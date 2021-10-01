https://ria.ru/20211001/chechnya-1752620608.html
Кадыров ответил на вопрос, отделится ли Чечня, если уйдет Путин
Чечня останется в России независимо от личности президента, заявил Кадыров - РИА Новости, 01.10.2021
Кадыров ответил на вопрос, отделится ли Чечня, если уйдет Путин
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что республика останется субъектом России, даже если с занимаемых постов уйдут президент страны Владимир Путин... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:48
2021-10-01T10:48
2021-10-01T12:47
политика
рамзан кадыров
владимир путин
ахмат кадыров (политик)
чеченская республика (чечня)
россия
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ГРОЗНЫЙ, 1 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что республика останется субъектом России, даже если с занимаемых постов уйдут президент страны Владимир Путин или он сам.Подписчики в соцсетях спросили у Кадырова, не отделится ли Чечня от России, если уйдет Путин.23 марта 2003 года состоялся всенародный референдум, на котором была принята первая в истории современной Чечни конституция, закрепившая развитие региона в составе РФ. Около 96% проголосовавших поддержали предложенную конституцию, автором которой был президент Ахмат Кадыров. После принятия конституции Кадыров подписал указ об объявлении 23 марта Днем конституции. В Чечне он является выходным днем.
https://ria.ru/20210812/chechnya-1745452446.html
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политика, рамзан кадыров, владимир путин, ахмат кадыров (политик), чеченская республика (чечня), россия
10:48 01.10.2021 (обновлено: 12:47 01.10.2021)
Чечня останется в России независимо от личности президента, заявил Кадыров
Кадыров: Чечня останется в составе России, кто бы ни пришел к власти