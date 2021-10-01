https://ria.ru/20211001/grinberg-1752659687.html

Суд назначил управляющего активами основателя Natura Siberica

Суд назначил управляющего активами основателя Natura Siberica - РИА Новости, 01.10.2021

Суд назначил управляющего активами основателя Natura Siberica

Арбитражный суд Москвы в пятницу назначил известного экономиста, члена-корреспондента РАН Руслана Гринберга исполняющим обязанности доверительного управляющего... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T13:40

2021-10-01T13:40

2021-10-01T13:40

экономика

руслан гринберг

россия

natura siberica

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в пятницу назначил известного экономиста, члена-корреспондента РАН Руслана Гринберга исполняющим обязанности доверительного управляющего активами умершего в январе основателя косметических брендов Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" Андрея Трубникова.Как сообщил РИА Новости партнер коллегии адвокатов "Делькредере" Андрей Тимчук, представляющий в суде интересы сына основателя косметической группы - Дмитрия Трубникова, суд удовлетворил соответствующее ходатайство Трубникова-младшего о принятии обеспечительных мер.Меры приняты в деле по иску Дмитрия Трубникова, в котором он просит признать недействительными нынешние договоры доверительного управления наследственным имуществом отца между нотариусом Айгуль Карнауховой и Григорием Ждановым. К рассмотрению самого спора суд приступит 21 октября.Ирина Трубникова, первая жена Андрея Трубникова и мать Дмитрия, ранее заявила РИА Новости, что "назначение Руслана Гринберга, обладающего безупречной репутацией и непререкаемым авторитетом, доверительным управляющим компаний периметра Natura Siberica позволит снять все сложности вокруг компании, возобновить производство и поставки продукции, реанимировать розничную сеть продаж и вернуть трудовой коллектив к работе". По словам Трубниковой, назначение Гринберга поддерживается наследниками, чьи совокупные доли составляют 3/4 наследства.Суд в этом деле в сентябре уже принял обеспечительные меры в виде приостановления действия оспариваемых договоров. Суд приостановил право Жданова распоряжаться долями Трубникова-старшего в компаниях "Первое решение" (головная структура группы, доля 62%), "Натура Сиберика" (60%), "Вкусные продукты Агафьи" (60%), "Планета органика" (55%) и "Органик Шоп Рус" (55%).Natura Siberica 1 сентября приостановила выпуск товаров, а также работу российской розничной сети, объединяющей 39 магазинов Organic Shop и 41 магазин Natura Siberica. Компания объясняла, что это стало следствием расторжения эстонской OU Good Design, подконтрольной Трубниковой и владеющей брендами группы, лицензионного договора на использование товарных знаков Natura Siberica. Магазины вновь начали открываться с 8 сентября.В конце августа Трубникова заявляла РИА Новости, что производство косметики под брендами Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" будет продолжено. По ее словам, магазины начали закрываться спустя несколько дней "после рейдерского захвата компании". Трубникова заявила, что новые управленцы пытаются списать свои ошибки на запрет использования товарных знаков, и подчеркнула, что "рейдерский захват компании полностью провалился".

https://ria.ru/20210109/trubnikov-1592369498.html

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экономика, руслан гринберг, россия, natura siberica