https://ria.ru/20211001/bloger-1752653422.html
В СК направили материалы блогера, сделавшего интимные фото напротив храма
В СК направили материалы блогера, сделавшего интимные фото напротив храма - РИА Новости, 01.10.2021
В СК направили материалы блогера, сделавшего интимные фото напротив храма
Полиция направила материалы против блогера, сделавшего скандальное фото на Красной площади с девушкой в полицейской форме, в Следственный комитет, сообщается в... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:12
2021-10-01T13:12
2021-10-01T13:17
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_0:122:2496:1526_1920x0_80_0_0_0ca3a07d3fe4416e5182a1ba8c6b58db.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Полиция направила материалы против блогера, сделавшего скандальное фото на Красной площади с девушкой в полицейской форме, в Следственный комитет, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.Столичный главк МВД после появления в интернете фото блогера Руслана Бобиева с девушкой в форме полиции, сидевшей перед ним на коленях, на фоне храма Василия Блаженного, сообщил о задержании обоих. Они привлечены к административной ответственности, блогер принес извинения и пообещал никогда так больше не делать."Учитывая, что действия молодых людей носили публичный, демонстративный характер, выражали явное неуважение к обществу и содержали признаки оскорбления чувств верующих, собранные полицейскими материалы направлены в территориальное подразделение СК РФ", - говорится в сообщении.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_150:0:2347:1648_1920x0_80_0_0_f3c09575c2479d6d595f45e7ef2adf33.jpg
Извинения блогера, задержанного за провокационное фото на Красной площади
Блогер, сделавший провокационное фото у храма Василия Блаженного, извинился и сказал, что больше так не будет. Первый допрос блогера Руслана Бобиева, задержанного за имитирующее половой акт фото на фоне храма Василия Блаженного. В Москве задержали блогера Руслана Бобиева, сделавшего фото, имитирующее половой акт, на фоне храма Василия Блаженного.
2021-10-01T13:12
true
PT0M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия, религия, видео
13:12 01.10.2021 (обновлено: 13:17 01.10.2021)
В СК направили материалы блогера, сделавшего интимные фото напротив храма
В СК направили материалы блогера Бобиева, сделавшего скандальное фото на Красной площади