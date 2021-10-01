https://ria.ru/20211001/galstyan-1752665464.html

СМИ: замначальника Генштаба Армении задержали по делу о поставках оружия

СМИ: замначальника Генштаба Армении задержали по делу о поставках оружия - РИА Новости, 01.10.2021

СМИ: замначальника Генштаба Армении задержали по делу о поставках оружия

Замначальника генерального штаба ВС Армении Степан Галстян задержан по делу о поставках в армию не отвечающих техническим требованиям вооружений, пишет в... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T14:08

2021-10-01T14:08

2021-10-01T14:21

армения

в мире

давид тоноян

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ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости. Замначальника генерального штаба ВС Армении Степан Галстян задержан по делу о поставках в армию не отвечающих техническим требованиям вооружений, пишет в пятницу армянский онлайн-ресурс hraparak.am.В четверг в СНБ сообщили, что продолжается расследование уголовного дела по факту злоупотребления должностными лицами минобороны и ВС служебными полномочиями и подлоге при поставках вооружений. Отмечалось, что в рамках этого дела по подозрению в совершении хищений в особо крупных размерах были задержаны занимавший пост министра обороны в 2018-2020 годах Давид Тоноян, а также директор компании-поставщика Давид Галстян. Они были привлечены в качестве обвиняемых в хищении 2,27 миллиарда драмов и подлоге и в четверг арестованы судом.Ранее в Службе нацбезопасности Армении заявили, что бывший начальник управления авиации ВС страны задержан по делу о закупках "просроченных" ракет на сумму 4,6 миллиона долларов (2,27 миллиарда драмов). По данным ведомства, он "организовал процесс закупок не отвечающих техническим нормам ракет с истекшим сроком годности и погашение кредиторской задолженности компании-поставщика перед министерством обороны". В среду онлайн-издание hraparak.am сообщило об обысках в квартирах Тонояна, экс-начальника управления авиации Аветика Мурадяна, заместителя начальника генерального штаба Степана Галстяна.

https://ria.ru/20210925/vstrecha-1751739062.html

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армения, в мире, давид тоноян