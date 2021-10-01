https://ria.ru/20211001/klichko-1752697498.html

Кличко стал певцом

Мэр Киева Кличко попытался спеть на концерте песню про свои высказывания - РИА Новости, 01.10.2021

Кличко стал певцом

Мэр Киева Виталий Кличко частично исполнил песню "Однажды я стану мэром" на концерте коллектива "Карта свiту". Видео опубликовал солист группы Иван Марунич на... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T16:24

2021-10-01T16:24

2021-10-01T17:58

киев

виталий кличко

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко частично исполнил песню "Однажды я стану мэром" на концерте коллектива "Карта свiту". Видео опубликовал солист группы Иван Марунич на странице в Facebook."Это произошло", — подписал пост музыкант.Мэр Киева поднялся на сцену и исполнил пару строчек из песни. Он поздравил группу с первым сольным концертом, а также напомнил зрителям историю создания композиции.Виталий Кличко занял пост мэра в 2014 году, победив на внеочередных выборах. За время своего пребывания на должности он успел прославиться своими неоднозначными высказываниями. В 2020 году он выпустил книгу "Кто не слышал, тот увидит!" со своими известными цитатами. В июне 2021 года группа "Карта свiту" выпустила песню с высказываниями мэра украинской столицы. В ответ Кличко записал шуточный видеоролик, а затем вместе с солистом группы записал песню, которая вскоре вошла в плейлист лучших новинок Apple Music.

https://ria.ru/20210905/gazoprovod-1748769743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, виталий кличко, facebook