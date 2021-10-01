Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211001/inoagent-1752643921.html
Песков переадресовал в ФСБ вопрос об иноагентах
Песков переадресовал в ФСБ вопрос об иноагентах - РИА Новости, 01.10.2021
Песков переадресовал в ФСБ вопрос об иноагентах
ФСБ не согласовывала с Кремлем перечень данных, за намеренную передачу которых за рубеж можно стать иноагентом, этот список не требует согласования с... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:35
2021-10-01T12:36
общество
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
роскосмос
принятие закона о сми-иноагентах
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740908282_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_035d2731c9f9b5c39a7560ffe67695cb.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ФСБ не согласовывала с Кремлем перечень данных, за намеренную передачу которых за рубеж можно стать иноагентом, этот список не требует согласования с президентом, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.ФСБ России утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, не относящихся к гостайне, но которые, будучи переданы другим государствам или иностранцам, могут использоваться против безопасности России, а лица, целенаправленно собирающие такие данные для зарубежного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами."Этот список не согласовывался с президентом. Он не подлежит согласованию с президентом. За разъяснениями по этому списку я рекомендую обращаться в Федеральную Службу Безопасности", - сказал Песков журналистам.На вопрос, не видят ли в Кремле угрозы свободе слова в России в связи с этим списком, Песков вновь порекомендовал обратиться за разъяснениями в ФСБ, а также отметил, что необходимо смотреть на правоприменение."Я не берусь комментировать. Мы не готовили этот список. Мы не составляли аргументацию... Надо смотреть правопримененческую сторону и оценивать каждый конкретный случай, если таковые будут иметь место", - сказал Песков.Перечень состоит из 60 пунктов. В него, в частности, попали сведения об оценках и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки; информация о дислокации Вооруженных сил РФ и подразделений силовых структур; данные о морально-психологическом климате в российской армии; сведения о методах боевой подготовки военнослужащих.Также в перечень вошла информация о результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения, военной и специальной техники; данные о применении квантовых технологий и искусственного интеллекта при создании нового оружия и спецтехники (за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе); сведения о работе центров государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак; данные об импорте продукции двойного назначения, применяемой, в том числе, в целях обеспечения обороны и безопасности РФ.Большая часть перечня касается "Роскосмоса". Как следует из документа, к сведениям, не подпадающим под категорию государственной тайны, относится информация о финансовом состоянии "Роскосмоса" и финансово-экономические прогнозы развития, сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, приводящих к сдерживанию развития космической госкорпорации.Помимо этого, в список включены сведения о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуры, а также планы по их разработке. Также значатся данные о разработке и внедрении в космической технике инноваций и технологий нового поколения, в том числе на новых физических принципах, сведения о внедрении космических технологий в интересах обороны и безопасности страны, сведения о развитии ядерной энергетики, включая создание межорбитальных буксиров.
https://ria.ru/20210923/inoagent-1751434283.html
https://ria.ru/20210827/inoagenty-1747496541.html
https://ria.ru/20210710/inoagenty-1740713547.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740908282_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_33798666e0ee4481174ce3b77a14b07c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), роскосмос, принятие закона о сми-иноагентах, россия
12:35 01.10.2021 (обновлено: 12:36 01.10.2021)
 
Песков переадресовал в ФСБ вопрос об иноагентах

Песков: ФСБ не согласовывала с Кремлем данные, за передачу которых можно стать иноагентом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ФСБ не согласовывала с Кремлем перечень данных, за намеренную передачу которых за рубеж можно стать иноагентом, этот список не требует согласования с президентом, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
ФСБ России утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, не относящихся к гостайне, но которые, будучи переданы другим государствам или иностранцам, могут использоваться против безопасности России, а лица, целенаправленно собирающие такие данные для зарубежного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 12:06
Климов допустил корректировку закона об иноагентах
"Этот список не согласовывался с президентом. Он не подлежит согласованию с президентом. За разъяснениями по этому списку я рекомендую обращаться в Федеральную Службу Безопасности", - сказал Песков журналистам.
На вопрос, не видят ли в Кремле угрозы свободе слова в России в связи с этим списком, Песков вновь порекомендовал обратиться за разъяснениями в ФСБ, а также отметил, что необходимо смотреть на правоприменение.
"Я не берусь комментировать. Мы не готовили этот список. Мы не составляли аргументацию... Надо смотреть правопримененческую сторону и оценивать каждый конкретный случай, если таковые будут иметь место", - сказал Песков.
Перечень состоит из 60 пунктов. В него, в частности, попали сведения об оценках и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки; информация о дислокации Вооруженных сил РФ и подразделений силовых структур; данные о морально-психологическом климате в российской армии; сведения о методах боевой подготовки военнослужащих.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 12:53
Несколько российских СМИ попросили отменить закон об иноагентах
Также в перечень вошла информация о результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения, военной и специальной техники; данные о применении квантовых технологий и искусственного интеллекта при создании нового оружия и спецтехники (за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе); сведения о работе центров государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак; данные об импорте продукции двойного назначения, применяемой, в том числе, в целях обеспечения обороны и безопасности РФ.
Большая часть перечня касается "Роскосмоса". Как следует из документа, к сведениям, не подпадающим под категорию государственной тайны, относится информация о финансовом состоянии "Роскосмоса" и финансово-экономические прогнозы развития, сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, приводящих к сдерживанию развития космической госкорпорации.
Помимо этого, в список включены сведения о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуры, а также планы по их разработке. Также значатся данные о разработке и внедрении в космической технике инноваций и технологий нового поколения, в том числе на новых физических принципах, сведения о внедрении космических технологий в интересах обороны и безопасности страны, сведения о развитии ядерной энергетики, включая создание межорбитальных буксиров.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 11:06
В Госдуме оценили призыв Британии отменить закон об иноагентах
 
ОбществоДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоскосмосПринятие закона о СМИ-иноагентахРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
13:19В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида
13:16Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
13:14Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%
13:12В СК направили материалы против блогера, сделавшего скандальную фотосессию
13:09В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
13:03Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
13:00Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
13:00Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве
12:57Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России
12:57"Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит, признал "Нафтогаз"
12:54В Кремле прокомментировали сообщения о нарушениях в воинской части на Урале
12:54Песков прокомментировал прекращение транзита газа в Венгрию через Украину
12:51Пропавших в Екатеринбурге школьниц нашли в Челябинске
12:45Россия готова к худшему в диалоге с США, заявил Рябков
12:44Песков прокомментировал поручение Путина увеличить ФНБ
12:41Голикова рассказала о запасах вакцины от COVID-19
12:40Путин проведет встречу с главой Кемеровской области
12:39Путин и Эрдоган обсуждали сооружение новых блоков АЭС в Турции
12:38В Кремле выразили обеспокоенность из-за ситуации с COVID-19
Лента новостейМолния