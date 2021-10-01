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СМИ сообщили о задержании Тельмана Исмаилова в Черногории
СМИ сообщили о задержании Тельмана Исмаилова в Черногории - РИА Новости, 01.10.2021
СМИ сообщили о задержании Тельмана Исмаилова в Черногории
Бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Подгорице, написал портал издания Vijesti со ссылкой на источник. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T19:04
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черногория
тельман исмаилов
в мире
подгорица (город)
россия
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БЕЛГРАД, 1 окт — РИА Новости. Бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Подгорице, написал портал издания Vijesti со ссылкой на источник.В материале отмечают, что ордер на его розыск выдала Россия.В посольстве в Черногории сказали РИА Новости, что они не получали официальной информации о задержании. Адвокат Исмаилова Марина Русакова заявила, что также не располагает достоверными данными об этом.Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила агентству, что в производстве ведомства находится уголовное дело против бизнесмена, СК ожидает документального подтверждения информации о его взятии под стражу.Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске, суд арестовал их заочно. Следствие считает бизнесмена организатором убийств двух предпринимателей. Исполнитель Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима. Братьям также предъявили обвинения в незаконном обороте оружия.
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черногория, тельман исмаилов, в мире, подгорица (город), россия
19:04 01.10.2021 (обновлено: 21:04 01.10.2021)
 
СМИ сообщили о задержании Тельмана Исмаилова в Черногории

В Черногории задержали бывшего директора Черкизовского рынка Исмаилова

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкТельман Исмаилов
Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 1 окт — РИА Новости. Бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Подгорице, написал портал издания Vijesti со ссылкой на источник.
В материале отмечают, что ордер на его розыск выдала Россия.
В посольстве в Черногории сказали РИА Новости, что они не получали официальной информации о задержании. Адвокат Исмаилова Марина Русакова заявила, что также не располагает достоверными данными об этом.
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила агентству, что в производстве ведомства находится уголовное дело против бизнесмена, СК ожидает документального подтверждения информации о его взятии под стражу.
Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске, суд арестовал их заочно. Следствие считает бизнесмена организатором убийств двух предпринимателей. Исполнитель Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима. Братьям также предъявили обвинения в незаконном обороте оружия.
Черкизовский рынок закрыт - РИА Новости, 1920, 29.06.2016
29 июня 2016, 18:08
Жизнь и смерть "Черкизона": как работал главный рынок Москвы29 июня 2009 года был закрыт главный вещевой рынок Москвы – Черкизовский. Мы вспомнили, как выглядел самый знаменитый рынок страны.
 
ЧерногорияТельман ИсмаиловВ миреПодгорица (город)Россия
 
 
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