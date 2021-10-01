https://ria.ru/20211001/eda-1752591990.html

Врач назвала запретные в пожилом возрасте продукты

Врач назвала запретные в пожилом возрасте продукты - РИА Новости, 01.10.2021

Врач назвала запретные в пожилом возрасте продукты

Какие продукты стоит исключить из своего рациона людям в возрасте, чтобы не навредить здоровью и не спровоцировать обострения уже существующих заболеваний,... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T02:15

2021-10-01T02:15

2021-10-01T11:20

общество

питание

еда

здоровье

нурия дианова

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Какие продукты стоит исключить из своего рациона людям в возрасте, чтобы не навредить здоровью и не спровоцировать обострения уже существующих заболеваний, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.Чем старше человек, тем тяжелее ему справляться с перевариванием пищи. Особенно это касается определенных продуктов, поэтому, по словам диетолога, пожилым лучше отказаться от промышленных полуфабрикатов, в которых много добавок и усилителей вкуса.Консервные изделия нужно стараться потреблять по минимуму, и лучше только в первой половине дня, особенно это касается людей с лишним весом, гипертонией и диабетом. Следует ограничить потребление красного мяса и отдать предпочтение рыбе и птице, которые легче перевариваются.Также, продолжила Дианова, надо есть как можно меньше сладостей и сдобной выпечки, в состав которой входят пальмовое масло, большое количество трансжиров и сахаров. Цельнозерновой хлеб, по словам диетолога, для людей в возрасте гораздо полезнее.Фрукты и овощи, подчеркнула врач, в рационе пожилых должны присутствовать обязательно — разумеется, с учетом индивидуальной переносимости того или иного продукта. А вот с семенами и орехами нужно быть поосторожнее.Острые блюда людям в возрасте, как правило, противопоказаны — они могут обострить заболевания желудка и поджелудочной железы, заключила диетолог.

https://rsport.ria.ru/20210930/grushi-1752414858.html

https://rsport.ria.ru/20210929/zhelezo-1752230487.html

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общество, питание, еда, здоровье, нурия дианова, россия