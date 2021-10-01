15:57 01.10.2021 (обновлено: 16:29 01.10.2021)
На Украине переориентируют импорт газа с Венгрии на другие направления
"Оператор ГТС Украины" переориентирует импорт газа с Венгрии на Польшу, Румынию и Словакию
КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Украина потеряла возможность виртуального реверса газа со стороны Венгрии после прекращения "Газпромом" транзита в этом направлении через украинскую ГТС, импорт будет переориентирован на точки соединения с Польшей, Румынией, Словакией, сообщила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова.
Ранее в пятницу "Оператор ГТС Украины" заявил, что "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через украинскую территорию. С 1 октября заработали новые контракты Венгрии и "Газпрома", предусматривающие поставку 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиарда в год через Австрию.
"Венгерское направление стало одним из наиболее перспективных для того, чтобы импортировать газ в режиме виртуального реверса в Украину, что было выгодно и Венгрии, и Украине. К сожалению, наша система и сегодняшняя ситуация такова, что без наличия физического транзита мы теряем возможности виртуального реверса. А Венгрия теряет возможность воспользоваться преимуществами наших хранилищ и объединения двух рынков", - сказала Белькова в эфире телеканала "Украина 24".
По ее словам, "Оператор ГТС" будет вынужден переориентировать импорт газа на другие направления.
"Соответственно, сейчас мы ограничены в своих возможностях и будем вынуждены переориентировать все свои соглашения на другие точки соединения - с Польшей, Румынией, Словакией и будем поддерживать наши собственные нужды за счет тех соединений", - сказала Белькова.
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