https://ria.ru/20211001/dialog-1752751223.html

Президент Финляндии заговорил о войне с Россией и обратился к Евросоюзу

Президент Финляндии призвал кардинально изменить отношения с Россией - РИА Новости, 01.10.2021

Президент Финляндии заговорил о войне с Россией и обратился к Евросоюзу

Президент Финляндии Саули Ниинисте на семинаре, посвященном 60-летию национального Института внешней политики, призвал европейские страны изменить политику по... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T21:51

2021-10-01T21:51

2021-10-01T22:37

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финляндия

евросоюз

саули ниинисте

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте на семинаре, посвященном 60-летию национального Института внешней политики, призвал европейские страны изменить политику по отношению к России и начать выстраивать диалог с Москвой. Речь главы государства опубликовал политический интернет-журнал Verkkouutiset.fi."Вместо стремления к сотрудничеству мы имеем растущее недоверие и взаимные обвинения. Несмотря на это, я призываю вас взглянуть на ситуацию шире", — отметил Ниинисте, говоря об отношениях России и ЕС.Финский лидер подчеркнул, что Европе необходимо дружить с Москвой, так как российско-европейское сотрудничество стало важным столпом безопасности.Ниинисте поделился положительным опытом российско-финских отношений и предложил распространить политику, построенную на взаимном уважении, на уровень всей Европы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211001/gaz-1752713982.html

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2021

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в мире, финляндия, евросоюз, саули ниинисте, россия