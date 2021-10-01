https://ria.ru/20211001/direktor-1752734832.html
СМИ сообщили о задержании Тельмана Исмаилова в Черногории
СМИ сообщили о задержании Тельмана Исмаилова в Черногории - РИА Новости, 01.10.2021
СМИ сообщили о задержании Тельмана Исмаилова в Черногории
Бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Подгорице, написал портал издания Vijesti со ссылкой на источник. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T19:04
2021-10-01T19:04
2021-10-01T21:04
черногория
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БЕЛГРАД, 1 окт — РИА Новости. Бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Подгорице, написал портал издания Vijesti со ссылкой на источник.В материале отмечают, что ордер на его розыск выдала Россия.В посольстве в Черногории сказали РИА Новости, что они не получали официальной информации о задержании. Адвокат Исмаилова Марина Русакова заявила, что также не располагает достоверными данными об этом.Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила агентству, что в производстве ведомства находится уголовное дело против бизнесмена, СК ожидает документального подтверждения информации о его взятии под стражу.Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске, суд арестовал их заочно. Следствие считает бизнесмена организатором убийств двух предпринимателей. Исполнитель Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима. Братьям также предъявили обвинения в незаконном обороте оружия.
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черногория, тельман исмаилов, в мире, подгорица (город), россия
19:04 01.10.2021 (обновлено: 21:04 01.10.2021)
СМИ сообщили о задержании Тельмана Исмаилова в Черногории
В Черногории задержали бывшего директора Черкизовского рынка Исмаилова