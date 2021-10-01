https://ria.ru/20211001/forum-1752742598.html

В Туле проходит Международный форум потребительской кооперации

В Туле проходит Международный форум потребительской кооперации - РИА Новости, 01.10.2021

В Туле проходит Международный форум потребительской кооперации

Международный форум потребительской кооперации "Потребительская кооперация – открытые возможности для каждого на благо всех", участие в котором принимают... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T20:16

2021-10-01T20:16

2021-10-01T20:16

тульская область

экономика

снг

алексей дюмин

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ТУЛА, 1 окт — РИА Новости. Международный форум потребительской кооперации "Потребительская кооперация – открытые возможности для каждого на благо всех", участие в котором принимают представители США, стран Европы и СНГ, а также российских регионов, открылся в пятницу в Туле."Форум проводится в юбилейный год 190-летия потребительской кооперации России. Участниками форума стали руководители крупнейших международных кооперативных организаций и объединений из Европы, Америки, стран СНГ", - сказал РИА Новости представитель правительства Тульской области.В рамках двухдневной деловой программы планируется обсудить вопросы изменения законодательства и формирования кооперативной торговой сети нового поколения. Кроме того, речь пойдет о цифровых сервисах для работы кооперации, программах развития системы кооперативного образования, а также лучших национальных практиках развития кооперативного движения.В Тульском кремле разместилась экспозиция потребительских союзов из более чем 30 регионов России: Чувашии, Татарстана, Нижегородской области, Краснодарского края и других. Выставка-ярмарка будет работать 1 и 2 октября.Приветствуя участников форума, губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил Центрсоюз РФ и его председателя Дмитрия Зубова за организацию такого масштабного мероприятия в Тульской области.По его словам, порядка 7% в этом обороте занимает Республика Беларусь. Это давний и надёжный партнёр региона. За 7 месяцев этого года взаимный товарооборот региона с Беларусью вырос почти на 67% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

https://ria.ru/20210913/chernyshenko-1749886979.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, снг, алексей дюмин