https://ria.ru/20211001/gaz-1752607285.html

В Киеве заявили о приостановке "Газпромом" транзита в Венгрию через Украину

В Киеве заявили о приостановке "Газпромом" транзита в Венгрию через Украину - РИА Новости, 01.10.2021

В Киеве заявили о приостановке "Газпромом" транзита в Венгрию через Украину

Оператор ГТС Украины заявил, что "Газпром" с семи утра приостановил перекачку газа в Венгрию через украинскую территорию. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T09:19

2021-10-01T09:19

2021-10-01T10:09

экономика

венгрия

газпром

турецкий поток

оператор гтс украины

россия

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КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Оператор ГТС Украины заявил, что "Газпром" с семи утра приостановил перекачку газа в Венгрию через украинскую территорию. В компании пояснили, что заявки на транзит не поступали, хотя соответствующие мощности законтрактованы на весь газовый год (с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022-го) в размере 24,6 миллиона кубометров в сутки."С учетом того, что импорт природного газа из Венгрии осуществлялся путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют", — говорится в сообщении.Гендиректор оператора Сергей Макогон заявил, что Киев на протяжении десятилетий ни разу не нарушил обязательств перед Будапештом. При этом он подчеркнул, что украинский маршрут экономически выгоден, потому что это кратчайший путь поставок в Венгрию.Кроме того, Макогон обвинил "Газпром" в "использовании рычагов влияния в очевидно политических целях" и призвал остановить "усиление доминирующего положения одного игрока" на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе.С сегодняшнего дня вступил в силу контракт между "Газпромом" и венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd. В соответствии с ним Будапешт в течение следующих 15 лет будет ежегодно получать 4,5 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток" и газотранспортные системы Юго-Восточной Европы: 3,5 миллиарда через Сербию и миллиард — через Австрию.В Киеве это соглашение назвали ударом и заявили, что обратятся в Европейскую комиссию с просьбой проверить сделку на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. Венгерские власти сочли реакцию Украины вмешательством во внутренние дела.

https://ria.ru/20210930/gaz-1752577582.html

https://ria.ru/20210930/gaz-1752421188.html

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экономика, венгрия, газпром, турецкий поток, оператор гтс украины, россия