https://ria.ru/20211001/klip-1752520505.html

Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз

Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз - РИА Новости, 01.10.2021

Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз

Coldplay и BTS представили клип на совместную песню "My Universe". Ролик, опубликованный на YouTube-канале британской рок-группы, за первые часы набрал более... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T03:50

2021-10-01T03:50

2021-10-01T04:17

культура

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Coldplay и BTS представили клип на совместную песню "My Universe". Ролик, опубликованный на YouTube-канале британской рок-группы, за первые часы набрал более десяти миллионов просмотров и несколько миллионов лайков. События в клипе разворачиваются в далеком будущем. Музыка во вселенной находится под запретом. Однако участники трех групп с разных планет объединяются и при помощи голографических технологий устраивают совместный концерт. Герои видео — BTS, Coldplay и команда разномастных пришельцев Supernova 7. Трек войдет в новый альбом рокеров с туманного Альбиона. Его релиз состоится 15 октября.Фанаты от космического клипа в восторге. "Как же красиво", "Распространенное мнение: все согласны с тем, что это лучшая коллаборация", "Я ожидал увидеть звезд, но они подарили нам целую вселенную", — пишут в комментариях к видео пользователи.

https://ria.ru/20210915/pesnya-1749997944.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, coldplay, новости культуры, музыка, bts