14:08 01.10.2021 (обновлено: 14:21 01.10.2021)
СМИ: замначальника Генштаба Армении задержали по делу о поставках оружия
hraparak.am: замначальника Генштаба Армении Галстяна задержали по делу о поставках оружия
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения Замглавы Генштаба Вооруженных сил Армении Степан Галстян
ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости. Замначальника генерального штаба ВС Армении Степан Галстян задержан по делу о поставках в армию не отвечающих техническим требованиям вооружений, пишет в пятницу армянский онлайн-ресурс hraparak.am.
"В данный момент проводится обыск в квартире заместителя начальника генерального штаба ВС Армении Степана Галстяна. Он задержан. На днях Галстян был допрошен по известному делу о поставках оружия", - пишет издание.
В четверг в СНБ сообщили, что продолжается расследование уголовного дела по факту злоупотребления должностными лицами минобороны и ВС служебными полномочиями и подлоге при поставках вооружений. Отмечалось, что в рамках этого дела по подозрению в совершении хищений в особо крупных размерах были задержаны занимавший пост министра обороны в 2018-2020 годах Давид Тоноян, а также директор компании-поставщика Давид Галстян. Они были привлечены в качестве обвиняемых в хищении 2,27 миллиарда драмов и подлоге и в четверг арестованы судом.
Ранее в Службе нацбезопасности Армении заявили, что бывший начальник управления авиации ВС страны задержан по делу о закупках "просроченных" ракет на сумму 4,6 миллиона долларов (2,27 миллиарда драмов). По данным ведомства, он "организовал процесс закупок не отвечающих техническим нормам ракет с истекшим сроком годности и погашение кредиторской задолженности компании-поставщика перед министерством обороны". В среду онлайн-издание hraparak.am сообщило об обысках в квартирах Тонояна, экс-начальника управления авиации Аветика Мурадяна, заместителя начальника генерального штаба Степана Галстяна.
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