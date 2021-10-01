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Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре

Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре - РИА Новости, 01.10.2021

Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре

Королевский суд Лондона примет решение по иску российского бизнесмена Романа Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" в октябре, но точная дата пока не... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T04:23

2021-10-01T04:23

2021-10-01T04:23

в мире

лондон

великобритания

роман абрамович

петр авен

михаил фридман

роснефть

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ЛОНДОН, 1 окт - РИА Новости. Королевский суд Лондона примет решение по иску российского бизнесмена Романа Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" в октябре, но точная дата пока не утверждена, сообщили РИА Новости в суде."Высокий суд примет решение в октябре, но дата пока не определена", - сообщила представитель суда.Российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Шалва Чигиринский, Роман Абрамович и компания "Роснефть" обратились в лондонские суды с исками о клевете и защите информации в отношении британского издательства HarperCollins из-за книги "Люди Путина". HarperCollins достигло соглашения с Фридманом и Авеном, издательский дом согласился принести извинения.Абрамович в марте подал иск о клевете против HarperCollins. Как отмечали юристы компании Harbottle & Lewis, представляющие интересы российского бизнесмена в суде, в книге, вышедшей в свет в 2020 году, ложно утверждается, что владелец британского футбольного клуба "Челси" действовал коррумпировано, а также там представлена ложная информация о покупке клуба и его деятельности.

https://ria.ru/20210728/aven-1743332595.html

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в мире, лондон, великобритания, роман абрамович, петр авен, михаил фридман, роснефть