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Экс-вице-премьера Крыма Кабанова отправили под домашний арест
Экс-вице-премьера Крыма Кабанова отправили под домашний арест - РИА Новости, 01.10.2021
Экс-вице-премьера Крыма Кабанова отправили под домашний арест
Верховный суд республики Крым смягчил на домашний арест меру пресечения бывшему вице-премьеру правительства Евгению Кабанову по делу о хищении более 57... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T11:12
2021-10-01T11:41
республика крым
евгений кабанов
происшествия
симферополь
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Верховный суд республики Крым смягчил на домашний арест меру пресечения бывшему вице-премьеру правительства Евгению Кабанову по делу о хищении более 57 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Кабанов 24 сентября был арестован до 22 ноября."По итогам судебного заседания Верховного суда республики Крым постановление Киевского районного суда Симферополя в отношении Кабанова было отменено. Судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в пресс-службе суда.Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Следствие вменяет ему и подельникам хищение более 57 миллионов рублей. Кабанов растраты и хищений не признал.В деле фигурирует Ивановский артезианский водозабор, от которого в 2020 году к Симферопольскому гидроузлу Межгорное была построена новая ветка полиэтиленового водовода протяженностью 4,8 километра и диаметром 800 миллиметров.Кабанов был назначен на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве Крыма он курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.ФЦП развития Крыма до Кабанова курировал вице-премьер Виталий Нахлупин, арестованный за коррупцию в октябре 2018 года. В декабре 2020-го СК сообщил о завершении расследования – сумма взяток, по данным следствия, превысила 16 миллионов рублей.Организацией реализации программы ФЦП Нахлупин занялся после ареста и отставки предыдущего куратора, вице-премьера Крыма Олега Казурина, осужденного на 11,5 лет колонии за взяточничество.
https://ria.ru/20210929/krym-1752294241.html
https://ria.ru/20210924/khischeniya-1751653868.html
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республика крым, евгений кабанов, происшествия, симферополь, следственный комитет россии (ск рф)
11:12 01.10.2021 (обновлено: 11:41 01.10.2021)
 
Экс-вице-премьера Крыма Кабанова отправили под домашний арест

Суд Крыма изменил меру пресечения экс-вице-премьеру Кабанову на домашний арест

© РИА Новости / Дмитрий МакеевЕвгений Кабанов
Евгений Кабанов - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Верховный суд республики Крым смягчил на домашний арест меру пресечения бывшему вице-премьеру правительства Евгению Кабанову по делу о хищении более 57 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Кабанов 24 сентября был арестован до 22 ноября.
Здание Совета министров Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 12:50
В Крыму упразднят должность, которую занимал экс-вице-премьер Кабанов
"По итогам судебного заседания Верховного суда республики Крым постановление Киевского районного суда Симферополя в отношении Кабанова было отменено. Судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в пресс-службе суда.
Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Следствие вменяет ему и подельникам хищение более 57 миллионов рублей. Кабанов растраты и хищений не признал.
В деле фигурирует Ивановский артезианский водозабор, от которого в 2020 году к Симферопольскому гидроузлу Межгорное была построена новая ветка полиэтиленового водовода протяженностью 4,8 километра и диаметром 800 миллиметров.
Вице-премьер республики Крым Евгений Кабанов - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 15:45
Бывший вице-премьер Крыма Кабанов заявил, что не причастен к хищениям
Кабанов был назначен на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве Крыма он курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.
ФЦП развития Крыма до Кабанова курировал вице-премьер Виталий Нахлупин, арестованный за коррупцию в октябре 2018 года. В декабре 2020-го СК сообщил о завершении расследования – сумма взяток, по данным следствия, превысила 16 миллионов рублей.
Организацией реализации программы ФЦП Нахлупин занялся после ареста и отставки предыдущего куратора, вице-премьера Крыма Олега Казурина, осужденного на 11,5 лет колонии за взяточничество.
Наталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
09:06
Поклонская прокомментировала отставки в правительстве Крыма
 
Республика КрымЕвгений КабановПроисшествияСимферопольСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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