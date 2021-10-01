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США объявили войну России за ресурсы и проиграли
В США признали поражение в войне с Россией за ресурсы - РИА Новости, 01.10.2021
США объявили войну России за ресурсы и проиграли
Соединенные Штаты заметно уступают России в освоении Арктики, заявил в комментарии The Hill бывший сотрудник Минфина и бывший член Комиссии по изучению региона... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T19:08
2021-10-01T19:08
2021-10-01T23:41
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты заметно уступают России в освоении Арктики, заявил в комментарии The Hill бывший сотрудник Минфина и бывший член Комиссии по изучению региона Томас Данс.В материале уточняется, что Москва, в отличие от Вашингтона, осваивает эти территории "стремительными темпами", это может принести ей огромные доходы уже в ближайшие годы.Данс пожаловался на слабое финансирование развития арктической инфраструктуры Белым домом, а также отметил превосходство российского флота, в разы опережающего американский по количеству атомных ледоколов.Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал Арктику территорией мира, стабильности и конструктивного взаимодействия. Он подчеркнул, что процветание региона можно обеспечить только через сотрудничество государств.
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в мире, сша, арктика, россия
19:08 01.10.2021 (обновлено: 23:41 01.10.2021)
В США признали поражение в войне с Россией за ресурсы
The Hill: Россия опережает США в освоении арктических территорий