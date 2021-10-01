09:29 01.10.2021 (обновлено: 10:06 01.10.2021)
Дегтярев назвал причину высокой явки на выборах хабаровского губернатора
Дегтярев: Хабаровский край устал от политического балагана и междоусобиц в регионе
© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев после церемонии инаугурации
ХАБАРОВСК, 1 окт - РИА Новости. Жители Хабаровского края устали от политического балагана и междоусобиц, продолжавшихся в регионе последние 2,5 года, это стало одной из причин высокой явки на выборах губернатора, заявил РИА Новости избранный глава региона Михаил Дегтярев.
Ранее Дегтярев отмечал рекордную явку на выборах губернатора в крае - почти на 10% выше, чем в 2018 году. В интервью агентству он объяснил, с чем связывает такие высокие показатели.
"Во-первых, на такую высокую явку, конечно, наложили отпечаток высококонкурентные выборы в Госдуму. Но есть еще один фактор - Хабаровский край и подавляющая часть его жителей устали от неурядиц, междоусобиц и политического балагана, которые тут продолжались последние 2,5 года", - сказал Дегтярев.
Глава региона подчеркнул, что его результат и высокая явка на выборах - "это в первую очередь подтверждение доверия президенту России Владимиру Путину". "Потому что я его выдвиженец", - заключил он.
Дегтярев победил на выборах губернатора Хабаровского края с 56,81% голосов избирателей. Явка составила более 44%.