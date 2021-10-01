https://ria.ru/20211001/furgal-1752676555.html

Мосгорсуд продлил арест Фургалу

Мосгорсуд продлил арест Фургалу - РИА Новости, 01.10.2021

Мосгорсуд продлил арест Фургалу

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств,... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T15:11

2021-10-01T15:11

2021-10-01T15:11

происшествия

хабаровский край

следственный комитет россии (ск рф)

сергей фургал

россия

уголовное дело сергея фургала

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Фургалу продлена мера пресечения на два месяца", - сказал пресс-секретарь инстанции Валерий Лазарев.Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.Вину Фургал не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20210729/furgal-1743451457.html

https://ria.ru/20210813/otkaz-1745607615.html

хабаровский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), сергей фургал, россия, уголовное дело сергея фургала