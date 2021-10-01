10:41 01.10.2021 (обновлено: 11:11 01.10.2021)
Орбан прокомментировал спор с Украиной по газу
Премьер Орбан: контракт по газу должен защищать интересы жителей Венгрии, а не Украины
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не может принимать во внимание позицию Украины в споре по газу.
"В то время как "Газпром" приостановил транзит газа через Венгрию, Орбан заявил на государственном радио, что несет ответственность только перед венгерскими избирателями, которым бы пришлось платить намного больше за газ без нового соглашения", - говорится в сообщении агентства Рейтер.
Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идет о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию и 1 миллиард - через Австрию. Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через 10 лет. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта на поставку газа в обход Украины. МИД Украины заявил, что соглашение наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям.
27 сентября, 17:11В Венгрии назвали реакцию Украины на контракт с Россией вмешательством