23:37 01.10.2021 (обновлено: 23:40 01.10.2021)
Правительство продлило продовольственное эмбарго
Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2022 года
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкПрилавок с сыром на рынке Санта-Катерина в старом городе Барселоны
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Правительство РФ продлило продовольственное эмбарго до конца 2022 года, - соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Ввести по 31 декабря 2022 года запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, по перечню согласно приложению", - говорится в документе.
Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций РФ продлевала и свои ответные меры.
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