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Туроператоры рассказали, сколько стоят самые дешевые путевки в Египет
Туроператоры рассказали, сколько стоят самые дешевые путевки в Египет - РИА Новости, 01.10.2021
Туроператоры рассказали, сколько стоят самые дешевые путевки в Египет
Эксперты рассказали о ценах на туры в Египет, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:18
2021-10-01T10:18
2021-10-01T10:18
туризм
казань
санкт-петербург
египет
екатеринбург
самара
уфа
москва
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали о ценах на туры в Египет, сообщает АТОР.Минимальная стоимость тура на красноморские курорты на неделю на двоих в отель категории четыре звезды по программе "все включено" — от 63,8 тысячи рублей. Отдых в пяти звездах будет стоить 80 тысяч рублей.Новогодние каникулы в Египте обойдутся вдвое дороже — за тот же недельный турпакет путешественники заплатят около двух тысяч долларов на двоих. Причем разница стоимости путевок с размещением в гостиницах категории четыре и пять звезд небольшая, примерно 200 долларов.Участники рынка расширяют предложения отдыха на курортах Египта за счет блочной перевозки. Улететь в Хургаду и Шарм-эш-Шейх можно будет не только из столиц, но и из Екатеринбурга, Уфы, Казани и Самары.
https://ria.ru/20210920/egipet-1750385062.html
казань
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египет
екатеринбург
самара
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москва
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Туроператоры рассказали, сколько стоят самые дешевые путевки в Египет
Туроператоры рассказали, сколько стоят туры в Египет на осень и новогодние праздники