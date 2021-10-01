https://ria.ru/20211001/gaz-1752632571.html

В Молдавии рассказали, сколько будут платить за российский газ в октябре

В Молдавии рассказали, сколько будут платить за российский газ в октябре - РИА Новости, 01.10.2021

В Молдавии рассказали, сколько будут платить за российский газ в октябре

Молдавия в октябре будет получать газ из РФ по рыночной стоимости в 790 долларов за тысячу кубометров против 200 долларов, за которые она покупала газ ранее, но РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T11:42

2021-10-01T11:42

2021-10-01T12:08

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молдавия

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газпром

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КИШИНЕВ, 1 окт — РИА Новости. Молдавия в октябре будет получать газ из РФ по рыночной стоимости в 790 долларов за тысячу кубометров против 200 долларов, за которые она покупала газ ранее, но страна хочет подписать долгосрочный контракт с "Газпромом" на выгодных условиях, заявил в пятницу на брифинге вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну.Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября, но накануне Спыну говорил, что соглашение продлено еще на месяц, чтобы не прерывать поставки в республику.Среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в текущем году составляла 200 долларов за тысячу кубометров."На следующей неделе я буду в Санкт-Петербурге участвовать в Международном газовом форуме и продолжу переговоры с "Газпромом". Мы рассчитываем подписать долгосрочный контракт с "Газпромом" на более выгодных условиях, в конце октября мы продлим контракт или заключим новый", - заявил Спыну.По его словам, Молдавия надеется в будущем найти более выгодную формулу расчета стоимости газа. Однако нынешняя ситуация на мировом газовом рынке беспрецедентна, поэтому республика готова продлить контракт на год на тех условиях, что действовали до сентября 2021 года.

https://ria.ru/20210929/gaz-1752338592.html

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экономика, молдавия, россия, газпром