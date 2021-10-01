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СМИ: замначальника Генштаба Армении задержали по делу о поставках оружия
СМИ: замначальника Генштаба Армении задержали по делу о поставках оружия - РИА Новости, 01.10.2021
СМИ: замначальника Генштаба Армении задержали по делу о поставках оружия
Замначальника генерального штаба ВС Армении Степан Галстян задержан по делу о поставках в армию не отвечающих техническим требованиям вооружений, пишет в... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T14:08
2021-10-01T14:21
армения
в мире
давид тоноян
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ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости. Замначальника генерального штаба ВС Армении Степан Галстян задержан по делу о поставках в армию не отвечающих техническим требованиям вооружений, пишет в пятницу армянский онлайн-ресурс hraparak.am.В четверг в СНБ сообщили, что продолжается расследование уголовного дела по факту злоупотребления должностными лицами минобороны и ВС служебными полномочиями и подлоге при поставках вооружений. Отмечалось, что в рамках этого дела по подозрению в совершении хищений в особо крупных размерах были задержаны занимавший пост министра обороны в 2018-2020 годах Давид Тоноян, а также директор компании-поставщика Давид Галстян. Они были привлечены в качестве обвиняемых в хищении 2,27 миллиарда драмов и подлоге и в четверг арестованы судом.Ранее в Службе нацбезопасности Армении заявили, что бывший начальник управления авиации ВС страны задержан по делу о закупках "просроченных" ракет на сумму 4,6 миллиона долларов (2,27 миллиарда драмов). По данным ведомства, он "организовал процесс закупок не отвечающих техническим нормам ракет с истекшим сроком годности и погашение кредиторской задолженности компании-поставщика перед министерством обороны". В среду онлайн-издание hraparak.am сообщило об обысках в квартирах Тонояна, экс-начальника управления авиации Аветика Мурадяна, заместителя начальника генерального штаба Степана Галстяна.
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армения, в мире, давид тоноян
14:08 01.10.2021 (обновлено: 14:21 01.10.2021)
 
СМИ: замначальника Генштаба Армении задержали по делу о поставках оружия

hraparak.am: замначальника Генштаба Армении Галстяна задержали по делу о поставках оружия

© Фото : Министерство Обороны Республики Армения Замглавы Генштаба Вооруженных сил Армении Степан Галстян
Замглавы Генштаба Вооруженных сил Армении Степан Галстян - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
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ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости. Замначальника генерального штаба ВС Армении Степан Галстян задержан по делу о поставках в армию не отвечающих техническим требованиям вооружений, пишет в пятницу армянский онлайн-ресурс hraparak.am.
"В данный момент проводится обыск в квартире заместителя начальника генерального штаба ВС Армении Степана Галстяна. Он задержан. На днях Галстян был допрошен по известному делу о поставках оружия", - пишет издание.
В четверг в СНБ сообщили, что продолжается расследование уголовного дела по факту злоупотребления должностными лицами минобороны и ВС служебными полномочиями и подлоге при поставках вооружений. Отмечалось, что в рамках этого дела по подозрению в совершении хищений в особо крупных размерах были задержаны занимавший пост министра обороны в 2018-2020 годах Давид Тоноян, а также директор компании-поставщика Давид Галстян. Они были привлечены в качестве обвиняемых в хищении 2,27 миллиарда драмов и подлоге и в четверг арестованы судом.
Ранее в Службе нацбезопасности Армении заявили, что бывший начальник управления авиации ВС страны задержан по делу о закупках "просроченных" ракет на сумму 4,6 миллиона долларов (2,27 миллиарда драмов). По данным ведомства, он "организовал процесс закупок не отвечающих техническим нормам ракет с истекшим сроком годности и погашение кредиторской задолженности компании-поставщика перед министерством обороны". В среду онлайн-издание hraparak.am сообщило об обысках в квартирах Тонояна, экс-начальника управления авиации Аветика Мурадяна, заместителя начальника генерального штаба Степана Галстяна.
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