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Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре
Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре - РИА Новости, 01.10.2021
Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре
Королевский суд Лондона примет решение по иску российского бизнесмена Романа Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" в октябре, но точная дата пока не... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T04:23
2021-10-01T04:23
в мире
лондон
великобритания
роман абрамович
петр авен
михаил фридман
роснефть
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ЛОНДОН, 1 окт - РИА Новости. Королевский суд Лондона примет решение по иску российского бизнесмена Романа Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" в октябре, но точная дата пока не утверждена, сообщили РИА Новости в суде."Высокий суд примет решение в октябре, но дата пока не определена", - сообщила представитель суда.Российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Шалва Чигиринский, Роман Абрамович и компания "Роснефть" обратились в лондонские суды с исками о клевете и защите информации в отношении британского издательства HarperCollins из-за книги "Люди Путина". HarperCollins достигло соглашения с Фридманом и Авеном, издательский дом согласился принести извинения.Абрамович в марте подал иск о клевете против HarperCollins. Как отмечали юристы компании Harbottle &amp; Lewis, представляющие интересы российского бизнесмена в суде, в книге, вышедшей в свет в 2020 году, ложно утверждается, что владелец британского футбольного клуба "Челси" действовал коррумпировано, а также там представлена ложная информация о покупке клуба и его деятельности.
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в мире, лондон, великобритания, роман абрамович, петр авен, михаил фридман, роснефть
04:23 01.10.2021
 
Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре

Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре, точной даты пока нет

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкРоман Абрамович
Роман Абрамович - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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ЛОНДОН, 1 окт - РИА Новости. Королевский суд Лондона примет решение по иску российского бизнесмена Романа Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" в октябре, но точная дата пока не утверждена, сообщили РИА Новости в суде.
"Высокий суд примет решение в октябре, но дата пока не определена", - сообщила представитель суда.
Российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Шалва Чигиринский, Роман Абрамович и компания "Роснефть" обратились в лондонские суды с исками о клевете и защите информации в отношении британского издательства HarperCollins из-за книги "Люди Путина". HarperCollins достигло соглашения с Фридманом и Авеном, издательский дом согласился принести извинения.
Абрамович в марте подал иск о клевете против HarperCollins. Как отмечали юристы компании Harbottle & Lewis, представляющие интересы российского бизнесмена в суде, в книге, вышедшей в свет в 2020 году, ложно утверждается, что владелец британского футбольного клуба "Челси" действовал коррумпировано, а также там представлена ложная информация о покупке клуба и его деятельности.
Председатель наблюдательного совета директоров концерна Альфа-групп Михаил Фридман и председатель совета директоров ABH Holdings Петр Авен - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 18:47
Издательство извинится перед Фридманом и Авеном из-за книги "Люди Путина"
 
В миреЛондонВеликобританияРоман АбрамовичПетр АвенМихаил ФридманРоснефть
 
 
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