https://ria.ru/20211001/elektrichka-1752697291.html
В Ивановской области электричка столкнулась с легковушкой
В Ивановской области электричка столкнулась с легковушкой - РИА Новости, 01.10.2021
В Ивановской области электричка столкнулась с легковушкой
Пригородный электропоезд столкнулся с легковой автомашиной на регулируемом железнодорожном переезде в Тейковском районе Ивановской области, пострадал водитель... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:24
2021-10-01T16:24
2021-10-01T16:37
происшествия
ивановская область
россия
дтп
тейковский район
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пригородный электропоезд столкнулся с легковой автомашиной на регулируемом железнодорожном переезде в Тейковском районе Ивановской области, пострадал водитель легковушки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Возле станции "Якшинский" на оборудованном железнодорожном переезде столкнулись легковушка и пригородный электропоезд, следовавший из Иваново в Гаврилов Посад", - сообщил собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП пострадал водитель легковой автомашины, он направлен в больницу. Всего в поезде находились порядка 120 пассажиров. Задержка в движении состава составила порядка 40 минут.
https://ria.ru/20211001/dtp-1752634740.html
ивановская область
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происшествия, ивановская область, россия, дтп, тейковский район
16:24 01.10.2021 (обновлено: 16:37 01.10.2021)
В Ивановской области электричка столкнулась с легковушкой
В Ивановской области водитель легковушки пострадал при столкновении с электричкой