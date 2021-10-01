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Песков прокомментировал поручение Путина увеличить ФНБ
Песков прокомментировал поручение Путина увеличить ФНБ - РИА Новости, 01.10.2021
Песков прокомментировал поручение Путина увеличить ФНБ
Целесообразность сохранения и увеличения Фонда национального благосостояния (ФНБ) не вызывает сомнений, финансово-экономическое окружение России весьма... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:44
2021-10-01T12:48
экономика
дмитрий песков
правительство рф
центральный банк рф (цб рф)
фонд национального благосостояния россии
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Целесообразность сохранения и увеличения Фонда национального благосостояния (ФНБ) не вызывает сомнений, финансово-экономическое окружение России весьма непредсказуемо и роль "подушки безопасности" трудно переоценить, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин в пятницу поручил правительству рассмотреть целесообразность поэтапного повышения порога ликвидной части ФНБ, сверх которого возможно инвестирование его средств, с нынешних 7% до 10% ВВП, но сделать исключение для перечня инфраструктурных проектов, который будет утвержден после 1 октября."Целесообразность сохранения ФНБ, целесообразность увеличения ФНБ - она абсолютно не вызывает ни у кого сомнения, вместе с тем именно у правительства есть поручение просчитать все экономические цепочки, которые с этим связаны, последствия и тому подобное. Поскольку международное финансово-экономическое окружение России весьма и весьма непредсказуемо и чревато кризисными проявлениями, то роль ФНБ, конечно, велика и ее трудно переоценить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, с чем связано поручение Путина по ФНБ.Согласно Бюджетному кодексу, в ФНБ направляются все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (в 2021 году эта планка находится на уровне 43,3 доллара за баррель). Эти средства должны размещаться на депозитах и счетах ЦБ, которые он инвестирует только в высоколиквидные зарубежные активы до достижения их объема 7% ВВП. А средства, накопленные сверх этой планки, допускается размещать в иные финансовые активы.Власти сейчас формируют перечень инфраструктурных проектов, которые получат деньги из ФНБ. Лимит этого финансирования, согласно опубликованному в пятницу поручению президента, составляет 2,5 триллиона рублей.Общий объем ФНБ (с учетом средств, которые были ранее вложены в различные инструменты) на 1 сентября достиг 14,017 триллиона рублей, или 12,1% ВВП, а ликвидная часть составила 8,478 триллиона рублей, или 7,3% ВВП.
https://ria.ru/20210706/fnb-1740161668.html
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экономика, дмитрий песков, правительство рф, центральный банк рф (цб рф), фонд национального благосостояния россии, россия
12:44 01.10.2021 (обновлено: 12:48 01.10.2021)
 
Песков прокомментировал поручение Путина увеличить ФНБ

Песков: целесообразность увеличения ФНБ не вызывает сомнений

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Целесообразность сохранения и увеличения Фонда национального благосостояния (ФНБ) не вызывает сомнений, финансово-экономическое окружение России весьма непредсказуемо и роль "подушки безопасности" трудно переоценить, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин в пятницу поручил правительству рассмотреть целесообразность поэтапного повышения порога ликвидной части ФНБ, сверх которого возможно инвестирование его средств, с нынешних 7% до 10% ВВП, но сделать исключение для перечня инфраструктурных проектов, который будет утвержден после 1 октября.
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"Целесообразность сохранения ФНБ, целесообразность увеличения ФНБ - она абсолютно не вызывает ни у кого сомнения, вместе с тем именно у правительства есть поручение просчитать все экономические цепочки, которые с этим связаны, последствия и тому подобное. Поскольку международное финансово-экономическое окружение России весьма и весьма непредсказуемо и чревато кризисными проявлениями, то роль ФНБ, конечно, велика и ее трудно переоценить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, с чем связано поручение Путина по ФНБ.
Согласно Бюджетному кодексу, в ФНБ направляются все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (в 2021 году эта планка находится на уровне 43,3 доллара за баррель). Эти средства должны размещаться на депозитах и счетах ЦБ, которые он инвестирует только в высоколиквидные зарубежные активы до достижения их объема 7% ВВП. А средства, накопленные сверх этой планки, допускается размещать в иные финансовые активы.
Власти сейчас формируют перечень инфраструктурных проектов, которые получат деньги из ФНБ. Лимит этого финансирования, согласно опубликованному в пятницу поручению президента, составляет 2,5 триллиона рублей.
Общий объем ФНБ (с учетом средств, которые были ранее вложены в различные инструменты) на 1 сентября достиг 14,017 триллиона рублей, или 12,1% ВВП, а ликвидная часть составила 8,478 триллиона рублей, или 7,3% ВВП.
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ЭкономикаДмитрий ПесковПравительство РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Фонд национального благосостояния РоссииРоссия
 
 
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