В Туле проходит Международный форум потребительской кооперации
"Форум проводится в юбилейный год 190-летия потребительской кооперации России. Участниками форума стали руководители крупнейших международных кооперативных организаций и объединений из Европы, Америки, стран СНГ", - сказал РИА Новости представитель правительства Тульской области.
В рамках двухдневной деловой программы планируется обсудить вопросы изменения законодательства и формирования кооперативной торговой сети нового поколения. Кроме того, речь пойдет о цифровых сервисах для работы кооперации, программах развития системы кооперативного образования, а также лучших национальных практиках развития кооперативного движения.
В Тульском кремле разместилась экспозиция потребительских союзов из более чем 30 регионов России: Чувашии, Татарстана, Нижегородской области, Краснодарского края и других. Выставка-ярмарка будет работать 1 и 2 октября.
Приветствуя участников форума, губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил Центрсоюз РФ и его председателя Дмитрия Зубова за организацию такого масштабного мероприятия в Тульской области.
"Кооперативное взаимодействие является одним из инструментов торгово-экономического сотрудничества, в том числе на международном уровне. Тульская область уделяет серьёзное внимание развитию внешнеэкономических связей. Компании нашего региона поставляют свою продукцию более чем в 130 стран мира. Только за 7 месяцев этого года внешнеторговый оборот Тульской области вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 3 млрд долларов", - цитируют в правительстве главу региона.
По его словам, порядка 7% в этом обороте занимает Республика Беларусь. Это давний и надёжный партнёр региона. За 7 месяцев этого года взаимный товарооборот региона с Беларусью вырос почти на 67% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
"Для Тульской области кооперативное движение всегда было и остается важным инструментом при решении экономических и социальных задач. В нашем регионе деятельность потребительской кооперации охватывает почти 95 тысяч человек. Большинство из них живут в сельской местности, где нет стационарной торговой сети, но благодаря потребительской кооперации у людей есть доступ к качественным товарам", - отметил Дюмин.