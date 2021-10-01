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"Европа подсаживается на российский "газовый героин""
Россия подсаживает Европу на "газовый героин", заявили в Раде - РИА Новости, 01.10.2021
"Европа подсаживается на российский "газовый героин""
Страны Евросоюза могут последовать примеру Венгрии и подписать соглашения с Россией о поставках газа в обход Украины. Об этом в эфире телеканала НТА заявила... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:02
2021-10-01T15:05
в мире
украина
венгрия
австрия
сербия
германия
евросоюз
верховная рада украины
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Страны Евросоюза могут последовать примеру Венгрии и подписать соглашения с Россией о поставках газа в обход Украины. Об этом в эфире телеканала НТА заявила депутат Верховной рады София Федына.По утверждению политика, Москва шантажировала европейские государства, чтобы вынудить их искать поставщика газа подешевле, так как сегодняшняя цена на "голубое топливо" неподъемна для европейского рынка. В качестве примера она привела ситуацию с контрактом "Газпрома" и Будапешта.Депутат считает, что Австрии с большим количеством дочек "Газпрома", дружественной Сербии и Германии ничто не мешает подписать похожие контракты. В итоге, Россия заключит газовые сделки почти со всеми странами Евросоюза."Благодаря и этим соглашениям, и будущему запуску "Северного потока – 2" Москва подсаживает всех не просто на газовую иглу, она подсаживает всю Европу на газовый героин", – заключила Федына.С этого дня вступил в силу контракт между "Газпромом" и венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd. Будапешт в течение 15 лет будет ежегодно получать 4,5 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток" и газотранспортные системы Юго-Восточной Европы.Киев назвал эту сделку ударом и заявил о намерении обратиться в Европейскую комиссию для ее проверки на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Власти Венгрии восприняли реакцию Киева как вмешательство во внутренние дела.Цены на газ в Европе резко выросли в последние несколько недель. В начале августа они были в районе 500 долларов за тысячу кубометров, а уже к концу сентября приблизились к 1,2 тысячи долларов.
https://ria.ru/20211001/britantsy-1752657614.html
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в мире, украина, венгрия, австрия, сербия, германия, евросоюз, верховная рада украины, газпром, северный поток — 2, россия
15:02 01.10.2021 (обновлено: 15:05 01.10.2021)
 
Россия подсаживает Европу на "газовый героин", заявили в Раде

Депутат Рады Федына: вслед за Венгрией все страны ЕС подпишут газовые соглашения с Россией

© AP Photo / Mikhail MetzelГазопровод "Южный поток"
Газопровод Южный поток - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© AP Photo / Mikhail Metzel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Страны Евросоюза могут последовать примеру Венгрии и подписать соглашения с Россией о поставках газа в обход Украины. Об этом в эфире телеканала НТА заявила депутат Верховной рады София Федына.
По утверждению политика, Москва шантажировала европейские государства, чтобы вынудить их искать поставщика газа подешевле, так как сегодняшняя цена на "голубое топливо" неподъемна для европейского рынка. В качестве примера она привела ситуацию с контрактом "Газпрома" и Будапешта.
"Венгрия сегодня говорит, что ЕС не имеет права вмешиваться в ее внутренние дела, как и откуда брать газ", – пояснила она.
Депутат считает, что Австрии с большим количеством дочек "Газпрома", дружественной Сербии и Германии ничто не мешает подписать похожие контракты. В итоге, Россия заключит газовые сделки почти со всеми странами Евросоюза.
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"Благодаря и этим соглашениям, и будущему запуску "Северного потока – 2" Москва подсаживает всех не просто на газовую иглу, она подсаживает всю Европу на газовый героин", – заключила Федына.
С этого дня вступил в силу контракт между "Газпромом" и венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd. Будапешт в течение 15 лет будет ежегодно получать 4,5 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток" и газотранспортные системы Юго-Восточной Европы.
Киев назвал эту сделку ударом и заявил о намерении обратиться в Европейскую комиссию для ее проверки на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Власти Венгрии восприняли реакцию Киева как вмешательство во внутренние дела.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние несколько недель. В начале августа они были в районе 500 долларов за тысячу кубометров, а уже к концу сентября приблизились к 1,2 тысячи долларов.
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В миреУкраинаВенгрияАвстрияСербияГерманияЕвросоюзВерховная Рада УкраиныГазпромСеверный поток — 2Россия
 
 
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