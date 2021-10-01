https://ria.ru/20211001/arktika-1752735518.html

США объявили войну России за ресурсы и проиграли

В США признали поражение в войне с Россией за ресурсы - РИА Новости, 01.10.2021

США объявили войну России за ресурсы и проиграли

Соединенные Штаты заметно уступают России в освоении Арктики, заявил в комментарии The Hill бывший сотрудник Минфина и бывший член Комиссии по изучению региона... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T19:08

2021-10-01T19:08

2021-10-01T23:41

в мире

сша

арктика

россия

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты заметно уступают России в освоении Арктики, заявил в комментарии The Hill бывший сотрудник Минфина и бывший член Комиссии по изучению региона Томас Данс.В материале уточняется, что Москва, в отличие от Вашингтона, осваивает эти территории "стремительными темпами", это может принести ей огромные доходы уже в ближайшие годы.Данс пожаловался на слабое финансирование развития арктической инфраструктуры Белым домом, а также отметил превосходство российского флота, в разы опережающего американский по количеству атомных ледоколов.Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал Арктику территорией мира, стабильности и конструктивного взаимодействия. Он подчеркнул, что процветание региона можно обеспечить только через сотрудничество государств.

https://ria.ru/20210528/signal-1734638832.html

сша

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2021

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в мире, сша, арктика, россия