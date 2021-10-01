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Во Владимирской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Во Владимирской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 01.10.2021
Во Владимирской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Четыре человека погибли и пятеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и большегруза во Владимирской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T08:19
2021-10-01T08:19
происшествия
гороховец
владимирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Четыре человека погибли и пятеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и большегруза во Владимирской области, сообщило УМВД по региону.ГУ МЧС Владимирской области ранее сообщило о ДТП на трассе М-7 в Гороховецком районе. В 02.32 первого октября произошло столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля. Имеются пострадавшие."По состоянию на 04.00 известно о 4 погибших и 5 пострадавших. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Движение на данном участке пути затруднено. Информация уточняется", - сообщается на сайте УМВД по Владимирской области.По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса Volkswagen, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, допустил столкновение со следовавшим впереди автомобилем МАЗ, после чего опрокинулся. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
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происшествия, гороховец, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:19 01.10.2021
 
Во Владимирской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

Четыре человека погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика во Владимирской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РЯЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Четыре человека погибли и пятеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и большегруза во Владимирской области, сообщило УМВД по региону.
ГУ МЧС Владимирской области ранее сообщило о ДТП на трассе М-7 в Гороховецком районе. В 02.32 первого октября произошло столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля. Имеются пострадавшие.
"По состоянию на 04.00 известно о 4 погибших и 5 пострадавших. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Движение на данном участке пути затруднено. Информация уточняется", - сообщается на сайте УМВД по Владимирской области.
По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса Volkswagen, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, допустил столкновение со следовавшим впереди автомобилем МАЗ, после чего опрокинулся. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
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