Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211001/chechnya-1752620608.html
Кадыров ответил на вопрос, отделится ли Чечня, если уйдет Путин
Чечня останется в России независимо от личности президента, заявил Кадыров - РИА Новости, 01.10.2021
Кадыров ответил на вопрос, отделится ли Чечня, если уйдет Путин
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что республика останется субъектом России, даже если с занимаемых постов уйдут президент страны Владимир Путин... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:48
2021-10-01T12:47
политика
рамзан кадыров
владимир путин
ахмат кадыров (политик)
чеченская республика (чечня)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583419706_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_7086ac7211482cadd7ca0f6418654a08.jpg
ГРОЗНЫЙ, 1 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что республика останется субъектом России, даже если с занимаемых постов уйдут президент страны Владимир Путин или он сам.Подписчики в соцсетях спросили у Кадырова, не отделится ли Чечня от России, если уйдет Путин.23 марта 2003 года состоялся всенародный референдум, на котором была принята первая в истории современной Чечни конституция, закрепившая развитие региона в составе РФ. Около 96% проголосовавших поддержали предложенную конституцию, автором которой был президент Ахмат Кадыров. После принятия конституции Кадыров подписал указ об объявлении 23 марта Днем конституции. В Чечне он является выходным днем.
https://ria.ru/20210812/chechnya-1745452446.html
https://ria.ru/20210925/kadyrov-1751802292.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583419706_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_4978aeac9f417a6a37262aff36118eaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, рамзан кадыров, владимир путин, ахмат кадыров (политик), чеченская республика (чечня), россия
10:48 01.10.2021 (обновлено: 12:47 01.10.2021)
 
Чечня останется в России независимо от личности президента, заявил Кадыров

Кадыров: Чечня останется в составе России, кто бы ни пришел к власти

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 1 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что республика останется субъектом России, даже если с занимаемых постов уйдут президент страны Владимир Путин или он сам.
Подписчики в соцсетях спросили у Кадырова, не отделится ли Чечня от России, если уйдет Путин.
Молодой человек переписывается в телефоне - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 11:40
Apple исправила название Чечни на украинских картах
"Не Путин и не Кадыров принимали решение быть республике в составе России. Это сделал народ на референдуме. Уйдут с поста Путин и Кадыров, а Чеченская Республика останется субъектом Российской Федерации", - написал Кадыров в Instagram своего помощника, отвечая на вопросы подписчиков.
23 марта 2003 года состоялся всенародный референдум, на котором была принята первая в истории современной Чечни конституция, закрепившая развитие региона в составе РФ. Около 96% проголосовавших поддержали предложенную конституцию, автором которой был президент Ахмат Кадыров. После принятия конституции Кадыров подписал указ об объявлении 23 марта Днем конституции. В Чечне он является выходным днем.
Открытие аквапарка в Грозном - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 18:52Выборы в Государственную думу
Путин оценил итоги выборов в Чечне
 
ПолитикаРамзан КадыровВладимир ПутинАхмат Кадыров (политик)Чеченская республика (Чечня)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:19В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида
13:16Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
13:14Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%
13:12В СК направили материалы блогера, сделавшего интимные фото напротив храма
13:09В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
13:03Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
13:00Путин направил приветствие участникам чемпионата по программированию
13:00Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
13:00Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве
12:57Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России
12:57"Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит, признал "Нафтогаз"
12:54В Кремле прокомментировали сообщения о нарушениях в воинской части на Урале
12:54Песков прокомментировал прекращение транзита газа в Венгрию через Украину
12:51Пропавших в Екатеринбурге школьниц нашли в Челябинске
12:45Россия готова к худшему в диалоге с США, заявил Рябков
12:44Песков прокомментировал поручение Путина увеличить ФНБ
12:41Голикова рассказала о запасах вакцины от COVID-19
12:40Путин проведет встречу с главой Кемеровской области
12:39Путин и Эрдоган обсуждали сооружение новых блоков АЭС в Турции
12:38В Кремле выразили обеспокоенность из-за ситуации с COVID-19
Лента новостейМолния