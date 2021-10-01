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Кличко стал певцом
Мэр Киева Кличко попытался спеть на концерте песню про свои высказывания - РИА Новости, 01.10.2021
Кличко стал певцом
Мэр Киева Виталий Кличко частично исполнил песню "Однажды я стану мэром" на концерте коллектива "Карта свiту". Видео опубликовал солист группы Иван Марунич на... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:24
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко частично исполнил песню "Однажды я стану мэром" на концерте коллектива "Карта свiту". Видео опубликовал солист группы Иван Марунич на странице в Facebook."Это произошло", — подписал пост музыкант.Мэр Киева поднялся на сцену и исполнил пару строчек из песни. Он поздравил группу с первым сольным концертом, а также напомнил зрителям историю создания композиции.Виталий Кличко занял пост мэра в 2014 году, победив на внеочередных выборах. За время своего пребывания на должности он успел прославиться своими неоднозначными высказываниями. В 2020 году он выпустил книгу "Кто не слышал, тот увидит!" со своими известными цитатами. В июне 2021 года группа "Карта свiту" выпустила песню с высказываниями мэра украинской столицы. В ответ Кличко записал шуточный видеоролик, а затем вместе с солистом группы записал песню, которая вскоре вошла в плейлист лучших новинок Apple Music.
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киев, виталий кличко, facebook
16:24 01.10.2021 (обновлено: 17:58 01.10.2021)
 
Мэр Киева Кличко попытался спеть на концерте песню про свои высказывания

Мэр Киева Виталий Кличко попытался спеть песню "Однажды я стану мэром" на концерте

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко частично исполнил песню "Однажды я стану мэром" на концерте коллектива "Карта свiту". Видео опубликовал солист группы Иван Марунич на странице в Facebook.
"Это произошло", — подписал пост музыкант.
Мэр Киева поднялся на сцену и исполнил пару строчек из песни. Он поздравил группу с первым сольным концертом, а также напомнил зрителям историю создания композиции.

"Однажды я получаю музыку, где какой-то там мальчик подобрал множество моих высказываний: и "Хочу вас поцеловать", и что-то еще другое, и "Горячую воду нужно подогреть". Я думаю: "Это сколько же нужно было это собирать!" А потом говорит: "Хочу занять ваше место". Ну, думаю, надо с ним встретиться, посмотреть, кто такой", — рассказал мэр.

Виталий Кличко занял пост мэра в 2014 году, победив на внеочередных выборах. За время своего пребывания на должности он успел прославиться своими неоднозначными высказываниями. В 2020 году он выпустил книгу "Кто не слышал, тот увидит!" со своими известными цитатами. В июне 2021 года группа "Карта свiту" выпустила песню с высказываниями мэра украинской столицы. В ответ Кличко записал шуточный видеоролик, а затем вместе с солистом группы записал песню, которая вскоре вошла в плейлист лучших новинок Apple Music.
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