https://ria.ru/20211001/bloger-1752653422.html

В СК направили материалы блогера, сделавшего интимные фото напротив храма

В СК направили материалы блогера, сделавшего интимные фото напротив храма - РИА Новости, 01.10.2021

В СК направили материалы блогера, сделавшего интимные фото напротив храма

Полиция направила материалы против блогера, сделавшего скандальное фото на Красной площади с девушкой в полицейской форме, в Следственный комитет, сообщается в... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T13:12

2021-10-01T13:12

2021-10-01T13:17

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_0:122:2496:1526_1920x0_80_0_0_0ca3a07d3fe4416e5182a1ba8c6b58db.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Полиция направила материалы против блогера, сделавшего скандальное фото на Красной площади с девушкой в полицейской форме, в Следственный комитет, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.Столичный главк МВД после появления в интернете фото блогера Руслана Бобиева с девушкой в форме полиции, сидевшей перед ним на коленях, на фоне храма Василия Блаженного, сообщил о задержании обоих. Они привлечены к административной ответственности, блогер принес извинения и пообещал никогда так больше не делать."Учитывая, что действия молодых людей носили публичный, демонстративный характер, выражали явное неуважение к обществу и содержали признаки оскорбления чувств верующих, собранные полицейскими материалы направлены в территориальное подразделение СК РФ", - говорится в сообщении.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Извинения блогера, задержанного за провокационное фото на Красной площади Блогер, сделавший провокационное фото у храма Василия Блаженного, извинился и сказал, что больше так не будет. Первый допрос блогера Руслана Бобиева, задержанного за имитирующее половой акт фото на фоне храма Василия Блаженного. В Москве задержали блогера Руслана Бобиева, сделавшего фото, имитирующее половой акт, на фоне храма Василия Блаженного. 2021-10-01T13:12 true PT0M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия, религия, видео