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Орбан прокомментировал спор с Украиной по газу
Орбан прокомментировал спор с Украиной по газу - РИА Новости, 01.10.2021
Орбан прокомментировал спор с Украиной по газу
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не может принимать во внимание позицию Украины в споре по газу. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:41
2021-10-01T11:11
экономика
в мире
украина
венгрия
виктор орбан
газпром
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не может принимать во внимание позицию Украины в споре по газу.Ранее оператор "ГТС Украины" заявил, что "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через территорию Украины.Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идет о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию и 1 миллиард - через Австрию. Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через 10 лет. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта на поставку газа в обход Украины. МИД Украины заявил, что соглашение наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям.
https://ria.ru/20210929/gaz-1752361042.html
https://ria.ru/20210927/kontrakt-1752044712.html
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экономика, в мире, украина, венгрия, виктор орбан, газпром, россия
10:41 01.10.2021 (обновлено: 11:11 01.10.2021)
 
Орбан прокомментировал спор с Украиной по газу

Премьер Орбан: контракт по газу должен защищать интересы жителей Венгрии, а не Украины

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не может принимать во внимание позицию Украины в споре по газу.
Ранее оператор "ГТС Украины" заявил, что "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через территорию Украины.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 17:32
На Украине рассказали о проблемах из-за газового контракта России и Венгрии
"В то время как "Газпром" приостановил транзит газа через Венгрию, Орбан заявил на государственном радио, что несет ответственность только перед венгерскими избирателями, которым бы пришлось платить намного больше за газ без нового соглашения", - говорится в сообщении агентства Рейтер.
Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идет о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию и 1 миллиард - через Австрию. Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через 10 лет. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта на поставку газа в обход Украины. МИД Украины заявил, что соглашение наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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