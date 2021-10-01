https://ria.ru/20211001/egipet-1752534852.html

Туроператоры рассказали, сколько стоят самые дешевые путевки в Египет

Туроператоры рассказали, сколько стоят самые дешевые путевки в Египет - РИА Новости, 01.10.2021

Туроператоры рассказали, сколько стоят самые дешевые путевки в Египет

Эксперты рассказали о ценах на туры в Египет, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T10:18

2021-10-01T10:18

2021-10-01T10:18

туризм

казань

санкт-петербург

египет

екатеринбург

самара

уфа

москва

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали о ценах на туры в Египет, сообщает АТОР.Минимальная стоимость тура на красноморские курорты на неделю на двоих в отель категории четыре звезды по программе "все включено" — от 63,8 тысячи рублей. Отдых в пяти звездах будет стоить 80 тысяч рублей.Новогодние каникулы в Египте обойдутся вдвое дороже — за тот же недельный турпакет путешественники заплатят около двух тысяч долларов на двоих. Причем разница стоимости путевок с размещением в гостиницах категории четыре и пять звезд небольшая, примерно 200 долларов.Участники рынка расширяют предложения отдыха на курортах Египта за счет блочной перевозки. Улететь в Хургаду и Шарм-эш-Шейх можно будет не только из столиц, но и из Екатеринбурга, Уфы, Казани и Самары.

https://ria.ru/20210920/egipet-1750385062.html

казань

санкт-петербург

египет

екатеринбург

самара

уфа

москва

шарм-эш-шейх

хургада

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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