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https://ria.ru/20211001/dekolonizatsiya-1752684180.html
На Украине предложили "деколонизировать" один из городов
На Украине предложили "деколонизировать" один из городов - РИА Новости, 01.10.2021
На Украине предложили "деколонизировать" один из городов
Депутаты городского совета Владимира-Волынского в Волынской области Украины проголосовали за возвращении городу исторического названия – Владимир, сообщил в... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:37
2021-10-01T16:47
в мире
украина
волынская область
верховная рада украины
европейская солидарность
владимир вятрович
украинский институт национальной памяти
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КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Депутаты городского совета Владимира-Волынского в Волынской области Украины проголосовали за возвращении городу исторического названия – Владимир, сообщил в пятницу депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович. Согласно процедуре, теперь решение местного совета должна утвердить Верховная рада Украины.По данным пресс-службы партии "Европейская солидарность", город Владимир упоминается в письменных источниках с 988 года. На протяжении столетий был одним из важнейших центров древнерусского государства наряду с такими городами как Киев, Чернигов, Переяслав и Галич."Его нынешнее название "Владимир-Волынский" навязано российскими колонизаторами, причем без всякого официального решения о переименовании. В официальных источниках Российской империи это название фигурирует лишь с 1911 года, коммунистические колонизаторы унаследовали ее от своих царских предшественников. Цель добавления "Волынский" - очевидна: унизить историческое значение города, зато поднять российский Владимир-на-Клязьме, который стали именовать просто Владимиром", - говорится на сайте партии.При этом на официальном сайте городского совета указано, что в 1795 году город Владимир присоединен к России и переименован во Владимир-Волынский.В 2019 году Вятрович, будучи директором Украинского института национальной памяти, заявил, что после завершения "декоммунизации" институт приступит к "деколонизации" страны, чтобы уничтожить легенды об общности украинцев и русских.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
https://ria.ru/20210928/kharkov-1752194726.html
https://ria.ru/20190916/1558720043.html
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в мире, украина, волынская область, верховная рада украины, европейская солидарность, владимир вятрович, украинский институт национальной памяти
15:37 01.10.2021 (обновлено: 16:47 01.10.2021)
 
На Украине предложили "деколонизировать" один из городов

Депутаты горсовета Владимира-Волынского проголосовали за переименование города во Владимир

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники "Марша непокоренных" во Львове в честь Дня независимости Украины
Участники Марша непокоренных во Львове в честь Дня независимости Украины - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Депутаты городского совета Владимира-Волынского в Волынской области Украины проголосовали за возвращении городу исторического названия – Владимир, сообщил в пятницу депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович. Согласно процедуре, теперь решение местного совета должна утвердить Верховная рада Украины.
"Деколонизация продолжается! Городской совет Владимира-Волынского поддержал решение о возвращении городу исторического названия - Владимир, без прицепки, выдуманной россиянами", - написал Вятрович на своей странице в Facebook.
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По данным пресс-службы партии "Европейская солидарность", город Владимир упоминается в письменных источниках с 988 года. На протяжении столетий был одним из важнейших центров древнерусского государства наряду с такими городами как Киев, Чернигов, Переяслав и Галич.
"Его нынешнее название "Владимир-Волынский" навязано российскими колонизаторами, причем без всякого официального решения о переименовании. В официальных источниках Российской империи это название фигурирует лишь с 1911 года, коммунистические колонизаторы унаследовали ее от своих царских предшественников. Цель добавления "Волынский" - очевидна: унизить историческое значение города, зато поднять российский Владимир-на-Клязьме, который стали именовать просто Владимиром", - говорится на сайте партии.
При этом на официальном сайте городского совета указано, что в 1795 году город Владимир присоединен к России и переименован во Владимир-Волынский.
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В 2019 году Вятрович, будучи директором Украинского института национальной памяти, заявил, что после завершения "декоммунизации" институт приступит к "деколонизации" страны, чтобы уничтожить легенды об общности украинцев и русских.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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В миреУкраинаВолынская областьВерховная Рада УкраиныЕвропейская солидарностьВладимир ВятровичУкраинский институт национальной памяти
 
 
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