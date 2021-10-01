https://ria.ru/20211001/gosduma-1752667040.html
Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы
Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы - РИА Новости, 01.10.2021
Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы
Президент России Владимир Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы восьмого созыва 12 октября, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T14:16
2021-10-01T14:16
2021-10-01T14:23
политика
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы восьмого созыва 12 октября, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации."Постановляю созвать первое заседание Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва 12 октября 2021 года в 10 часов", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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политика, госдума рф, владимир путин, россия
14:16 01.10.2021 (обновлено: 14:23 01.10.2021)
Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы
Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы 12 октября