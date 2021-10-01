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В СК направили материалы блогера, сделавшего интимные фото напротив храма
В СК направили материалы блогера, сделавшего интимные фото напротив храма - РИА Новости, 01.10.2021
В СК направили материалы блогера, сделавшего интимные фото напротив храма
Полиция направила материалы против блогера, сделавшего скандальное фото на Красной площади с девушкой в полицейской форме, в Следственный комитет, сообщается в... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:12
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происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
религия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Полиция направила материалы против блогера, сделавшего скандальное фото на Красной площади с девушкой в полицейской форме, в Следственный комитет, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.Столичный главк МВД после появления в интернете фото блогера Руслана Бобиева с девушкой в форме полиции, сидевшей перед ним на коленях, на фоне храма Василия Блаженного, сообщил о задержании обоих. Они привлечены к административной ответственности, блогер принес извинения и пообещал никогда так больше не делать."Учитывая, что действия молодых людей носили публичный, демонстративный характер, выражали явное неуважение к обществу и содержали признаки оскорбления чувств верующих, собранные полицейскими материалы направлены в территориальное подразделение СК РФ", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Извинения блогера, задержанного за провокационное фото на Красной площади
Блогер, сделавший провокационное фото у храма Василия Блаженного, извинился и сказал, что больше так не будет. Первый допрос блогера Руслана Бобиева, задержанного за имитирующее половой акт фото на фоне храма Василия Блаженного. В Москве задержали блогера Руслана Бобиева, сделавшего фото, имитирующее половой акт, на фоне храма Василия Блаженного.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия, религия, видео
В СК направили материалы блогера, сделавшего интимные фото напротив храма
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Полиция направила материалы против блогера, сделавшего скандальное фото на Красной площади с девушкой в полицейской форме, в Следственный комитет, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
2021-10-01T13:12
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13:12 01.10.2021 (обновлено: 13:17 01.10.2021)
 
В СК направили материалы блогера, сделавшего интимные фото напротив храма

В СК направили материалы блогера Бобиева, сделавшего скандальное фото на Красной площади

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Полиция направила материалы против блогера, сделавшего скандальное фото на Красной площади с девушкой в полицейской форме, в Следственный комитет, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
Столичный главк МВД после появления в интернете фото блогера Руслана Бобиева с девушкой в форме полиции, сидевшей перед ним на коленях, на фоне храма Василия Блаженного, сообщил о задержании обоих. Они привлечены к административной ответственности, блогер принес извинения и пообещал никогда так больше не делать.
"Учитывая, что действия молодых людей носили публичный, демонстративный характер, выражали явное неуважение к обществу и содержали признаки оскорбления чувств верующих, собранные полицейскими материалы направлены в территориальное подразделение СК РФ", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)РоссияРелигия
 
 
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