https://ria.ru/20211001/furgal-1752676555.html
Мосгорсуд продлил арест Фургалу
Мосгорсуд продлил арест Фургалу - РИА Новости, 01.10.2021
Мосгорсуд продлил арест Фургалу
Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств,... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:11
2021-10-01T15:11
2021-10-01T15:11
происшествия
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
сергей фургал
россия
уголовное дело сергея фургала
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Фургалу продлена мера пресечения на два месяца", - сказал пресс-секретарь инстанции Валерий Лазарев.Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.Вину Фургал не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20210729/furgal-1743451457.html
https://ria.ru/20210813/otkaz-1745607615.html
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происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), сергей фургал, россия, уголовное дело сергея фургала
Мосгорсуд продлил арест Фургалу
Мосгорсуд удовлетворил ходатайство о продлении ареста хабаровскому экс-губернатору Фургалу