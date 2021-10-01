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Врач назвала запретные в пожилом возрасте продукты
Врач назвала запретные в пожилом возрасте продукты - РИА Новости, 01.10.2021
Врач назвала запретные в пожилом возрасте продукты
Какие продукты стоит исключить из своего рациона людям в возрасте, чтобы не навредить здоровью и не спровоцировать обострения уже существующих заболеваний,... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T02:15
2021-10-01T02:15
2021-10-01T11:20
общество
питание
еда
здоровье
нурия дианова
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Какие продукты стоит исключить из своего рациона людям в возрасте, чтобы не навредить здоровью и не спровоцировать обострения уже существующих заболеваний, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.Чем старше человек, тем тяжелее ему справляться с перевариванием пищи. Особенно это касается определенных продуктов, поэтому, по словам диетолога, пожилым лучше отказаться от промышленных полуфабрикатов, в которых много добавок и усилителей вкуса.Консервные изделия нужно стараться потреблять по минимуму, и лучше только в первой половине дня, особенно это касается людей с лишним весом, гипертонией и диабетом. Следует ограничить потребление красного мяса и отдать предпочтение рыбе и птице, которые легче перевариваются.Также, продолжила Дианова, надо есть как можно меньше сладостей и сдобной выпечки, в состав которой входят пальмовое масло, большое количество трансжиров и сахаров. Цельнозерновой хлеб, по словам диетолога, для людей в возрасте гораздо полезнее.Фрукты и овощи, подчеркнула врач, в рационе пожилых должны присутствовать обязательно — разумеется, с учетом индивидуальной переносимости того или иного продукта. А вот с семенами и орехами нужно быть поосторожнее.Острые блюда людям в возрасте, как правило, противопоказаны — они могут обострить заболевания желудка и поджелудочной железы, заключила диетолог.
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общество, питание, еда, здоровье, нурия дианова, россия
02:15 01.10.2021 (обновлено: 11:20 01.10.2021)
Врач назвала запретные в пожилом возрасте продукты
Диетолог Дианова: пожилым необходимо отказаться в еде от промышленных полуфабрикатов
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Какие продукты стоит исключить из своего рациона людям в возрасте, чтобы не навредить здоровью и не спровоцировать обострения уже существующих заболеваний, рассказала в интервью радио Sputnik
врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова
.
Чем старше человек, тем тяжелее ему справляться с перевариванием пищи. Особенно это касается определенных продуктов, поэтому, по словам диетолога, пожилым лучше отказаться от промышленных полуфабрикатов, в которых много добавок и усилителей вкуса.
"В силу замедления метаболизма, наличия лишнего веса, наличия заболеваний сердца или диабета, готовые полуфабрикаты надо минимально использовать, предпочитать готовить пищу самим, это будет более качественная пища", — посоветовала диетолог.
Консервные изделия нужно стараться потреблять по минимуму, и лучше только в первой половине дня, особенно это касается людей с лишним весом, гипертонией и диабетом. Следует ограничить потребление красного мяса и отдать предпочтение рыбе и птице, которые легче перевариваются.
Также, продолжила Дианова, надо есть как можно меньше сладостей и сдобной выпечки, в состав которой входят пальмовое масло, большое количество трансжиров и сахаров. Цельнозерновой хлеб, по словам диетолога, для людей в возрасте гораздо полезнее.
Фрукты и овощи, подчеркнула врач, в рационе пожилых должны присутствовать обязательно — разумеется, с учетом индивидуальной переносимости того или иного продукта. А вот с семенами и орехами нужно быть поосторожнее.
"Если человек знает, что у него есть дивертикулы (выпячивание стенки. — Прим. ред.) в кишечнике, то ему такие вещи противопоказаны. Если человек не знает состояния кишечника, не хочет делать колоноскопию, то пожилым людям лучше отдавать предпочтение молотым орехам и семенам в виде урбечей (молотая паста. — Прим. ред.)", — сказала Дианова.
Острые блюда людям в возрасте, как правило, противопоказаны — они могут обострить заболевания желудка и поджелудочной железы, заключила диетолог.