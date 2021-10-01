https://ria.ru/20211001/dtp-1752603712.html

Во Владимирской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

Во Владимирской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 01.10.2021

Во Владимирской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

Четыре человека погибли и пятеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и большегруза во Владимирской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T08:19

2021-10-01T08:19

2021-10-01T08:19

происшествия

гороховец

владимирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_9cbf19aedb082ccc5c07e94a6af4b0ea.jpg

РЯЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Четыре человека погибли и пятеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и большегруза во Владимирской области, сообщило УМВД по региону.ГУ МЧС Владимирской области ранее сообщило о ДТП на трассе М-7 в Гороховецком районе. В 02.32 первого октября произошло столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля. Имеются пострадавшие."По состоянию на 04.00 известно о 4 погибших и 5 пострадавших. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Движение на данном участке пути затруднено. Информация уточняется", - сообщается на сайте УМВД по Владимирской области.По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса Volkswagen, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, допустил столкновение со следовавшим впереди автомобилем МАЗ, после чего опрокинулся. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

https://ria.ru/20210511/dtp-1731809110.html

гороховец

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, гороховец, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)