https://ria.ru/20211001/inoagent-1752643921.html

Песков переадресовал в ФСБ вопрос об иноагентах

Песков переадресовал в ФСБ вопрос об иноагентах - РИА Новости, 01.10.2021

Песков переадресовал в ФСБ вопрос об иноагентах

ФСБ не согласовывала с Кремлем перечень данных, за намеренную передачу которых за рубеж можно стать иноагентом, этот список не требует согласования с... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T12:35

2021-10-01T12:35

2021-10-01T12:36

общество

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

роскосмос

принятие закона о сми-иноагентах

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740908282_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_035d2731c9f9b5c39a7560ffe67695cb.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ФСБ не согласовывала с Кремлем перечень данных, за намеренную передачу которых за рубеж можно стать иноагентом, этот список не требует согласования с президентом, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.ФСБ России утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, не относящихся к гостайне, но которые, будучи переданы другим государствам или иностранцам, могут использоваться против безопасности России, а лица, целенаправленно собирающие такие данные для зарубежного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами."Этот список не согласовывался с президентом. Он не подлежит согласованию с президентом. За разъяснениями по этому списку я рекомендую обращаться в Федеральную Службу Безопасности", - сказал Песков журналистам.На вопрос, не видят ли в Кремле угрозы свободе слова в России в связи с этим списком, Песков вновь порекомендовал обратиться за разъяснениями в ФСБ, а также отметил, что необходимо смотреть на правоприменение."Я не берусь комментировать. Мы не готовили этот список. Мы не составляли аргументацию... Надо смотреть правопримененческую сторону и оценивать каждый конкретный случай, если таковые будут иметь место", - сказал Песков.Перечень состоит из 60 пунктов. В него, в частности, попали сведения об оценках и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки; информация о дислокации Вооруженных сил РФ и подразделений силовых структур; данные о морально-психологическом климате в российской армии; сведения о методах боевой подготовки военнослужащих.Также в перечень вошла информация о результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения, военной и специальной техники; данные о применении квантовых технологий и искусственного интеллекта при создании нового оружия и спецтехники (за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе); сведения о работе центров государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак; данные об импорте продукции двойного назначения, применяемой, в том числе, в целях обеспечения обороны и безопасности РФ.Большая часть перечня касается "Роскосмоса". Как следует из документа, к сведениям, не подпадающим под категорию государственной тайны, относится информация о финансовом состоянии "Роскосмоса" и финансово-экономические прогнозы развития, сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, приводящих к сдерживанию развития космической госкорпорации.Помимо этого, в список включены сведения о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуры, а также планы по их разработке. Также значатся данные о разработке и внедрении в космической технике инноваций и технологий нового поколения, в том числе на новых физических принципах, сведения о внедрении космических технологий в интересах обороны и безопасности страны, сведения о развитии ядерной энергетики, включая создание межорбитальных буксиров.

https://ria.ru/20210923/inoagent-1751434283.html

https://ria.ru/20210827/inoagenty-1747496541.html

https://ria.ru/20210710/inoagenty-1740713547.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), роскосмос, принятие закона о сми-иноагентах, россия