https://ria.ru/20211001/kabanov-1752624913.html

Экс-вице-премьера Крыма Кабанова отправили под домашний арест

Экс-вице-премьера Крыма Кабанова отправили под домашний арест - РИА Новости, 01.10.2021

Экс-вице-премьера Крыма Кабанова отправили под домашний арест

Верховный суд республики Крым смягчил на домашний арест меру пресечения бывшему вице-премьеру правительства Евгению Кабанову по делу о хищении более 57... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T11:12

2021-10-01T11:12

2021-10-01T11:41

республика крым

евгений кабанов

происшествия

симферополь

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Верховный суд республики Крым смягчил на домашний арест меру пресечения бывшему вице-премьеру правительства Евгению Кабанову по делу о хищении более 57 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Кабанов 24 сентября был арестован до 22 ноября."По итогам судебного заседания Верховного суда республики Крым постановление Киевского районного суда Симферополя в отношении Кабанова было отменено. Судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в пресс-службе суда.Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Следствие вменяет ему и подельникам хищение более 57 миллионов рублей. Кабанов растраты и хищений не признал.В деле фигурирует Ивановский артезианский водозабор, от которого в 2020 году к Симферопольскому гидроузлу Межгорное была построена новая ветка полиэтиленового водовода протяженностью 4,8 километра и диаметром 800 миллиметров.Кабанов был назначен на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве Крыма он курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.ФЦП развития Крыма до Кабанова курировал вице-премьер Виталий Нахлупин, арестованный за коррупцию в октябре 2018 года. В декабре 2020-го СК сообщил о завершении расследования – сумма взяток, по данным следствия, превысила 16 миллионов рублей.Организацией реализации программы ФЦП Нахлупин занялся после ареста и отставки предыдущего куратора, вице-премьера Крыма Олега Казурина, осужденного на 11,5 лет колонии за взяточничество.

https://ria.ru/20210929/krym-1752294241.html

https://ria.ru/20210924/khischeniya-1751653868.html

https://ria.ru/20211001/krym-1752605986.html

республика крым

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, евгений кабанов, происшествия, симферополь, следственный комитет россии (ск рф)