https://ria.ru/20211001/elektrichka-1752697291.html

В Ивановской области электричка столкнулась с легковушкой

В Ивановской области электричка столкнулась с легковушкой - РИА Новости, 01.10.2021

В Ивановской области электричка столкнулась с легковушкой

Пригородный электропоезд столкнулся с легковой автомашиной на регулируемом железнодорожном переезде в Тейковском районе Ивановской области, пострадал водитель... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T16:24

2021-10-01T16:24

2021-10-01T16:37

происшествия

ивановская область

россия

дтп

тейковский район

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пригородный электропоезд столкнулся с легковой автомашиной на регулируемом железнодорожном переезде в Тейковском районе Ивановской области, пострадал водитель легковушки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Возле станции "Якшинский" на оборудованном железнодорожном переезде столкнулись легковушка и пригородный электропоезд, следовавший из Иваново в Гаврилов Посад", - сообщил собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП пострадал водитель легковой автомашины, он направлен в больницу. Всего в поезде находились порядка 120 пассажиров. Задержка в движении состава составила порядка 40 минут.

https://ria.ru/20211001/dtp-1752634740.html

ивановская область

россия

тейковский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ивановская область, россия, дтп, тейковский район