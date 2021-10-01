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В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 01.10.2021
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T05:04
2021-10-01T05:04
в мире
иран
бушер
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 01.15 по времени UTC (04.15 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 95 километрах к северо-западу от города Бушер, где находится одноименная АЭС, очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, иран, бушер, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
05:04 01.10.2021
 
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2

На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2

© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© AP Photo / Robert Sorbo
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 01.15 по времени UTC (04.15 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 95 километрах к северо-западу от города Бушер, где находится одноименная АЭС, очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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В миреИранБушерЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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