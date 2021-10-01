https://ria.ru/20211001/byudzhet-1752595997.html

Байден подписал временный бюджет США

Байден подписал временный бюджет США - РИА Новости, 01.10.2021

Байден подписал временный бюджет США

Президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансировании правительства до 3 декабря, сообщает пресс-служба Белого дома. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T02:41

2021-10-01T02:41

2021-10-01T02:50

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансировании правительства до 3 декабря, сообщает пресс-служба Белого дома.Байден также поблагодарил участвовавших в работе над документом законодателей, отмечается в сообщении.Ранее палата представителей США вслед за сенатом утвердила законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, предотвратив прекращение его работы (шатдаун).Отсутствие временного бюджета грозило США приостановкой деятельности многих правительственных учреждений уже с полуночи 1 октября по времени восточного побережья (7.00 пятницы мск. — Прим. ред.).Документ, который принимают в отсутствие постоянного бюджета на 2022 финансовый год, предполагает продолжение финансирования на прежнем уровне до 3 декабря с выделением дополнительных сумм на ликвидацию последствий ЧП и прием афганских беженцев.После обострения борьбы в конгрессе между республиканцами и демократами шатдауны перестали быть редкостью в последние годы.

https://ria.ru/20210930/krizis-1752463495.html

сша

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в мире, сша, джо байден