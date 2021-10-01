https://ria.ru/20211001/embargo-1752758282.html

Правительство продлило продовольственное эмбарго

Правительство продлило продовольственное эмбарго - РИА Новости, 01.10.2021

Правительство продлило продовольственное эмбарго

Правительство РФ продлило продовольственное эмбарго до конца 2022 года, - соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T23:37

2021-10-01T23:37

2021-10-01T23:40

экономика

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Правительство РФ продлило продовольственное эмбарго до конца 2022 года, - соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации."Ввести по 31 декабря 2022 года запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, по перечню согласно приложению", - говорится в документе.Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций РФ продлевала и свои ответные меры.

https://ria.ru/20210920/mery-1750986816.html

россия

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2021

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экономика, россия