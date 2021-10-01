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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
https://ria.ru/20211001/forum-1752742598.html
В Туле проходит Международный форум потребительской кооперации
В Туле проходит Международный форум потребительской кооперации - РИА Новости, 01.10.2021
В Туле проходит Международный форум потребительской кооперации
Международный форум потребительской кооперации "Потребительская кооперация – открытые возможности для каждого на благо всех", участие в котором принимают... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T20:16
2021-10-01T20:16
тульская область
экономика
снг
алексей дюмин
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ТУЛА, 1 окт — РИА Новости. Международный форум потребительской кооперации "Потребительская кооперация – открытые возможности для каждого на благо всех", участие в котором принимают представители США, стран Европы и СНГ, а также российских регионов, открылся в пятницу в Туле."Форум проводится в юбилейный год 190-летия потребительской кооперации России. Участниками форума стали руководители крупнейших международных кооперативных организаций и объединений из Европы, Америки, стран СНГ", - сказал РИА Новости представитель правительства Тульской области.В рамках двухдневной деловой программы планируется обсудить вопросы изменения законодательства и формирования кооперативной торговой сети нового поколения. Кроме того, речь пойдет о цифровых сервисах для работы кооперации, программах развития системы кооперативного образования, а также лучших национальных практиках развития кооперативного движения.В Тульском кремле разместилась экспозиция потребительских союзов из более чем 30 регионов России: Чувашии, Татарстана, Нижегородской области, Краснодарского края и других. Выставка-ярмарка будет работать 1 и 2 октября.Приветствуя участников форума, губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил Центрсоюз РФ и его председателя Дмитрия Зубова за организацию такого масштабного мероприятия в Тульской области.По его словам, порядка 7% в этом обороте занимает Республика Беларусь. Это давний и надёжный партнёр региона. За 7 месяцев этого года взаимный товарооборот региона с Беларусью вырос почти на 67% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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экономика, снг, алексей дюмин
20:16 01.10.2021
 

В Туле проходит Международный форум потребительской кооперации

© Fotolia / liisetПанорама города Тулы
Панорама города Тулы - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Fotolia / liiset
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ТУЛА, 1 окт — РИА Новости. Международный форум потребительской кооперации "Потребительская кооперация – открытые возможности для каждого на благо всех", участие в котором принимают представители США, стран Европы и СНГ, а также российских регионов, открылся в пятницу в Туле.
"Форум проводится в юбилейный год 190-летия потребительской кооперации России. Участниками форума стали руководители крупнейших международных кооперативных организаций и объединений из Европы, Америки, стран СНГ", - сказал РИА Новости представитель правительства Тульской области.
В рамках двухдневной деловой программы планируется обсудить вопросы изменения законодательства и формирования кооперативной торговой сети нового поколения. Кроме того, речь пойдет о цифровых сервисах для работы кооперации, программах развития системы кооперативного образования, а также лучших национальных практиках развития кооперативного движения.
В Тульском кремле разместилась экспозиция потребительских союзов из более чем 30 регионов России: Чувашии, Татарстана, Нижегородской области, Краснодарского края и других. Выставка-ярмарка будет работать 1 и 2 октября.
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Приветствуя участников форума, губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил Центрсоюз РФ и его председателя Дмитрия Зубова за организацию такого масштабного мероприятия в Тульской области.
"Кооперативное взаимодействие является одним из инструментов торгово-экономического сотрудничества, в том числе на международном уровне. Тульская область уделяет серьёзное внимание развитию внешнеэкономических связей. Компании нашего региона поставляют свою продукцию более чем в 130 стран мира. Только за 7 месяцев этого года внешнеторговый оборот Тульской области вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 3 млрд долларов", - цитируют в правительстве главу региона.
По его словам, порядка 7% в этом обороте занимает Республика Беларусь. Это давний и надёжный партнёр региона. За 7 месяцев этого года взаимный товарооборот региона с Беларусью вырос почти на 67% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
"Для Тульской области кооперативное движение всегда было и остается важным инструментом при решении экономических и социальных задач. В нашем регионе деятельность потребительской кооперации охватывает почти 95 тысяч человек. Большинство из них живут в сельской местности, где нет стационарной торговой сети, но благодаря потребительской кооперации у людей есть доступ к качественным товарам", - отметил Дюмин.
 
Тульская областьЭкономикаСНГАлексей Дюмин
 
 
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