что это лучшая коллаборация", "Я ожидал увидеть звезд, но они подарили нам целую вселенную", — пишут в комментариях к видео пользователи.
Группа BTS и фронтмен Coldplay Крис Мартин - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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