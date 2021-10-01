https://ria.ru/20211001/dzhikhad-1752639322.html

"Секс-джихад" и "Любовный джихад": терроризм или заговор против ислама?

"Секс-джихад" и "Любовный джихад": терроризм или заговор против ислама? - РИА Новости, 01.10.2021

"Секс-джихад" и "Любовный джихад": терроризм или заговор против ислама?

Ужасная реальность, которую СМИ поначалу считали выдумкой, и глупая выдумка, которую восприняли как масштабный заговор: "секс-джихад" и "любовный джихад" — в чем их отличия? Что за подмена понятий произошла в XX веке и кому это выгодно? Как появилась одна из самых абсурдных, но крайне популярных конспирологических теорий и почему именно в Индии?

2021-10-01T12:00

2021-10-01T12:00

2021-10-01T12:29

не верю!

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"Секс-джихад" и "Любовный джихад": терроризм или заговор против ислама? Ужасная реальность, которую СМИ поначалу считали выдумкой, и глупая выдумка, которую восприняли как масштабный заговор: "секс-джихад" и "любовный джихад" — в чем их отличия? Что за подмена понятий произошла в XX веке и кому это выгодно? Как появилась одна из самых абсурдных, но крайне популярных конспирологических теорий и почему именно в Индии? audio/mpeg

"Секс-джихад" и "Любовный джихад": терроризм или заговор против ислама? Ужасная реальность, которую СМИ поначалу считали выдумкой, и глупая выдумка, которую восприняли как масштабный заговор: "секс-джихад" и "любовный джихад" — в чем их отличия? Что за подмена понятий произошла в XX веке и кому это выгодно? Как появилась одна из самых абсурдных, но крайне популярных конспирологических теорий и почему именно в Индии? audio/mpeg

Об особенностях конспирологических теорий, связанных с мусульманским миром, рассказали продюсер Арабской редакции радио Sputnik Лина Андрейченко, корреспондент Арабской редакции Sputnik Кристина Малык, и кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов.1:21 Что такое "джихад"?4:36 Какая подмена понятий произошла в XX веке и почему "секс-джихад" — это отвратительно и ужасно?6:34 "Сотни девушек со всего мира отправлялись туда": почему СМИ не верили в реальность "секс-джихада"?15:12 Почему девушки, с точки зрения психологии, так успешно поддавались агитации террористов?19:23 "Любовный джихад" — безумная исламофобская теория заговора из Индии. Как она появилась?21:39 "Проблема собственной значимости": как появляются глобальные или национальные теории заговора?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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подкаст, политика, общество, терроризм, индия, сирия, пакистан, исламский джихад, религия, аудио