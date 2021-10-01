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В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 01.10.2021
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T05:04
2021-10-01T05:04
2021-10-01T05:04
в мире
иран
бушер
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 01.15 по времени UTC (04.15 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 95 километрах к северо-западу от города Бушер, где находится одноименная АЭС, очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20210927/krit-1751959661.html
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в мире, иран, бушер, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2