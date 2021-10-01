https://ria.ru/20211001/gretsiya-1752619773.html
Власти Греции планируют восстановить круизное сообщение с Турцией
Власти Греции планируют восстановить круизное сообщение с Турцией - РИА Новости, 01.10.2021
Власти Греции планируют восстановить круизное сообщение с Турцией
Власти Греции готовятся восстановить прерванное из-за пандемии паромное сообщение с Турцией, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:56
2021-10-01T16:56
2021-10-01T16:56
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Власти Греции готовятся восстановить прерванное из-за пандемии паромное сообщение с Турцией, сообщает АТОР.Экспертный комитет при правительстве по борьбе с COVID-19 разрешил прибытие круизных судов из Турции. Как заявил в эфире радио SKAI министр туризма Греции Василис Кикилиас, лайнеры, выходящие из портов этой страны, смогут заходить в турецкие Кушадасы и Галата.Только эти два турецких порта соответствуют европейским протоколам и требованиям в области санитарной безопасности.Кроме того, власти планируют разрешить купание в закрытых бассейнах в отелях, следующих протоколу здоровья. Возобновятся и мероприятия в закрытых помещениях. Но в этом случае в зал пустят не всех: конференции, семинары и деловые встречи рекомендовано проводить с 80-процентной вместимостью со специальными рассадками и только для вакцинированных или выздоровевших участников.
https://ria.ru/20210902/korfu-1747881648.html
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новости - туризм, туризм, турция, греция, круизы, коронавирус covid-19
Власти Греции планируют восстановить круизное сообщение с Турцией
Министр туризма Греции анонсировал восстановление паромного сообщения с Турцией
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Власти Греции готовятся восстановить прерванное из-за пандемии паромное сообщение с Турцией, сообщает
АТОР.
Экспертный комитет при правительстве по борьбе с COVID-19 разрешил прибытие круизных судов из Турции. Как заявил в эфире радио SKAI министр туризма Греции Василис Кикилиас, лайнеры, выходящие из портов этой страны, смогут заходить в турецкие Кушадасы и Галата.
Только эти два турецких порта соответствуют европейским протоколам и требованиям в области санитарной безопасности.
Кроме того, власти планируют разрешить купание в закрытых бассейнах в отелях, следующих протоколу здоровья.
Возобновятся и мероприятия в закрытых помещениях. Но в этом случае в зал пустят не всех: конференции, семинары и деловые встречи рекомендовано проводить с 80-процентной вместимостью со специальными рассадками и только для вакцинированных или выздоровевших участников.