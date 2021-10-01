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Лучшие фото недели: новый Бонд, первый снег и пеликанья хватка
Лучшие фото недели: новый Бонд, первый снег и пеликанья хватка - РИА Новости, 01.10.2021
Лучшие фото недели: новый Бонд, первый снег и пеликанья хватка
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 01.10.2021
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фото
землетрясение
мода
выборы
граница
колумбия
париж
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
колумбия
париж
таиланд
краснодарский край
таиз
каракас
бангкок
коломбо
рио-де-жанейро (город)
манила
сектор газа
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фото, фото, землетрясение, мода, выборы, граница, колумбия, париж, таиланд, талибан, краснодарский край, таиз, каракас, бангкок, коломбо, рио-де-жанейро (город), манила, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, airshow china, сектор газа, евгения медведева, протесты, мигранты, кабул, извержение вулкана на острове пальма
11:20 01.10.2021 (обновлено: 11:23 01.10.2021)
 

Лучшие фото недели: новый Бонд, первый снег и пеликанья хватка

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Ariana Cubillos

Демонстрация в Каракасе во Всемирный день безопасных абортов.

Демонстрация на Всемирный день за доступ к законным, безопасным и бесплатным абортам на площади в Каракасе, Венесуэла
1 из 30

Демонстрация в Каракасе во Всемирный день безопасных абортов.

© AP Photo / Ariana Cubillos
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Талибы (движение запрещено в России как экстремистское) на качелях в виде пиратского корабля в парке развлечений у озера Карга в Кабуле.

Боевики Талибана на аттракционе пиратского корабля на ярмарке у озера Карга на окраине Кабула
2 из 30

Талибы (движение запрещено в России как экстремистское) на качелях в виде пиратского корабля в парке развлечений у озера Карга в Кабуле.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
© AFP 2021 / Ishara S. KodikaraСерые пеликаны на берегу искусственного озера в Коломбо.
Серые пеликаны на берегу искусственного озера в Коломбо
3 из 30
Серые пеликаны на берегу искусственного озера в Коломбо.
© AFP 2021 / Ishara S. Kodikara
© AFP 2021 / Christophe Archambault

Модели на показе весенне-летней коллекции одежды в Париже.

Модели на показе коллекции Paris Fashion Week Spring Summer 2022 в Париже
4 из 30

Модели на показе весенне-летней коллекции одежды в Париже.

© AFP 2021 / Christophe Archambault
© AFP 2021 / Jack Taylor

Протестующие бегут с площади после того, как полиция применила водомет для разгона антиправительственной демонстрации в Бангкоке.

Антиправительственные протестующие бегут в поисках убежища после того, как полиция применила водомет для разгона толпы во время демонстрации в Бангкоке
5 из 30

Протестующие бегут с площади после того, как полиция применила водомет для разгона антиправительственной демонстрации в Бангкоке.

© AFP 2021 / Jack Taylor
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанк

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма в Испании
6 из 30

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма.

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Евгения Медведева выступает на гала-шоу "Влюбленные в фигурное катание" в Москве.

Евгения Медведева участвует в показательных выступлениях на гала-шоу Влюбленные в фигурное катание на ЦСКА Арене в Москве
7 из 30

Евгения Медведева выступает на гала-шоу "Влюбленные в фигурное катание" в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© AP Photo / Andre Penner

Девочка на смотровой площадке Sampa Sky на 42-м этаже небоскреба Mirante do Vale в центре Сан-Паулу.

Девочка лежит на стеклянном полу смотровой площадки Sampa Sky на 42-м этаже здания Mirante do Vale в центре Сан-Паулу, Бразилия
8 из 30

Девочка на смотровой площадке Sampa Sky на 42-м этаже небоскреба Mirante do Vale в центре Сан-Паулу.

© AP Photo / Andre Penner
© REUTERS / Anees Mahyoub

Протесты в Йемене из-за резкого падения курса местной валюты.

Женщины проходят мимо горящих покрышек во время акций протеста против ухудшения экономической ситуации и девальвации местной валюты в Таизе, Йемен.
9 из 30

Протесты в Йемене из-за резкого падения курса местной валюты.

© REUTERS / Anees Mahyoub
© AP Photo / Aaron Favila

Мальчик с дневным уловом крабов в Маниле, Филиппины.

Мальчик с дневным уловом крабов в Маниле, Филиппины
10 из 30

Мальчик с дневным уловом крабов в Маниле, Филиппины.

© AP Photo / Aaron Favila
© AP Photo / Thibault Camus

Модель с ампутированной конечностью перед показом Victoire, on defile! во Дворце инвалидов в Париже.

Мужчина поправляет платье модели перед показом мод Victoire, on defile!' в Дворце инвалидов в Париже
11 из 30

Модель с ампутированной конечностью перед показом Victoire, on defile! во Дворце инвалидов в Париже.

© AP Photo / Thibault Camus
© AP Photo / Lisa Leutner

Сторонники Социал-демократической партии Германии, победившей на выборах в бундестаг.

