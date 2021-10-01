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Мосгорсуд продлил арест Фургалу
Мосгорсуд продлил арест Фургалу - РИА Новости, 01.10.2021
Мосгорсуд продлил арест Фургалу
Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств,... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:11
2021-10-01T15:11
происшествия
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
сергей фургал
россия
уголовное дело сергея фургала
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Фургалу продлена мера пресечения на два месяца", - сказал пресс-секретарь инстанции Валерий Лазарев.Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.Вину Фургал не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20210729/furgal-1743451457.html
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хабаровский край
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происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), сергей фургал, россия, уголовное дело сергея фургала
15:11 01.10.2021
 
Мосгорсуд продлил арест Фургалу

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство о продлении ареста хабаровскому экс-губернатору Фургалу

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Фургалу продлена мера пресечения на два месяца", - сказал пресс-секретарь инстанции Валерий Лазарев.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 15:00
Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.
Вину Фургал не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
Антон Фургал - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 11:54
Сыну Фургала отказали в регистрации на выборах в Госдуму
 
ПроисшествияХабаровский крайСледственный комитет России (СК РФ)Сергей ФургалРоссияУголовное дело Сергея Фургала
 
 
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