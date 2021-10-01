Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211001/eda-1752591990.html
Врач назвала запретные в пожилом возрасте продукты
Врач назвала запретные в пожилом возрасте продукты - РИА Новости, 01.10.2021
Врач назвала запретные в пожилом возрасте продукты
Какие продукты стоит исключить из своего рациона людям в возрасте, чтобы не навредить здоровью и не спровоцировать обострения уже существующих заболеваний,... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T02:15
2021-10-01T11:20
общество
питание
еда
здоровье
нурия дианова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155803/25/1558032547_0:348:2405:1700_1920x0_80_0_0_8c2fcbc7989ad95cd7756397beaf2509.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Какие продукты стоит исключить из своего рациона людям в возрасте, чтобы не навредить здоровью и не спровоцировать обострения уже существующих заболеваний, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.Чем старше человек, тем тяжелее ему справляться с перевариванием пищи. Особенно это касается определенных продуктов, поэтому, по словам диетолога, пожилым лучше отказаться от промышленных полуфабрикатов, в которых много добавок и усилителей вкуса.Консервные изделия нужно стараться потреблять по минимуму, и лучше только в первой половине дня, особенно это касается людей с лишним весом, гипертонией и диабетом. Следует ограничить потребление красного мяса и отдать предпочтение рыбе и птице, которые легче перевариваются.Также, продолжила Дианова, надо есть как можно меньше сладостей и сдобной выпечки, в состав которой входят пальмовое масло, большое количество трансжиров и сахаров. Цельнозерновой хлеб, по словам диетолога, для людей в возрасте гораздо полезнее.Фрукты и овощи, подчеркнула врач, в рационе пожилых должны присутствовать обязательно — разумеется, с учетом индивидуальной переносимости того или иного продукта. А вот с семенами и орехами нужно быть поосторожнее.Острые блюда людям в возрасте, как правило, противопоказаны — они могут обострить заболевания желудка и поджелудочной железы, заключила диетолог.
https://rsport.ria.ru/20210930/grushi-1752414858.html
https://rsport.ria.ru/20210929/zhelezo-1752230487.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155803/25/1558032547_0:122:2405:1925_1920x0_80_0_0_3a953777699efc8a44bc7f115787b708.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, питание, еда, здоровье, нурия дианова, россия
02:15 01.10.2021 (обновлено: 11:20 01.10.2021)
 
Врач назвала запретные в пожилом возрасте продукты

Диетолог Дианова: пожилым необходимо отказаться в еде от промышленных полуфабрикатов

CC BY-SA 3.0 / A.Savin / Котлета
Котлета - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
CC BY-SA 3.0 / A.Savin /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Какие продукты стоит исключить из своего рациона людям в возрасте, чтобы не навредить здоровью и не спровоцировать обострения уже существующих заболеваний, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.
Чем старше человек, тем тяжелее ему справляться с перевариванием пищи. Особенно это касается определенных продуктов, поэтому, по словам диетолога, пожилым лучше отказаться от промышленных полуфабрикатов, в которых много добавок и усилителей вкуса.
"В силу замедления метаболизма, наличия лишнего веса, наличия заболеваний сердца или диабета, готовые полуфабрикаты надо минимально использовать, предпочитать готовить пищу самим, это будет более качественная пища", — посоветовала диетолог.
Консервные изделия нужно стараться потреблять по минимуму, и лучше только в первой половине дня, особенно это касается людей с лишним весом, гипертонией и диабетом. Следует ограничить потребление красного мяса и отдать предпочтение рыбе и птице, которые легче перевариваются.
Агропромышленная выставка Кубанская ярмарка-2020 - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 02:45ЗОЖ
Диетолог рассказала, кому нельзя есть груши
Также, продолжила Дианова, надо есть как можно меньше сладостей и сдобной выпечки, в состав которой входят пальмовое масло, большое количество трансжиров и сахаров. Цельнозерновой хлеб, по словам диетолога, для людей в возрасте гораздо полезнее.
Фрукты и овощи, подчеркнула врач, в рационе пожилых должны присутствовать обязательно — разумеется, с учетом индивидуальной переносимости того или иного продукта. А вот с семенами и орехами нужно быть поосторожнее.
"Если человек знает, что у него есть дивертикулы (выпячивание стенки. — Прим. ред.) в кишечнике, то ему такие вещи противопоказаны. Если человек не знает состояния кишечника, не хочет делать колоноскопию, то пожилым людям лучше отдавать предпочтение молотым орехам и семенам в виде урбечей (молотая паста. — Прим. ред.)", — сказала Дианова.
Острые блюда людям в возрасте, как правило, противопоказаны — они могут обострить заболевания желудка и поджелудочной железы, заключила диетолог.
Салат с кедровыми орехами - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 03:15ЗОЖ
Дефицит железа: список продуктов, без которых организм будет страдать
 
ОбществоПитаниеЕдаЗдоровьеНурия ДиановаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
13:19В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида
13:16Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
13:14Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%
13:12В СК направили материалы против блогера, сделавшего скандальную фотосессию
13:09В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
13:03Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
13:00Путин направил приветствие участникам чемпионата по программированию
13:00Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
13:00Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве
12:57Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России
12:57"Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит, признал "Нафтогаз"
12:54В Кремле прокомментировали сообщения о нарушениях в воинской части на Урале
12:54Песков прокомментировал прекращение транзита газа в Венгрию через Украину
12:51Пропавших в Екатеринбурге школьниц нашли в Челябинске
12:45Россия готова к худшему в диалоге с США, заявил Рябков
12:44Песков прокомментировал поручение Путина увеличить ФНБ
12:41Голикова рассказала о запасах вакцины от COVID-19
12:40Путин проведет встречу с главой Кемеровской области
12:39Путин и Эрдоган обсуждали сооружение новых блоков АЭС в Турции
Лента новостейМолния