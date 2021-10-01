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США поставят Украине шесть патрульных катеров
США поставят Украине шесть патрульных катеров - РИА Новости, 01.10.2021
США поставят Украине шесть патрульных катеров
США поставят Украине шесть патрульных катеров на сумму около 85 миллионов долларов, сообщает Пентагон. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T01:05
2021-10-01T01:05
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. США поставят Украине шесть патрульных катеров на сумму около 85 миллионов долларов, сообщает Пентагон.Как говорится в сообщении, ожидается, что работы по сборке катеров Mark VI закончатся в 2025 году. Контракт касается проектирования, строительства и оснащения "шести патрульных катеров Mark VI и, возможно, двух дополнительных", сообщает ведомство. Сумма контракта -&nbsp; 84,25 миллиона долларов, указывает Пентагон.Летом 2020 года госдепартамент США одобрил продажу до 16 современных патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оснащения Украине на общую сумму 600 миллионов долларов, говорится в сообщении управления военного сотрудничества минобороны США.В частности, правительство Украины запросило возможность покупки до 16 патрульных катеров Mark VI, 32 пулеметов на дистанционном управлении MSI Seahawk A2, 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров, 16 систем распознавания "свой-чужой", 40 ручных пулеметов МК44 (32 для установки и 8 запасных) и другие комплектующие, а также услуги по техобслуживанию судов.Это новые патрульные катера, которые были приняты на вооружение только в 2016 году. Существуют разные модификации этих катеров. Издание Defense News описывает одну из них как оснащенную двумя тяжелыми пулеметами калибра .50 и двумя 25-миллиметровыми пушками с дистанционным управлением и современной оптической системой наведения. Кроме того, катера оснащены двумя ручными пулеметами калибра .50. Команда катера составляет десять человек, всего на его борту может находиться до 20 человек. Максимальная скорость достигает 85 километров в час.
https://ria.ru/20210930/nato-1752567389.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша
01:05 01.10.2021
 
США поставят Украине шесть патрульных катеров

США поставят Украине шесть патрульных катеров на сумму около 85 миллионов долларов

© Фото : U.S. Navy Патрульные катера MKVI
Патрульные катера MKVI - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : U.S. Navy
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. США поставят Украине шесть патрульных катеров на сумму около 85 миллионов долларов, сообщает Пентагон.
Как говорится в сообщении, ожидается, что работы по сборке катеров Mark VI закончатся в 2025 году. Контракт касается проектирования, строительства и оснащения "шести патрульных катеров Mark VI и, возможно, двух дополнительных", сообщает ведомство. Сумма контракта -  84,25 миллиона долларов, указывает Пентагон.
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Летом 2020 года госдепартамент США одобрил продажу до 16 современных патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оснащения Украине на общую сумму 600 миллионов долларов, говорится в сообщении управления военного сотрудничества минобороны США.
В частности, правительство Украины запросило возможность покупки до 16 патрульных катеров Mark VI, 32 пулеметов на дистанционном управлении MSI Seahawk A2, 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров, 16 систем распознавания "свой-чужой", 40 ручных пулеметов МК44 (32 для установки и 8 запасных) и другие комплектующие, а также услуги по техобслуживанию судов.
Это новые патрульные катера, которые были приняты на вооружение только в 2016 году. Существуют разные модификации этих катеров. Издание Defense News описывает одну из них как оснащенную двумя тяжелыми пулеметами калибра .50 и двумя 25-миллиметровыми пушками с дистанционным управлением и современной оптической системой наведения. Кроме того, катера оснащены двумя ручными пулеметами калибра .50. Команда катера составляет десять человек, всего на его борту может находиться до 20 человек. Максимальная скорость достигает 85 километров в час.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
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