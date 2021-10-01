https://ria.ru/20211001/elbrus-1752648123.html

Чайка: трагедия на Эльбрусе выявила проблемы в подготовке гидов и туристов

Чайка: трагедия на Эльбрусе выявила проблемы в подготовке гидов и туристов - РИА Новости, 01.10.2021

Чайка: трагедия на Эльбрусе выявила проблемы в подготовке гидов и туристов

Восхождение на Эльбрус, в результате которого погибли пятеро туристов, показало ряд проблем в подготовке гидов и путешественников, заявил полпред президента РФ... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T13:26

2021-10-01T13:26

2021-10-01T13:35

туризм

нальчик

пятигорск

юрий чайка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

новости - туризм

эльбрус

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ПЯТИГОРСК, 1 окт — РИА Новости. Восхождение на Эльбрус, в результате которого погибли пятеро туристов, показало ряд проблем в подготовке гидов и путешественников, заявил полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка.В пятницу в Пятигорске прошло совещание по вопросам безопасности горного туризма на Северном Кавказе."Так, недавний случай на маршруте восхождения на Эльбрус, в результате которого погибло пять человек, выявил ряд серьезных недостатков в обеспечении безопасности горного туризма", — сказал Чайка.По его словам, к ним можно отнести отсутствие целостной системы в области обеспечения безопасности, начиная от проектирования туристических объектов и сертификации основных маршрутов, заканчивая допуском организаций, гидов-инструкторов. "В том числе отсутствует... определение понятия "плохая погода"", — добавил полпред.Он также подчеркнул, что у подразделений МЧС России нет возможности запрещать выход на маршрут в случае плохих погодных условий либо неподготовленности группы.По его словам, несмотря на то, что вопросы обеспечения безопасности в сфере туризма постоянно стоят на повестке дня органов власти, принимаемые меры недостаточны.На прошлой неделе на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Пятеро погибли, 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, семерых из них позже выписали. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, в рамках расследования был задержан организатор восхождения. СК сообщал, что он во время допроса у следователя написал явку с повинной и дал подробные признательные показания.

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751623849.html

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751695474.html

https://ria.ru/20210928/elbrus-1752232421.html

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нальчик, пятигорск, юрий чайка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм, эльбрус, туристы, скфо, туризм, россия, гибель альпинистов на эльбрусе