https://ria.ru/20211001/klip-1752520505.html
Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз - РИА Новости, 01.10.2021
Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
Coldplay и BTS представили клип на совместную песню "My Universe". Ролик, опубликованный на YouTube-канале британской рок-группы, за первые часы набрал более... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T03:50
2021-10-01T03:50
2021-10-01T04:17
культура
youtube
coldplay
новости культуры
музыка
bts
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752512228_628:0:2548:1080_1920x0_80_0_0_2ee7f0cb85e7c12b23baaa9e74ef7d3d.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Coldplay и BTS представили клип на совместную песню "My Universe". Ролик, опубликованный на YouTube-канале британской рок-группы, за первые часы набрал более десяти миллионов просмотров и несколько миллионов лайков. События в клипе разворачиваются в далеком будущем. Музыка во вселенной находится под запретом. Однако участники трех групп с разных планет объединяются и при помощи голографических технологий устраивают совместный концерт. Герои видео — BTS, Coldplay и команда разномастных пришельцев Supernova 7. Трек войдет в новый альбом рокеров с туманного Альбиона. Его релиз состоится 15 октября.Фанаты от космического клипа в восторге. "Как же красиво", "Распространенное мнение: все согласны с тем, что это лучшая коллаборация", "Я ожидал увидеть звезд, но они подарили нам целую вселенную", — пишут в комментариях к видео пользователи.
https://ria.ru/20210915/pesnya-1749997944.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752512228_1108:0:2548:1080_1920x0_80_0_0_c8bb1776e46049c4b8cf4708d8a36976.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
youtube, coldplay, новости культуры, музыка, bts
03:50 01.10.2021 (обновлено: 04:17 01.10.2021)
Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
Клип на песню Coldplay и BTS за первые часы набрал более десяти миллионов просмотров