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Дегтярев назвал причину высокой явки на выборах хабаровского губернатора

Дегтярев назвал причину высокой явки на выборах хабаровского губернатора - РИА Новости, 01.10.2021

Дегтярев назвал причину высокой явки на выборах хабаровского губернатора

Жители Хабаровского края устали от политического балагана и междоусобиц, продолжавшихся в регионе последние 2,5 года, это стало одной из причин высокой явки на... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T09:29

2021-10-01T09:29

2021-10-01T10:06

выборы в государственную думу

политика

хабаровский край

выборы в государственную думу

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 1 окт - РИА Новости. Жители Хабаровского края устали от политического балагана и междоусобиц, продолжавшихся в регионе последние 2,5 года, это стало одной из причин высокой явки на выборах губернатора, заявил РИА Новости избранный глава региона Михаил Дегтярев.Ранее Дегтярев отмечал рекордную явку на выборах губернатора в крае - почти на 10% выше, чем в 2018 году. В интервью агентству он объяснил, с чем связывает такие высокие показатели.Глава региона подчеркнул, что его результат и высокая явка на выборах - "это в первую очередь подтверждение доверия президенту России Владимиру Путину". "Потому что я его выдвиженец", - заключил он.Дегтярев победил на выборах губернатора Хабаровского края с 56,81% голосов избирателей. Явка составила более 44%.Читайте полный текст интервью Михаила Дегтярева >>

хабаровский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, хабаровский край, выборы в государственную думу, михаил дегтярев