Реакция сторонников Социал-демократической партии после выборов в парламент Германии
12 из 30

Сторонники Социал-демократической партии Германии, победившей на выборах в бундестаг.

© AP Photo / Lisa Leutner
© AP Photo / Harry Nakos

Последствия землетрясения на Крите.

Последствия землетрясения на острове Крит, Греция
13 из 30

Последствия землетрясения на Крите.

© AP Photo / Harry Nakos
© AP Photo / Matt Dunham

Дэниел Крейг на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в Лондоне.

Дэниел Крейг на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать
14 из 30

Дэниел Крейг на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в Лондоне.

© AP Photo / Matt Dunham
© AP Photo / Bruna Prado

Девушка танцует во время репетиции школы самбы в Рио-де-Жанейро.

Девушка танцует во время репетиции школы самбы Рио-де-Жанейро, Бразилия
15 из 30

Девушка танцует во время репетиции школы самбы в Рио-де-Жанейро.

© AP Photo / Bruna Prado
© AP Photo / Ng Han Guan

Пилотажная группа китайских ВВС "1 августа" на выставке Airshow China в Чжухае.

Пилотажная группа китайских ВВС 1 августа на выставке Airshow China в Чжухае
16 из 30

Пилотажная группа китайских ВВС "1 августа" на выставке Airshow China в Чжухае.

© AP Photo / Ng Han Guan
© AFP 2021 / Yasuyoshi Chiba

Медики принимают участие в открытии больницы в трущобах Кибера в Найроби.

Медицинские работники принимают участие в открытии больницы в трущобах Кибера в Найроби
17 из 30

Медики принимают участие в открытии больницы в трущобах Кибера в Найроби.

© AFP 2021 / Yasuyoshi Chiba
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Военнослужащий на учениях "Дружба-2021" в Краснодарском крае.

Военнослужащий вооруженных сил РФ во время совместных учений Дружба-2021 на полигоне Молькино в Краснодарском крае
18 из 30

Военнослужащий на учениях "Дружба-2021" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© AP Photo / Raul Arboleda

Гаитянские мигранты пересекают реку на конных повозках, направляясь к границам Панамы с Колумбией.

Мигранты из Гаити пересекают реку на конных повозка направляясь на границу с Панамой в Аканди, Колумбия
19 из 30

Гаитянские мигранты пересекают реку на конных повозках, направляясь к границам Панамы с Колумбией.

© AP Photo / Raul Arboleda
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Пресс-показ выставки "Ксения Хауснер. Правдивая ложь" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина.

Художница Ксения Хауснер во время пресс-показа выставки Ксения Хауснер. Правдивая ложь в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве
20 из 30

Пресс-показ выставки "Ксения Хауснер. Правдивая ложь" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha

Рыбак расправляет сеть в Таиланде.

Рыбак расправляет сеть в провинции Лопбури, Таиланд
21 из 30

Рыбак расправляет сеть в Таиланде.

© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha
© AFP 2021 / Charly Triballeau

Tokyo Game Show в японской префектуре Тиба.

Выставка Tokyo Game Show в Тибе
22 из 30

Tokyo Game Show в японской префектуре Тиба.

© AFP 2021 / Charly Triballeau
© AFP 2021 / Jack Taylor

Кот в солнечных очках и шляпе сидит на плече у хозяина во время протестов в Бангкоке.

Кот в солнечных очках и шляпе сидит на плече у хозяина во время протестов в Бангкоке
23 из 30

Кот в солнечных очках и шляпе сидит на плече у хозяина во время протестов в Бангкоке.

© AFP 2021 / Jack Taylor
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Отдыхающая на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи, где выпал первый снег.

Отдыхающая на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
24 из 30

Отдыхающая на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи, где выпал первый снег.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© AP Photo / Bernat Armangue

Птичий рынок в Кабуле.

Мужчина на рынке в Кабуле, Афганистан
25 из 30

Птичий рынок в Кабуле.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AFP 2021 / Mlungisi Mbele

Верующие баптистского прихода Шембе в ЮАР.

Верующие баптистского прихода Шембе
26 из 30

Верующие баптистского прихода Шембе в ЮАР.

© AFP 2021 / Mlungisi Mbele
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Осенняя тайга в Красноярском крае.

Сибирская тайга в осенних красках на берегах реки Енисей в Красноярском крае
27 из 30

Осенняя тайга в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© AP Photo / Matt Patterson

Девушки из группы поддержки клуба "Даллас Ковбойс".

Девушки из группы поддержки клуба Даллас Ковбойс
28 из 30

Девушки из группы поддержки клуба "Даллас Ковбойс".

© AP Photo / Matt Patterson
© AFP 2021 / Mohammed Abed

Палестинский мальчик выглядывает из окна дома в секторе Газа.

Палестинский мальчик выглядывает из окна дома в секторе Газы
29 из 30

Палестинский мальчик выглядывает из окна дома в секторе Газа.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
© AP Photo / Michael Probst

Туман в Германии.

Туман неподалеку от города Верхайм, Германия
30 из 30

Туман в Германии.

© AP Photo / Michael Probst
 
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