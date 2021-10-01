https://ria.ru/20211001/deputat-1752669610.html

Полиция задержала депутата Мосгордумы от КПРФ

Полиция задержала депутата Мосгордумы от КПРФ - РИА Новости, 01.10.2021

Полиция задержала депутата Мосгордумы от КПРФ

Депутата Мосгордумы Николая Зубрилина и начальника отдела горкома КПРФ Павла Иванова задержала полиция, на них составили протоколы по статье о нарушении порядка РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T14:33

2021-10-01T14:33

2021-10-01T14:33

политика

происшествия

москва

московская городская дума

госдума рф

кпрф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738803079_286:520:2254:1627_1920x0_80_0_0_645b1c4ce5d558078213c1598e8ecccf.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Депутата Мосгордумы Николая Зубрилина и начальника отдела горкома КПРФ Павла Иванова задержала полиция, на них составили протоколы по статье о нарушении порядка проведения митингов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."...Гражданин Иванов, добровольно находившийся в офисе юридической службы московского горкома КПРФ по адресу Симферопольский бул., 24, более 6 суток, самостоятельно покинул помещение и был задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.Уточняется, что он был доставлен в отдел полиции, на него составили административный протокол по статье о нарушении установленного порядка организации или проведения митингов (статья 20.2 КоАП).Вместе с ним в отдел полиции доставили депутата Московской городской думы от КПРФ Николая Зубрилина, на него составили протокол по той же статье - он призывал к участию в несогласованных акциях, а также сам участвовал в несогласованном мероприятии 20 сентября.В ведомстве отметили, что столичная полиция продолжает искать участников несанкционированных акций и тех, кто призывал в них участвовать.Мэрия Москвы, исходя из действующих в столице противокоронавирусных мер, не согласовала КПРФ проведение митингов, на которых заявлялось о несогласии с результатами онлайн-голосования в Москве, но коммунисты все равно провели мероприятия, назвав их встречами с избирателями.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики ДЭГ поручил технической группе провести аудит результатов голосования, чтобы убедиться в их корректности. В пятницу, 1 октября, общественный штаб сообщил, что аудит не подтвердил версии о возможных нарушениях при онлайн-голосовании в Москве на выборах 17-19 сентября.Президент РФ Владимир Путин, комментируя тему ДЭГ на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму, заявил, что электронное голосование, как и технический прогресс, невозможно остановить, важно следить за качеством его проведения. Он добавил, что сомнения в электронном голосовании в Москве возникли, видимо, потому, что кому-то не понравился результат, и предложил совместно с партиями продумать вопросы контроля.

https://ria.ru/20210930/deputat-1752534414.html

https://ria.ru/20210929/golosovanie-1752274263.html

https://ria.ru/20210929/boykot-1752269283.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, происшествия, москва, московская городская дума, госдума рф, кпрф, россия