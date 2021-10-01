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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211001/egipet-1752534852.html
Туроператоры рассказали, сколько стоят самые дешевые путевки в Египет
Туроператоры рассказали, сколько стоят самые дешевые путевки в Египет - РИА Новости, 01.10.2021
Туроператоры рассказали, сколько стоят самые дешевые путевки в Египет
Эксперты рассказали о ценах на туры в Египет, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:18
2021-10-01T10:18
туризм
казань
санкт-петербург
египет
екатеринбург
самара
уфа
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали о ценах на туры в Египет, сообщает АТОР.Минимальная стоимость тура на красноморские курорты на неделю на двоих в отель категории четыре звезды по программе "все включено" — от 63,8 тысячи рублей. Отдых в пяти звездах будет стоить 80 тысяч рублей.Новогодние каникулы в Египте обойдутся вдвое дороже — за тот же недельный турпакет путешественники заплатят около двух тысяч долларов на двоих. Причем разница стоимости путевок с размещением в гостиницах категории четыре и пять звезд небольшая, примерно 200 долларов.Участники рынка расширяют предложения отдыха на курортах Египта за счет блочной перевозки. Улететь в Хургаду и Шарм-эш-Шейх можно будет не только из столиц, но и из Екатеринбурга, Уфы, Казани и Самары.
https://ria.ru/20210920/egipet-1750385062.html
казань
санкт-петербург
египет
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самара
уфа
москва
шарм-эш-шейх
хургада
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казань, санкт-петербург, египет, екатеринбург, самара, уфа, москва, шарм-эш-шейх, хургада, новый год, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, куда поехать в выходные
10:18 01.10.2021
 
Туроператоры рассказали, сколько стоят самые дешевые путевки в Египет

Туроператоры рассказали, сколько стоят туры в Египет на осень и новогодние праздники

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТуристы отдыхают на территории отеля Albatros Palace Resort Hurgada в Хургаде
Туристы отдыхают на территории отеля Albatros Palace Resort Hurgada в Хургаде - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали о ценах на туры в Египет, сообщает АТОР.
Минимальная стоимость тура на красноморские курорты на неделю на двоих в отель категории четыре звезды по программе "все включено" — от 63,8 тысячи рублей. Отдых в пяти звездах будет стоить 80 тысяч рублей.
Новогодние каникулы в Египте обойдутся вдвое дороже — за тот же недельный турпакет путешественники заплатят около двух тысяч долларов на двоих. Причем разница стоимости путевок с размещением в гостиницах категории четыре и пять звезд небольшая, примерно 200 долларов.
Участники рынка расширяют предложения отдыха на курортах Египта за счет блочной перевозки. Улететь в Хургаду и Шарм-эш-Шейх можно будет не только из столиц, но и из Екатеринбурга, Уфы, Казани и Самары.
Туристы перед снорклингом на побережье Красного моря в Хургаде - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 08:00Туризм
Новые рейсы в Египет: когда наконец подешевеют туры на Красное море
 
ТуризмКазаньСанкт-ПетербургЕгипетЕкатеринбургСамараУфаМоскваШарм-эш-ШейхХургадаНовый годНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Туризмкуда поехать в выходные
 
 
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