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На Украине переориентируют импорт газа с Венгрии на другие направления
На Украине переориентируют импорт газа с Венгрии на другие направления - РИА Новости, 01.10.2021
На Украине переориентируют импорт газа с Венгрии на другие направления
Украина потеряла возможность виртуального реверса газа со стороны Венгрии после прекращения "Газпромом" транзита в этом направлении через украинскую ГТС, импорт РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:57
2021-10-01T16:29
венгрия
оператор гтс украины
экономика
в мире
природный газ
украина
словакия
румыния
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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Украина потеряла возможность виртуального реверса газа со стороны Венгрии после прекращения "Газпромом" транзита в этом направлении через украинскую ГТС, импорт будет переориентирован на точки соединения с Польшей, Румынией, Словакией, сообщила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова.Ранее в пятницу "Оператор ГТС Украины" заявил, что "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через украинскую территорию. С 1 октября заработали новые контракты Венгрии и "Газпрома", предусматривающие поставку 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиарда в год через Австрию."Венгерское направление стало одним из наиболее перспективных для того, чтобы импортировать газ в режиме виртуального реверса в Украину, что было выгодно и Венгрии, и Украине. К сожалению, наша система и сегодняшняя ситуация такова, что без наличия физического транзита мы теряем возможности виртуального реверса. А Венгрия теряет возможность воспользоваться преимуществами наших хранилищ и объединения двух рынков", - сказала Белькова в эфире телеканала "Украина 24".По ее словам, "Оператор ГТС" будет вынужден переориентировать импорт газа на другие направления."Соответственно, сейчас мы ограничены в своих возможностях и будем вынуждены переориентировать все свои соглашения на другие точки соединения - с Польшей, Румынией, Словакией и будем поддерживать наши собственные нужды за счет тех соединений", - сказала Белькова.
https://ria.ru/20211001/gaz-1752648979.html
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венгрия, оператор гтс украины, экономика, в мире, природный газ, украина, словакия, румыния, польша, газпром, турецкий поток, россия
15:57 01.10.2021 (обновлено: 16:29 01.10.2021)
 
На Украине переориентируют импорт газа с Венгрии на другие направления

"Оператор ГТС Украины" переориентирует импорт газа с Венгрии на Польшу, Румынию и Словакию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Украина потеряла возможность виртуального реверса газа со стороны Венгрии после прекращения "Газпромом" транзита в этом направлении через украинскую ГТС, импорт будет переориентирован на точки соединения с Польшей, Румынией, Словакией, сообщила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова.
Ранее в пятницу "Оператор ГТС Украины" заявил, что "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через украинскую территорию. С 1 октября заработали новые контракты Венгрии и "Газпрома", предусматривающие поставку 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиарда в год через Австрию.
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"Венгерское направление стало одним из наиболее перспективных для того, чтобы импортировать газ в режиме виртуального реверса в Украину, что было выгодно и Венгрии, и Украине. К сожалению, наша система и сегодняшняя ситуация такова, что без наличия физического транзита мы теряем возможности виртуального реверса. А Венгрия теряет возможность воспользоваться преимуществами наших хранилищ и объединения двух рынков", - сказала Белькова в эфире телеканала "Украина 24".
По ее словам, "Оператор ГТС" будет вынужден переориентировать импорт газа на другие направления.
"Соответственно, сейчас мы ограничены в своих возможностях и будем вынуждены переориентировать все свои соглашения на другие точки соединения - с Польшей, Румынией, Словакией и будем поддерживать наши собственные нужды за счет тех соединений", - сказала Белькова.
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ВенгрияОператор ГТС УкраиныЭкономикаВ миреПриродный газУкраинаСловакияРумынияПольшаГазпромТурецкий потокРоссия
 
 
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