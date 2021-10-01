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Суд арестовал экс-начальника НИИ ФСИН Быкова
Суд арестовал экс-начальника НИИ ФСИН Быкова - РИА Новости, 01.10.2021
Суд арестовал экс-начальника НИИ ФСИН Быкова
Савеловский суд Москвы арестовал бывшего начальника Научно-исследовательского института (НИИ) ФСИН Андрея Быкова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T19:10
2021-10-01T19:14
происшествия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Савеловский суд Москвы арестовал бывшего начальника Научно-исследовательского института (НИИ) ФСИН Андрея Быкова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ранее в СК информировали, что экс-начальник Научно-исследовательского института ФСИН подозревается в злоупотреблении полномочиями с ущербом на 40 миллионов рублей."Постановлением суда Быкову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе, пояснив, что срок ареста установлен до 29 ноября.В пресс-службе добавили, что Быкову предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). На момент предполагаемого преступления Быков состоял в должности начальника учреждения НИИ ФСИН России, добавили в суде.По версии следствия, с апреля 2018 по апрель 2021 года Быков, являясь начальником ФКУ НИИ ФСИН России, заключил 95 договоров о трудоустройстве в институт на должности вольнонаемных работников с действующими сотрудниками учреждения. Быков, осознавая, что сотрудники выполняют научные работы по основному месту службы, организовал предоставление ими отчетов о выполнении работ как наемных работников для получения дополнительных выплат. В результате был причинен ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей, полагают в СК.
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происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
19:10 01.10.2021 (обновлено: 19:14 01.10.2021)
 
Суд арестовал экс-начальника НИИ ФСИН Быкова

Суд в Москве арестовал экс-начальника НИИ ФСИН Быкова за злоупотребления полномочиями

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Савеловский суд Москвы арестовал бывшего начальника Научно-исследовательского института (НИИ) ФСИН Андрея Быкова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее в СК информировали, что экс-начальник Научно-исследовательского института ФСИН подозревается в злоупотреблении полномочиями с ущербом на 40 миллионов рублей.
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"Постановлением суда Быкову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе, пояснив, что срок ареста установлен до 29 ноября.
В пресс-службе добавили, что Быкову предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). На момент предполагаемого преступления Быков состоял в должности начальника учреждения НИИ ФСИН России, добавили в суде.
По версии следствия, с апреля 2018 по апрель 2021 года Быков, являясь начальником ФКУ НИИ ФСИН России, заключил 95 договоров о трудоустройстве в институт на должности вольнонаемных работников с действующими сотрудниками учреждения. Быков, осознавая, что сотрудники выполняют научные работы по основному месту службы, организовал предоставление ими отчетов о выполнении работ как наемных работников для получения дополнительных выплат. В результате был причинен ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей, полагают в СК.
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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