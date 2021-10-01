https://ria.ru/20211001/dekolonizatsiya-1752684180.html

На Украине предложили "деколонизировать" один из городов

На Украине предложили "деколонизировать" один из городов - РИА Новости, 01.10.2021

На Украине предложили "деколонизировать" один из городов

Депутаты городского совета Владимира-Волынского в Волынской области Украины проголосовали за возвращении городу исторического названия – Владимир, сообщил в... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T15:37

2021-10-01T15:37

2021-10-01T16:47

в мире

украина

волынская область

верховная рада украины

европейская солидарность

владимир вятрович

украинский институт национальной памяти

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КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Депутаты городского совета Владимира-Волынского в Волынской области Украины проголосовали за возвращении городу исторического названия – Владимир, сообщил в пятницу депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович. Согласно процедуре, теперь решение местного совета должна утвердить Верховная рада Украины.По данным пресс-службы партии "Европейская солидарность", город Владимир упоминается в письменных источниках с 988 года. На протяжении столетий был одним из важнейших центров древнерусского государства наряду с такими городами как Киев, Чернигов, Переяслав и Галич."Его нынешнее название "Владимир-Волынский" навязано российскими колонизаторами, причем без всякого официального решения о переименовании. В официальных источниках Российской империи это название фигурирует лишь с 1911 года, коммунистические колонизаторы унаследовали ее от своих царских предшественников. Цель добавления "Волынский" - очевидна: унизить историческое значение города, зато поднять российский Владимир-на-Клязьме, который стали именовать просто Владимиром", - говорится на сайте партии.При этом на официальном сайте городского совета указано, что в 1795 году город Владимир присоединен к России и переименован во Владимир-Волынский.В 2019 году Вятрович, будучи директором Украинского института национальной памяти, заявил, что после завершения "декоммунизации" институт приступит к "деколонизации" страны, чтобы уничтожить легенды об общности украинцев и русских.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

https://ria.ru/20210928/kharkov-1752194726.html

https://ria.ru/20190916/1558720043.html

https://ria.ru/20210903/yazyk-1748582294.html

украина

волынская область

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в мире, украина, волынская область, верховная рада украины, европейская солидарность, владимир вятрович, украинский институт национальной памяти