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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20211001/dzhikhad-1752639322.html
"Секс-джихад" и "Любовный джихад": терроризм или заговор против ислама?
"Секс-джихад" и "Любовный джихад": терроризм или заговор против ислама? - РИА Новости, 01.10.2021
"Секс-джихад" и "Любовный джихад": терроризм или заговор против ислама?
Ужасная реальность, которую СМИ поначалу считали выдумкой, и глупая выдумка, которую восприняли как масштабный заговор: "секс-джихад" и "любовный джихад" — в чем их отличия? Что за подмена понятий произошла в XX веке и кому это выгодно? Как появилась одна из самых абсурдных, но крайне популярных конспирологических теорий и почему именно в Индии?
2021-10-01T12:00
2021-10-01T12:29
не верю!
подкаст
политика
общество
терроризм
индия
сирия
пакистан
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"Секс-джихад" и "Любовный джихад": терроризм или заговор против ислама?
Ужасная реальность, которую СМИ поначалу считали выдумкой, и глупая выдумка, которую восприняли как масштабный заговор: "секс-джихад" и "любовный джихад" — в чем их отличия? Что за подмена понятий произошла в XX веке и кому это выгодно? Как появилась одна из самых абсурдных, но крайне популярных конспирологических теорий и почему именно в Индии?
audio/mpeg
"Секс-джихад" и "Любовный джихад": терроризм или заговор против ислама?
Ужасная реальность, которую СМИ поначалу считали выдумкой, и глупая выдумка, которую восприняли как масштабный заговор: "секс-джихад" и "любовный джихад" — в чем их отличия? Что за подмена понятий произошла в XX веке и кому это выгодно? Как появилась одна из самых абсурдных, но крайне популярных конспирологических теорий и почему именно в Индии?
audio/mpeg
Об особенностях конспирологических теорий, связанных с мусульманским миром, рассказали продюсер Арабской редакции радио Sputnik Лина Андрейченко, корреспондент Арабской редакции Sputnik Кристина Малык, и кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов.1:21 Что такое "джихад"?4:36 Какая подмена понятий произошла в XX веке и почему "секс-джихад" — это отвратительно и ужасно?6:34 "Сотни девушек со всего мира отправлялись туда": почему СМИ не верили в реальность "секс-джихада"?15:12 Почему девушки, с точки зрения психологии, так успешно поддавались агитации террористов?19:23 "Любовный джихад" — безумная исламофобская теория заговора из Индии. Как она появилась?21:39 "Проблема собственной значимости": как появляются глобальные или национальные теории заговора?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, политика, общество, терроризм, индия, сирия, пакистан, исламский джихад, религия, аудио
12:00 01.10.2021 (обновлено: 12:29 01.10.2021)
 

"Секс-джихад" и "Любовный джихад": терроризм или заговор против ислама?

Не верю!
"Секс-джихад" и "Любовный джихад": терроризм или заговор против ислама?
12:00
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Ужасная реальность, которую СМИ поначалу считали выдумкой, и глупая выдумка, которую восприняли как масштабный заговор: "секс-джихад" и "любовный джихад" — в чем их отличия? Что за подмена понятий произошла в XX веке и кому это выгодно? Как появилась одна из самых абсурдных, но крайне популярных конспирологических теорий и почему именно в Индии?
Об особенностях конспирологических теорий, связанных с мусульманским миром, рассказали продюсер Арабской редакции радио Sputnik Лина Андрейченко, корреспондент Арабской редакции Sputnik Кристина Малык, и кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов.
1:21 Что такое "джихад"?
4:36 Какая подмена понятий произошла в XX веке и почему "секс-джихад" — это отвратительно и ужасно?
6:34 "Сотни девушек со всего мира отправлялись туда": почему СМИ не верили в реальность "секс-джихада"?
15:12 Почему девушки, с точки зрения психологии, так успешно поддавались агитации террористов?
19:23 "Любовный джихад" — безумная исламофобская теория заговора из Индии. Как она появилась?
21:39 "Проблема собственной значимости": как появляются глобальные или национальные теории заговора?
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