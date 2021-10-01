https://ria.ru/20211001/golodovka-1752754009.html
Саакашвили объявил голодовку
Саакашвили объявил голодовку - РИА Новости, 01.10.2021
Саакашвили объявил голодовку
Задержанный в Грузии экс-президент страны Михаил Саакашвили объявил голодовку, сообщила уполномоченный по правам человека Нино Ломджария, посетив его в тюрьме. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T22:35
2021-10-01T22:35
2021-10-01T23:02
в мире
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 1 окт — РИА Новости. Задержанный в Грузии экс-президент страны Михаил Саакашвили объявил голодовку, сообщила уполномоченный по правам человека Нино Ломджария, посетив его в тюрьме.Она подчеркнула, что бывший глава государства не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным."Саакашвили заявил, что его задержали сегодня в жилой квартире, он не оказывал сопротивление и, следовательно, полиция не применяла силу. В ходе задержания он был один, он сам открыл дверь полиции", — добавила омбудсмен.Она также уточнила, что задержанный, как гражданин Украины, потребовал встречи с консулом, а также не стал обсуждать, какими путями он прибыл в Грузию.Вместе с этим, силовые органы опровергают сообщения, что разыскиваемый сдался сам. Как сообщил в эфире "Рустави 2" Джарджи Циклаури, прокурор по делу экс-президента, МВД получило оперативную информацию, что Саакашвили скрывается на конспиративной квартире, после чего силовики спланировали и провели операцию по задержанию.Он не стал уточнять подробностей, а также не ответил на вопрос, какую именно границу пересек Саакашвили.В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире телеканала "Имеди" отметил, что власти знали о возвращении экс-президента в страну, но опровергали это, чтобы не сорвать спецоперацию по его задержанию.Сейчас Саакашвили находится в Руставской тюрьме под Тбилиси.Утром в пятницу экс-президент опубликовал два видеообращения, в которых утверждал, что находится в Батуми. Однако в МВД Грузии опровергли эти заявления, подчеркнув, что политик не пересекал границу.Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, после чего бежал. Его заочно судили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, по второму — к шести.Кроме того, экс-президент проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из бюджета. По ним судебных решений пока нет.Бывший грузинский лидер активно поддерживал смену власти на Украине и в 2015 году стал председателем Одесской областной государственной администрации, а позже — советником президента Петра Порошенко. Получил украинское гражданство.В 2016-м покинул занимаемые посты и стал выступать против Порошенко, в итоге в 2018 году его депортировали. Некоторое время жил в Нидерландах, при Владимире Зеленском снова вернулся на Украину.
https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752748353.html
https://ria.ru/20211001/zurabishvili-1752749289.html
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Михаила Саакашвили доставляют в Руставскую тюрьму
Кадры препровождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в Руставскую тюрьму.
Сейчас у входа собираются журналисты, сюда же направляются адвокаты Михаила Саакашвили и активисты "Единого Нацдвижения".
2021-10-01T22:35
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в мире, михаил саакашвили
ТБИЛИСИ, 1 окт — РИА Новости.
Задержанный в Грузии
экс-президент страны Михаил Саакашвили
объявил голодовку, сообщила уполномоченный по правам человека Нино Ломджария, посетив его в тюрьме.
Она подчеркнула, что бывший глава государства не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным.
"Саакашвили заявил, что его задержали сегодня в жилой квартире, он не оказывал сопротивление и, следовательно, полиция не применяла силу. В ходе задержания он был один, он сам открыл дверь полиции", — добавила омбудсмен.
Она также уточнила, что задержанный, как гражданин Украины, потребовал встречи с консулом, а также не стал обсуждать, какими путями он прибыл в Грузию.
Вместе с этим, силовые органы опровергают сообщения, что разыскиваемый сдался сам. Как сообщил в эфире "Рустави 2" Джарджи Циклаури, прокурор по делу экс-президента, МВД получило оперативную информацию, что Саакашвили скрывается на конспиративной квартире, после чего силовики спланировали и провели операцию по задержанию.
Он не стал уточнять подробностей, а также не ответил на вопрос, какую именно границу пересек Саакашвили.
В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
в эфире телеканала "Имеди"
отметил, что власти знали о возвращении экс-президента в страну, но опровергали это, чтобы не сорвать спецоперацию по его задержанию.
"Его провокация могла перейти в серьезное противостояние. Мы можем с уверенностью сказать, что предотвратили большую провокацию и беспорядки в стране", — добавил глава правительства.
Сейчас Саакашвили находится в Руставской тюрьме под Тбилиси.
Утром в пятницу экс-президент опубликовал два видеообращения, в которых утверждал, что находится в Батуми. Однако в МВД Грузии опровергли эти заявления, подчеркнув, что политик не пересекал границу.
Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, после чего бежал. Его заочно судили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, по второму — к шести.
Кроме того, экс-президент проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из бюджета. По ним судебных решений пока нет.
Бывший грузинский лидер активно поддерживал смену власти на Украине и в 2015 году стал председателем Одесской областной государственной администрации, а позже — советником президента Петра Порошенко. Получил украинское гражданство.
В 2016-м покинул занимаемые посты и стал выступать против Порошенко, в итоге в 2018 году его депортировали. Некоторое время жил в Нидерландах, при Владимире Зеленском снова вернулся на Украину.