Лучшие фото недели: новый Бонд, первый снег и пеликанья хватка
Демонстрация в Каракасе во Всемирный день безопасных абортов.
Демонстрация в Каракасе во Всемирный день безопасных абортов.
Талибы (движение запрещено в России как экстремистское) на качелях в виде пиратского корабля в парке развлечений у озера Карга в Кабуле.
Талибы (движение запрещено в России как экстремистское) на качелях в виде пиратского корабля в парке развлечений у озера Карга в Кабуле.
Модели на показе весенне-летней коллекции одежды в Париже.
Протестующие бегут с площади после того, как полиция применила водомет для разгона антиправительственной демонстрации в Бангкоке.
Протестующие бегут с площади после того, как полиция применила водомет для разгона антиправительственной демонстрации в Бангкоке.
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма.
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма.
Евгения Медведева выступает на гала-шоу "Влюбленные в фигурное катание" в Москве.
Евгения Медведева выступает на гала-шоу "Влюбленные в фигурное катание" в Москве.
Девочка на смотровой площадке Sampa Sky на 42-м этаже небоскреба Mirante do Vale в центре Сан-Паулу.
Девочка на смотровой площадке Sampa Sky на 42-м этаже небоскреба Mirante do Vale в центре Сан-Паулу.
Протесты в Йемене из-за резкого падения курса местной валюты.
Мальчик с дневным уловом крабов в Маниле, Филиппины.
Мальчик с дневным уловом крабов в Маниле, Филиппины.
Модель с ампутированной конечностью перед показом Victoire, on defile! во Дворце инвалидов в Париже.
Модель с ампутированной конечностью перед показом Victoire, on defile! во Дворце инвалидов в Париже.
Сторонники Социал-демократической партии Германии, победившей на выборах в бундестаг.
Сторонники Социал-демократической партии Германии, победившей на выборах в бундестаг.
Последствия землетрясения на Крите.
Последствия землетрясения на Крите.
Дэниел Крейг на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в Лондоне.
Дэниел Крейг на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в Лондоне.
Девушка танцует во время репетиции школы самбы в Рио-де-Жанейро.
Девушка танцует во время репетиции школы самбы в Рио-де-Жанейро.
Пилотажная группа китайских ВВС "1 августа" на выставке Airshow China в Чжухае.
Пилотажная группа китайских ВВС "1 августа" на выставке Airshow China в Чжухае.
Медики принимают участие в открытии больницы в трущобах Кибера в Найроби.
Медики принимают участие в открытии больницы в трущобах Кибера в Найроби.
Военнослужащий на учениях "Дружба-2021" в Краснодарском крае.
Военнослужащий на учениях "Дружба-2021" в Краснодарском крае.
Гаитянские мигранты пересекают реку на конных повозках, направляясь к границам Панамы с Колумбией.
Гаитянские мигранты пересекают реку на конных повозках, направляясь к границам Панамы с Колумбией.
Пресс-показ выставки "Ксения Хауснер. Правдивая ложь" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина.
Пресс-показ выставки "Ксения Хауснер. Правдивая ложь" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина.
Рыбак расправляет сеть в Таиланде.
Tokyo Game Show в японской префектуре Тиба.
Кот в солнечных очках и шляпе сидит на плече у хозяина во время протестов в Бангкоке.
Кот в солнечных очках и шляпе сидит на плече у хозяина во время протестов в Бангкоке.
Отдыхающая на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи, где выпал первый снег.
Отдыхающая на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи, где выпал первый снег.
Птичий рынок в Кабуле.
Птичий рынок в Кабуле.
Верующие баптистского прихода Шембе в ЮАР.
Осенняя тайга в Красноярском крае.
Девушки из группы поддержки клуба "Даллас Ковбойс".
Девушки из группы поддержки клуба "Даллас Ковбойс".
Палестинский мальчик выглядывает из окна дома в секторе Газа.
Туман в Германии.
Туман в Германии.