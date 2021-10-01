https://ria.ru/20211001/gosduma-1752667040.html

Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы

Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы - РИА Новости, 01.10.2021

Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы

Президент России Владимир Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы восьмого созыва 12 октября, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T14:16

2021-10-01T14:16

2021-10-01T14:23

политика

госдума рф

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы восьмого созыва 12 октября, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации."Постановляю созвать первое заседание Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва 12 октября 2021 года в 10 часов", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20210930/gosduma-1752510067.html

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политика, госдума рф, владимир путин, россия