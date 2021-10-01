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В КГБ Белоруссии пообещали не оставить без ответа убийство сотрудника
В КГБ Белоруссии пообещали не оставить без ответа убийство сотрудника - РИА Новости, 01.10.2021
В КГБ Белоруссии пообещали не оставить без ответа убийство сотрудника
Комитет государственной безопасности Белоруссии не оставит без ответа убийство своего сотрудника, "вдохновители" произошедшего перешли красную черту, заявил в... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T11:14
2021-10-01T11:42
белоруссия
в мире
минск
кгб белоруссии
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МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Комитет государственной безопасности Белоруссии не оставит без ответа убийство своего сотрудника, "вдохновители" произошедшего перешли красную черту, заявил в пятницу глава КГБ Иван Тертель."Мы знаем, кто является вдохновителем этого, и считаем, что они перешли красную черту. Поэтому… мы без ответа эту ситуацию не оставим", - заявил Тертель журналистам, соответствующее видео разместило агентство Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.По словам руководителя ведомства, государство позаботится о близких погибшего офицера. "Глава государства вчера обратил мое особое внимание на заботу о семье – жене и ребенке, вся помощь будет оказана. Еще раз подчеркну, что красную черту перешли, …мы этого не забудем", - добавил Тертель.В пятницу в Минске проходит церемония прощания с сотрудником спецподразделения КГБ Белоруссии "Альфа" Дмитрием Федосюком, погибшим на этой неделе во время проведения спецоперации. Как передает Sputnik Беларусь, на церемонию, которая проходит в Клубе имени Дзержинского, расположенном в комплексе зданий КГБ, пришли родные, близкие и коллеги из силовых структур, в том числе сотрудники подразделения "Альфа", несмотря на секретность структуры.Во вторник КГБ республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт поясняла, что силовики имели информацию о нахождении в квартире, где был убит сотрудник КГБ, человека, причастного к подготовке теракта. По ее словам, президент Александр Лукашенко пообещал, что реакция на произошедшее будет мгновенной и жесткой, безнаказанным оно не останется.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. В среду генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед, комментируя смерть сотрудника КГБ, заявил, что идет радикализация деятельности лиц, посягающих на суверенитет и конституционный строй государства.
https://ria.ru/20210929/okhota-1752272981.html
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белоруссия, в мире, минск, кгб белоруссии
11:14 01.10.2021 (обновлено: 11:42 01.10.2021)
 
В КГБ Белоруссии пообещали не оставить без ответа убийство сотрудника

Глава КГБ Тертель: мы не оставим без ответа убийство нашего сотрудника Дмитрия Федосюка

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание КГБ Белоруссии в Минске
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Комитет государственной безопасности Белоруссии не оставит без ответа убийство своего сотрудника, "вдохновители" произошедшего перешли красную черту, заявил в пятницу глава КГБ Иван Тертель.
"Мы знаем, кто является вдохновителем этого, и считаем, что они перешли красную черту. Поэтому… мы без ответа эту ситуацию не оставим", - заявил Тертель журналистам, соответствующее видео разместило агентство Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.
По словам руководителя ведомства, государство позаботится о близких погибшего офицера. "Глава государства вчера обратил мое особое внимание на заботу о семье – жене и ребенке, вся помощь будет оказана. Еще раз подчеркну, что красную черту перешли, …мы этого не забудем", - добавил Тертель.
В пятницу в Минске проходит церемония прощания с сотрудником спецподразделения КГБ Белоруссии "Альфа" Дмитрием Федосюком, погибшим на этой неделе во время проведения спецоперации. Как передает Sputnik Беларусь, на церемонию, которая проходит в Клубе имени Дзержинского, расположенном в комплексе зданий КГБ, пришли родные, близкие и коллеги из силовых структур, в том числе сотрудники подразделения "Альфа", несмотря на секретность структуры.
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29 сентября, 11:22
В "Белгосохоте" рассказали о предполагаемом убийце сотрудника КГБ
Во вторник КГБ республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт поясняла, что силовики имели информацию о нахождении в квартире, где был убит сотрудник КГБ, человека, причастного к подготовке теракта. По ее словам, президент Александр Лукашенко пообещал, что реакция на произошедшее будет мгновенной и жесткой, безнаказанным оно не останется.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. В среду генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед, комментируя смерть сотрудника КГБ, заявил, что идет радикализация деятельности лиц, посягающих на суверенитет и конституционный строй государства.
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29 сентября, 18:55
В Белоруссии раскрыли подробности штурма квартиры, где убили сотрудника КГБ
 
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